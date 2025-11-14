Закат современной российской музыки: обнаружен сбой, парализовавший рождение хитов

Виктор Дробыш указал на кризис авторов в современной музыке

Российский музыкальный рынок, по мнению продюсера Виктора Дробыша, переживает период застоя и нуждается в глубокой реформе. Современному шоу-бизнесу необходимо найти баланс между классическими мелодиями, проверенными временем, и новыми формами, которые понятны и интересны молодому поколению. Именно благодаря этому могли бы появляться яркие хиты, которых сейчас не хватает на эстраде.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в наушниках

Молодёжь возвращает к жизни хиты 90-х и нулевых

По словам продюсера, современная аудитория проявляет живой интерес к песням, которые звучали на эстраде тридцать лет назад. Молодые люди не просто слушают старые хиты — они открывают их заново через ремейки, каверы и современные аранжировки.

"Да, молодёжь смогла поймать, как говорят сейчас, тот самый вайб, который был когда-то. Хиты прошлого — это молодость их родителей. А молодые люди слушали эти песни, ещё будучи детьми, поэтому я ничего странного в этом не вижу", — передаёт слова Дробыша Общественная Служба Новостей.

Он признался, что был удивлён неожиданной популярностью певицы Надежды Кадышевой среди молодых слушателей, но такой интерес говорит о том, что искренние эмоции и качественная музыка не стареют, а просто находят новое поколение поклонников.

Почему в индустрии дефицит хитов

Виктор Дробыш считает, что главная проблема современной сцены заключается не только в нехватке ярких исполнителей, но и в кризисе авторов. По его словам, есть талантливые композиторы, но им часто не хватает артистов, способных донести смысл и эмоцию песни до широкой аудитории.

"Хиты становятся хитами, когда у нас есть классная песня и хороший исполнитель, который сможет вдохнуть в неё жизнь. А дальше — вопрос времени", — подчеркнул продюсер.

Интернет заменил продюсеров и сцены

Ещё одна причина, по мнению Дробыша, — это перемены в самой системе музыкального успеха. Раньше путь артиста проходил через большие сцены и сотрудничество с продюсерами, сегодня же многие звёзды рождаются в интернете.

"Вспомните, сколько неизвестных музыкантов записывали свои треки и на следующий день просыпались знаменитыми. Все главные звёзды сейчас в интернете, и они зачастую не особо известны большой аудитории. Короче, хиты сегодня нам дарят, грубо говоря, ноунеймы", — отметил эксперт.

Тем не менее в этом можно увидеть и положительный момент — демократизацию музыки: если раньше попасть на сцену было почти невозможно без связей и денег, то теперь главное — это талант, оригинальность и удачный момент.