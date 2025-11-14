Четвёртый ребёнок Лерчек: как беременность повлияет на ход уголовного дела

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом по делу о незаконном выводе за рубеж 250 миллионов рублей, ожидает четвёртого ребёнка.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к семье, официальная справка о беременности уже включена в материалы уголовного дела.
"Справка о беременности Чекалиной уже приобщена к материалам следствия. Документ был выдан врачом-гинекологом", — уточнил инсайдер.
Личность отца ребёнка не раскрывается.
Обвинение Чекалиной и её бывшему мужу было предъявлено в сентябре. Пара с 2012 года находилась в браке, в котором родились трое детей. После развода в 2024 году суд оставил их с матерью.
Точная дата следующего судебного заседания пока не назначена.
