Любовь сквозь стены: как Гагарина и и её возлюбленный строят рай в элитном доме за полмиллиарда

Полина Гагарина официально съехалась со своим бойфрендом Стасом Миковым. Пара теперь живёт в доме певицы в элитном комплексе "Риверсайд" на Новой Риге.

Фото: Telegram / Полина Гагарина by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полина Гагарина

Площадь особняка певицы составляет 960 квадратных метров, а его стоимость оценивается почти в 488 миллионов рублей. В доме обустроены спа-зона, панорамные гостиные и личные апартаменты.

По данным kp.ru, с начала отношений Миков, работающий в команде Гагариной, освоил новое направление. В личном блоге танцор снимает подкасты на тему оздоровления и психотерапии. При этом в рабочем коллективе он сохраняет скромное поведение.

Роман пары развивается на фоне сообщений СМИ о прошлом браке Микова и слухах о других увлечениях певицы. Несмотря на это, близкие к Гагариной люди подтверждают, что её связь со Стасом остаётся стабильной.