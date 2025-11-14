Маска сорвана, зал в ужасе: биологическая мать Даниеллы Кравец раскрыла причину отказа от дочери

Мать Даниеллы Кравец выпивала во время беременности

Эфир программы "Пусть говорят" превратился в эмоциональное признание: впервые на телевидении появилась биологическая мать Даниеллы Кравец — женщины, чья история в последние месяцы взбудоражила шоу-бизнес. Светлана, скрывавшаяся долгие годы, пришла в студию, чтобы рассказать, как на самом деле родилась девочка и почему она отказалась от ребёнка. В студии присутствовала также и Алёна Кравец.

Слёзы и признание в студии

Светлана вышла к зрителям в чёрной маске, но уже через минуту сняла её — и зал увидел лицо, залитое слезами. Она не стала скрывать: во время беременности злоупотребляла алкоголем и не имела ни поддержки, ни жилья. По словам женщины, она не продавала дочь, а оставила новорождённую в роддоме, не имея возможности забрать домой.

"Я пила. Да, пила, будучи беременной… Мне некуда было с ней идти. Моя мама не работала у Алёны, как пишут некоторые СМИ. Мы с Алёной не были знакомы. И я не продавала Свету, а оставила её в роддоме, даже не отдавала в дом малютки", — призналась Светлана.

Она добавила, что в тот период была совсем юной и переживала тяжёлое детство: отец систематически избивал семью, а сама девушка мечтала лишь сбежать из этого ада. Позже, по её словам, жизнь наладилась — появились другие дети, которым она старается дать всё.

Алёна Кравец рассказала о болезни дочери

Во время эфира Алёна Кравец, принявшая девочку в семью, напомнила, что Даниелла родилась с серьёзными проблемами со здоровьем: у ребёнка были кисты в голове, а первые годы сопровождались постоянными бессонными ночами. Светлана не отрицала, что осложнения могли быть вызваны её образом жизни во время беременности, и поблагодарила Кравец за то, что та спасла девочку.

Реакция зала и друзей семьи

Как пишет "СтарХит", появление биологической матери вызвало бурную реакцию в студии. Большинство экспертов обрушились на женщину с критикой, упрекая в безответственности. Однако в защиту Светланы выступила её давняя подруга, отметившая, что та давно изменилась, стала заботливой матерью и живёт ради детей.

"Светлана очень хороший человек — добрая, семейная, честная. Она мать, которая своих детей не бьёт и всё для них делает. Да, в деревне говорили, что она продала своего ребёнка, ну про кого в деревне так не говорят? Зачем вы топчете её?" — сказала подруга.

Что дальше?

Главный вопрос, который остался после эфира, — наладит ли Даниелла контакт со своей биологической матерью. Девушка ранее подала на Алёну Кравец в суд, обвинив её в побоях и потребовав 600 миллионов рублей компенсации за моральный вред. Пока ни одна из сторон не раскрывает подробностей предстоящего разбирательства.