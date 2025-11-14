Психика не выдерживает: почему Оксана Самойлова оказалась на грани нервного срыва

Оксана Самойлова заявила о нервном истощении после развода с Джиганом

Блогер Оксана Самойлова открыто рассказала, что переживает непростой период своей жизни.

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган

Для многомиллионной аудитории 37-летняя звезда интернета объяснила, что переживает нагрузку, и призналась, что сейчас её будни больше похожи на марафон без остановок.

"Всем привет! Не записывала такие видео 1000 лет, потому что у меня просто нет времени… И вот вчера я поняла, что моя психика и мое тело просто не могут существовать в таком режиме. И что мне делать?!" — пожаловалась Оксана.

Поздние съёмки, бесконечные переезды, отсутствие выходных — всё это накладывается на личные переживания, связанные с тяжёлым периодом в отношениях с мужем. Но, несмотря на усталость, она не может нарушить многочисленные контракты и отложить обязательства.

Как популярность влияет на стресс

Пик интереса к Самойловой держится уже несколько лет: бренды стремятся сотрудничать с ней, зовут в проекты, предлагают рекламу одежды, косметики, техники для дома и спорта — от блендеров до беспроводных наушников. Каждый личный кризис автоматически усиливает внимание к ней, как это было и шесть лет назад, когда рэпер Джиган позволил себе лишнее после рождения сына Давида.

Тогда блогер уже собиралась подать на развод, но позже дала супругу шанс. Пара пыталась сохранить семью, однако давление общественности было огромным — и с годами только росло.

"Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем! Это моя жизнь, понимаете?" — говорила тогда Самойлова.

История с Валерией Россинской: откуда всё началось

Недавно в Сети появились съемки, где Джиган якобы проводит время с блогером Валерией Россинской. По кадрам не было понятно, что их связывает, но слухи быстро разошлись. Валерия отрицала роман.

"В этом нет гордости. Есть только иллюзия нужности. Гордость — это быть выбором. А не чьей-то паузой!" — отметила блогер.

Как поддержать себя в условиях перегрузки: пошаговый алгоритм

Составить реалистичный график и убрать второстепенные задачи — поможет планировщик или сервис-органайзер. Делегировать бытовые дела: услуги клининга, доставка еды, помощь ассистента. Поддерживать тело: массаж, короткие тренировки, витамины, СПА-процедуры. Следить за режимом сна — использовать маску для сна, трекеры, увлажнители воздуха. Ввести "тихие часы" без соцсетей. Подписывать новые контракты только после оценки ресурса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Переработка → эмоциональное истощение → ограничить съёмочные дни и чередовать проекты. Игнорирование отдыха → снижение иммунитета → планировать короткие восстановительные выходные в СПА. Работа до поздней ночи → сбитый сон → использовать сервисы напоминаний, чтобы завершать дела вовремя. Чтение негативных комментариев → усиление тревожности → фильтрация соцсетей через модерацию или автоматические блокировщики.

А что если… Самойлова всё-таки возьмёт паузу?

Если блогер решится на отпуск, поток контрактов не исчезнет — наоборот, иногда пауза усиливает интерес. Более того, бренды в сфере beauty и fashion часто идут навстречу, потому что понимают важность эмоционального ресурса публичных лиц.

Мифы и правда

Миф: блогеры работают меньше, чем обычные люди.

Правда: съёмки, монтаж, переговоры и контракты занимают больше времени, чем кажется.

Миф: популярность автоматически решает финансовые проблемы.

Правда: расходы на команду, продакшн, налоги и личный бренд высокие.

Миф: блогеры не устают, ведь "просто снимают сторис".

Правда: постоянная публичность эмоционально выматывает.

Сон и психология

Недостаток сна усиливает тревожность и снижает устойчивость к стрессу — именно поэтому психологи советуют использовать ритуалы расслабления: тёплый душ, ароматерапию, минимизацию экранного времени перед сном. В период расставания это особенно важно.

Три факта

Инфлюенсеры тратят до 70% времени не на съёмки, а на подготовку контента. Контрактные обязательства в сфере рекламы могут планироваться на год вперёд. Личные кризисы нередко повышают интерес к аккаунтам знаменитостей.