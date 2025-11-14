Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Редкие заднемоторные модели влияли на автокультуру
Гагарина и её возлюбленный переехали в роскошный особняк на Новой Риге
Павловопосадские платки стали элементом современных образов
Упражнения со скручиванием улучшают подвижность поясницы — врачи
Сухой рассол повышает сочность индейки по оценке профессиональных поваров
Российские вузы активно сотрудничают с Африкой
Наталия Орейро выделила комнату в доме для сувениров из России
КГБ изучал древнюю гробницу под пирамидой в Египте
Морган Фримен борется с копированием его голоса нейросетями

Четвёртый ребёнок Лерчек: как беременность повлияет на ход уголовного дела

Блогерша Чекалина ждёт ребёнка на фоне уголовного дела
0:56
Шоу-бизнес

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом по делу о незаконном выводе за рубеж 250 миллионов рублей, ожидает четвёртого ребёнка. 

Валерия Чекалина
Фото: VK Видео by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валерия Чекалина

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к семье, официальная справка о беременности уже включена в материалы уголовного дела.

"Справка о беременности Чекалиной уже приобщена к материалам следствия. Документ был выдан врачом-гинекологом", — уточнил инсайдер.

Личность отца ребёнка не раскрывается.

Обвинение Чекалиной и её бывшему мужу было предъявлено в сентябре. Пара с 2012 года находилась в браке, в котором родились трое детей. После развода в 2024 году суд оставил их с матерью.

Точная дата следующего судебного заседания пока не назначена.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Наука и техника
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Красота и стиль
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
Старые, но надёжные: вторичный рынок обошёл салоны — россияне делают ставку на проверенное
Старые, но надёжные: вторичный рынок обошёл салоны — россияне делают ставку на проверенное
Последние материалы
Эксперты по недвижимости: 15 лет — самый оптимальный срок ипотеки
Регулярный приём снотворных приводит к привыканию — клинический фармаколог
Повара: горчичный порошок связывает масло и уксус в заправке для винегрета
Повышенная жажда и чихание у кошки указывают на приближение дождя: зоологи
Геологи КНР выявили гигантское залегание низкопробного золота
Сладкий вкус тыквы Медовая красавица оценён овощеводами
Агрессивная химия ускорила выцветание пластика отметили водители
Блогерша Чекалина ждёт ребёнка на фоне уголовного дела
Тренд soft goth заменил стиль clean girl в макияже
Екатерина Гордон встала на защиту советских мультфильмов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.