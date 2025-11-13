Ты ему в подмётки не годишься: Шнурова резко раскритиковали и сравнили с другим певцом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Публицист Михаил Шахназаров раскритиковал музыканта Сергея Шнурова за высказывания в адрес Григория Лепса. Поводом для конфликта стало интервью Шнурова, в котором он заявил, что полностью отказался от алкоголя, в отличие от Лепса, который, по его словам, испытывает проблемы со здоровьем.

Сергей Шнуров
Фото: commons.wikimedia.org by Elekes Andor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Шнуров

Сравнение с Лепсом

В ответ на слова Шнурова Шахназаров опубликовал видео на своем Rutube-канале "Шах и Мат", где резко высказался о словах музыканта. Публицист уверен, что публично обсуждать личные привычки и слабости коллег — неэтично и недостойно артиста.

Шахназаров подчеркнул, что если человек действительно хочет помочь другому, то делает это не на публику, а лично. Шахназаров также добавил, что Григорий Лепс — настоящий мужчина, который не скрывает своих чувств, активно поддерживает фронт и не ищет дешёвого хайпа.

"А если ты идёшь хайпануть, как Шнуров, ты идёшь на радио и говоришь о любви к мёду, но забываешь рассказать о том, как ты любил водку", — высказался Шахназаров.

Критика творчества "Ленинграда"

Как сообщает "Царьград", публицист не ограничился критикой поведения и перешёл к обсуждению творчества Шнурова. Он назвал музыку группы "Ленинград" второсортной, отметив, что артист добился известности не за счёт таланта, а благодаря эпатажу, нецензурной лексике и образу "бунтаря-алкоголика".

"И если ты сидишь перед микрофоном и "поливаешь" своего коллегу, которому в подмётки не годишься, то человек ты, скажем, так себе, как и твоя музыка", — заметил Шахназаров.

Он добавил, что сегодня Шнуров "перековался" в исполнителя для богемы и пытается выглядеть серьёзным философом, но по сути остался тем же провокатором.

Напоминание о старых конфликтах и молчании о СВО

Кроме того, Шахназаров напомнил, что после февраля 2022 года Шнуров так и не обозначил свою позицию по поводу спецоперации, ограничившись нейтральными заявлениями и неоднозначными песнями. Публицист вспомнил и конфликт музыканта с активистом Виталием Бородиным, который открыто требовал от Шнурова высказаться.

По мнению Шахназарова, нынешние выходки артиста связаны с желанием напомнить о себе через скандалы, а не через музыку.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
