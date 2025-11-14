Правда всплыла наружу: почему концерты Риты Дакоты в России под запретом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:04
Шоу-бизнес

Рита Дакота почтила память Романа Бондаренко, погибшего пять лет назад во время протестов в Белоруссии. В Instagram*-аккаунте певица рассказала, что была соседкой погибшего и описала его как доброго человека.

Рита Дакота
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рита Дакота

В том же посте артистка сообщила о полученной информации, объясняющей ограничения её концертной деятельности в России. По словам Дакоты, причиной стал её публичный пост 2020 года с осуждением насилия в Белоруссии.

"Что ж, если это так, мне не жалко потерять возможность выступать. Совесть и человечность — дороже концертов", — заявила певица в соцсети.

При этом ранее издание Super со ссылкой на свои источники опровергло информацию о запрете, предположив, что Дакота сама не планирует российские выступления.

Певица проживает за рубежом, где работает над англоязычным альбомом.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
