Такая профессия: дочь Даны Борисовой поведала, как мать заставляла её худеть

Дочь Даны Борисовой рассказала, что мать принуждала её худеть

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова и её дочь Полина Аксёнова откровенно рассказали, как погоня за идеалом красоты обернулась болезненными последствиями и переосмыслением себя.

Фото: Инстаграм Даны Борисовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущая Дана Борисова с дочкой

Борисова с наследницей стали героинями нового эпизода проекта "Большие девочки" на канале "Пятница!". В выпуске, посвящённом женским комплексам и отношению к собственному телу, они честно поделились личным опытом — как общественное давление и профессия в медиаиндустрии заставляют постоянно бороться с собой.

"У нас такая профессия — всё время худеть, ничего не есть. Телевизор добавляет семь килограммов", — отметила звезда ТВ.

По словам Даны, работа в кадре делает внешность инструментом. Камера действительно "добавляет" объёма, а требования индустрии к фигуре женщин остаются крайне жёсткими. Но, как выяснилось, эта установка передалась и дочери — с ещё более тяжёлыми последствиями.

Как начались комплексы Полины

Дочь телеведущей пояснила, что всегда стремилась избавиться от лишнего веса.

"Это вам кажется, что если мы вроде как худые, то нет никаких загонов. На самом деле мой максимальный вес был 63 килограмма. При этом я мучаюсь непринятием своего тела с 13 лет", — рассказала Полина.

Девушка призналась, что ощущала постоянное давление — от стандартов красоты и от матери, которая хотела, чтобы Полина шла по её стопам в шоу-бизнесе. Казалось бы, стройная и привлекательная внешне, она уже в подростковом возрасте испытывала сильное недовольство собой.

Желание похудеть стало навязчивой идеей — настолько, что обе женщины решились на крайние меры.

Опасные эксперименты с препаратами

В попытке быстро сбросить вес Борисова начала использовать популярный препарат для похудения.

"Есть не хочется, но тошнота, головокружение. Потеряла сознание дважды. Упала на улице, чуть не ударилась головой. Меня нашли соседи. Но что больше всего бесило — расстройство зрения", — делилась телеведущая.

Результат был ошеломляющим: за неделю минус шесть килограммов, но цена оказалась слишком высокой. Тошнота, головокружение, обмороки и потеря зрения — типичные побочные эффекты, о которых часто умалчивают производители.

Полина призналась, что тоже пробовала уколы в 16 лет, вдохновившись примером матери.

"Помню момент, когда мама предложила уколы. Я ответила: "Ты что, с ума сошла?” Потом посидела, подумала и сказала: "Ладно, давай сделаем”", — вспоминала девушка.

Так подростковое стремление понравиться и соответствовать идеалам привело к опасным решениям.

Давление семьи и ожидания

Когда Полина начала меняться внешне, казалось, что мать её поддерживает. Но позже обе признали: отношения осложнялись именно из-за темы внешности.

"Я была в этом плане требовательная и жёсткая. Хотела, чтобы Полина была в шоу-бизнесе. Но извиняться я за это не буду", — объясняла Дана.

"Мне кажется, это очень жестоко, когда самый близкий человек тыкает в твою проблему", — отметила Полина.

В стремлении помочь дочери добиться успеха Дана невольно усилила её комплексы. Идея "быть идеальной" оказалась разрушительной: Полина начала переделывать себя внешне, надеясь обрести уверенность.

От косметологии до пластики

В 15 лет Полина впервые пошла к косметологу, увеличила губы, затем изменила форму лица. В 17 лет, при поддержке матери, она обратилась к пластическому хирургу: коррекция носа, липоскульптурирование тела, откачивание четырёх литров жира — всё ради того, чтобы соответствовать выдуманному идеалу.

"Мне откачали четыре литра жира. Потому что я с детства живу в этих комплексах", — объясняла девушка.

Дана утверждала, что не настаивала:

"Это не моя была инициатива. Она выклянчила у меня операцию на живот, внутреннюю поверхность ног и закачали ей всё это в ягодицы", — сказала телеведущая.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Быстрое похудение при помощи препаратов.

Последствие: Потеря сознания, нарушение зрения, истощение.

Альтернатива: Медленное снижение веса с поддержкой диетолога и спортивного тренера.

Ошибка: Опережающее взросление и пластические операции в юности.

Последствие: Формирование психологической зависимости от внешних изменений.

Альтернатива: Работа с психологом, развитие самопринятия, здоровые привычки.

А что если не гнаться за идеалом?

Сейчас Полина постепенно отказывается от навязанных стандартов. Она признаёт, что настоящие перемены начинаются не с хирургического стола, а в голове.

"С такими загонами в голове никогда не чувствуешь себя идеальной. После нашего опыта похудения мы поняли, что полностью себя ограничивать — это тоже очень плохо. Должна быть гибкая система, в которой есть место и любимой еде", — делилась Полина Аксенова.

Постепенно между матерью и дочерью наладились отношения. Совместная работа в шоу стала своеобразной терапией: они учатся принимать себя и понимать друг друга.

FAQ

Как выбрать безопасный способ похудения?

Лучше обратиться к эндокринологу и диетологу. Оптимальный путь — индивидуальный рацион, регулярные прогулки, плавание, фитнес.

Что делать, если комплексы мешают жить?

Психотерапия помогает выявить корень недовольства собой. Также важно минимизировать влияние соцсетей и "идеальных" картинок.

Сколько стоит пластическая операция?

В зависимости от региона и клиники — от 150 000 до 600 000 рублей за комплекс процедур. Но главный вопрос — не цена, а готовность к последствиям.

Мифы и правда

Миф 1. Быстрое похудение — эффективное.

Правда: Потерянные килограммы возвращаются, а здоровье страдает.

Миф 2. Пластика решает внутренние комплексы.

Правда: Без психологической работы недовольство собой никуда не исчезает.

Миф 3. Идеальная внешность гарантирует счастье.

Правда: Самоощущение зависит не от пропорций, а от внутреннего состояния.

3 интересных факта

Камера действительно "добавляет" до 7 кг, из-за чего телеведущие часто прибегают к строгим диетам. Более 70% молодых девушек в России недовольны своей внешностью — данные опросов психологических центров. По статистике, пластические операции до 18 лет в 4 раза чаще вызывают осложнения, чем у взрослых.

Исторический контекст

В 1990-е, когда Борисова начинала карьеру, медиа навязывали культ худобы. Модельные параметры стали эталоном, а женская привлекательность измерялась цифрами на весах. Сегодня ситуация постепенно меняется: всё больше звёзд и блогеров открыто говорят о бодипозитиве и важности психологического здоровья. Но путь к принятию себя остаётся непростым — особенно для тех, кто вырос под прицелом камер.