Правда всплыла наружу: почему концерты Риты Дакоты в России под запретом

Рита Дакота почтила память Романа Бондаренко, погибшего пять лет назад во время протестов в Белоруссии. В Instagram*-аккаунте певица рассказала, что была соседкой погибшего и описала его как доброго человека.
В том же посте артистка сообщила о полученной информации, объясняющей ограничения её концертной деятельности в России. По словам Дакоты, причиной стал её публичный пост 2020 года с осуждением насилия в Белоруссии.
"Что ж, если это так, мне не жалко потерять возможность выступать. Совесть и человечность — дороже концертов", — заявила певица в соцсети.
При этом ранее издание Super со ссылкой на свои источники опровергло информацию о запрете, предположив, что Дакота сама не планирует российские выступления.
Певица проживает за рубежом, где работает над англоязычным альбомом.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
