Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Редкие заднемоторные модели влияли на автокультуру
Гагарина и её возлюбленный переехали в роскошный особняк на Новой Риге
Павловопосадские платки стали элементом современных образов
Упражнения со скручиванием улучшают подвижность поясницы — врачи
Сухой рассол повышает сочность индейки по оценке профессиональных поваров
Российские вузы активно сотрудничают с Африкой
КГБ изучал древнюю гробницу под пирамидой в Египте
Морган Фримен борется с копированием его голоса нейросетями
Астероид 2024 YR4 повысил риск сближения с Землёй — данные NASA

25 лет любви: зачем Наталия Орейро устроила в своём доме русскую комнату

Наталия Орейро выделила комнату в доме для сувениров из России
0:29
Шоу-бизнес

Актриса Наталия Орейро похвасталась комнатой, в которой собрала десятки подарков из России. История этих сувениров оказалась куда более интересной, чем кажется на первый взгляд.

Певица Наталия Орейро
Фото: Фан-аккаунт Наталии Орейро ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Наталия Орейро

Дом звезды сериала "Дикий ангел", где она живёт с семьёй, постепенно превратился в уютное пространство, наполненное русской атмосферой. За четверть века гастролей и съёмок в России актриса получила столько подарков от поклонников, что одна из комнат её дома стала своеобразным хранилищем памяти — местом, где каждая вещь напоминает о тепле встреч и искренности людей, которые поддерживали её на протяжении многих лет.

Как появились уникальная "русская комната"

Во время пресс-конференции, посвященной выходу фильма "Письмо Деду Морозу", Орейро рассказала, что подарки из России занимают в её доме особое место. Она с улыбкой призналась, что сувениров стало так много, что одна из комнат буквально посвящена только этим вещам.

"У меня дома огромное количество сувениров российских. Здесь и балалайка. Есть комната, в которой только русские подарки", — приводит слова актрисы "Пятый канал".

Звезда напомнила, что за последние 25 лет многократно бывала в России, и после каждого концерта поклонники дарили ей рукотворные вещи. Именно эти подарки она ценит особенно — в них вложено время, энергия и эмоции людей, которые приходили на ее выступления.

"Можно сделать музей из тех вещей, что мне подарили", — добавила актриса.

На пресс-конференции она подключилась по видеосвязи и показала огромную матрёшку — один из первых подарков, который она получила еще в 2000 году во время своего дебютного приезда.

"Она очень красивая", — восхитилась Наталия.

Среди самых ценных вещей — большое покрывало, созданное вручную. На нём вышиты более двадцати российских городов. Актриса призналась, что это покрывало всегда путешествует с ней: она берет его на съёмочные площадки, чтобы чувствовать, что рядом есть частичка домашнего тепла.

Помимо этого, Орейро похвасталась высоким шкафом, заполненным русскими книгами. Это сказки, детские истории, рассказы — всё то, что поклонники годами приносили ей на концерты. На одной из полок — фигурки Деда Мороза и Снегурочки, которые стали для нее символом русского Нового года.

Советы шаг за шагом: как хранить сувениры

  1. Создайте систему хранения — витрину, стеллаж или выделенную комнату.

  2. Для текстиля используйте вакуумные пакеты или мягкие коробки.

  3. Для деревянных предметов — влажные салфетки без спирта и специализированные полироли.

  4. Фигурки и хрупкие сувениры храните в застекленных шкафах.

  5. Ведите каталог подарков — это помогает помнить историю каждой вещи.

  6. Используйте LED-подсветку: она безопасна для материалов и красиво подчеркивает коллекцию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Хранить сувениры в коробках → вещи портятся от сырости → используйте герметичные пластиковые контейнеры.

  2. Оставлять деревянные предметы на солнце → цвет выгорает → применяйте защитные полироли.

  3. Смешивать текстиль и бумагу → деформация и потертости → отделяйте книги и ткани разными полками.

  4. Выставлять хрупкие предметы без защиты → риск разбить → используйте витрины или пластиковые колпаки.

А что если…

А что если подарков так много, что дома уже негде хранить? Многие звезды решают это просто: отправляют предметы в фонд, создают мини-музеи или проводят благотворительные выставки. Можно использовать и сервисы хранения — например, склады временного размещения, где сувениры будут в безопасности.

FAQ

Как выбрать витрину для сувениров?
Лучше всего подходят стеклянные модели с LED-подсветкой. Они защищают предметы от пыли и позволяют удобно организовать экспозицию.

Сколько стоит организовать комнату-музей?
Стоимость зависит от мебели и стеллажей. В среднем — от 30 000 рублей за базовое оформление до 150 000 рублей за профессиональный дизайн.

Что лучше для хранения текстиля: коробки или пакеты?
Коробки предпочтительнее, если ткань объемная. Плотные пакеты подойдут для тонких и компактных вещей.

Мифы и правда

Миф: сувениры быстро превращаются в бесполезный хлам.
Правда: если правильно организовать хранение, они становятся частью интерьера и семейной истории.

Миф: ручная работа непрактична.
Правда: такие вещи долговечны и отличаются оригинальностью.

Миф: коллекции нужно держать в идеальной витрине.
Правда: допускается свободное оформление — главное, чтобы предметы были в безопасности.

Сон и психология

Коллекционирование нередко помогает снять стресс. Создавая уют вокруг себя, человек чувствует больше контроля над пространством. Психологи отмечают, что разбор и систематизация вещей положительно влияют на сон — голова освобождается от лишних мыслей.

Три интересных факта

  1. Многие звезды хранят фанатские подарки десятилетиями, боясь выбросить хоть что-то, потому что каждая вещь связана с эмоциями.

  2. Наиболее популярные подарки для артистов — текстиль и книги: они лёгкие, практичные и передают национальный колорит.

  3. В некоторых странах существуют сервисы, которые помогают звёздам организовать каталоги фанатских подарков.

Исторический контекст

  1. Интерес россиян к латиноамериканским артистам начался в 1990-х вместе с волной сериалов, среди которых "Дикий ангел".

  2. В 2000-х Наталия Орейро стала одной из самых популярных зарубежных звёзд в России.

  3. За годы гастролей поклонники создали уникальную традицию — дарить актрисе не просто сувениры, а символы русской культуры: матрёшки, игрушки, книги и текстиль.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Наука и техника
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Красота и стиль
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
Старые, но надёжные: вторичный рынок обошёл салоны — россияне делают ставку на проверенное
Старые, но надёжные: вторичный рынок обошёл салоны — россияне делают ставку на проверенное
Последние материалы
Эксперты по недвижимости: 15 лет — самый оптимальный срок ипотеки
Регулярный приём снотворных приводит к привыканию — клинический фармаколог
Повара: горчичный порошок связывает масло и уксус в заправке для винегрета
Повышенная жажда и чихание у кошки указывают на приближение дождя: зоологи
Геологи КНР выявили гигантское залегание низкопробного золота
Сладкий вкус тыквы Медовая красавица оценён овощеводами
Агрессивная химия ускорила выцветание пластика отметили водители
Блогерша Чекалина ждёт ребёнка на фоне уголовного дела
Тренд soft goth заменил стиль clean girl в макияже
Екатерина Гордон встала на защиту советских мультфильмов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.