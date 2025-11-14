Наталия Орейро на съёмках: какой секрет её очарования открыла Кристина Асмус

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Асмус очаровала манера общения Наталии Орейро на съёмках
1:11
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус рассказала, какой актриса Наталия Орейро предстала на съёмочной площадке новогодней комедии. Звезда "Дикого ангела" удивила всех своим характером.

Актриса Наталия Орейро
Фото: ВК-аккаунт Наталии Орейро by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Наталия Орейро

Асмус рассказала о работе с Орейро, в её словах чувствовалось искреннее восхищение. На презентации новогодней комедии "Письмо Деду Морозу" актриса поделилась подробностями съёмочного процесса и своим впечатлением от звезды аргентинского сериала "Дикий ангел". Совместная работа двух ярких актрис стала для всей команды настоящим событием — тёплым, неожиданным и запоминающимся.

Когда профессионализм сочетается с добротой

Наталия Орейро, давно известная российскому зрителю по своим сериалам и песням, оказалась на съёмочной площадке именно такой, какой её привыкли видеть поклонники — открытой, лучезарной и очень трудолюбивой. По словам Асмус, работать с ней было легко и приятно.

"Максимально комфортный, позитивный, дружелюбный человек. Невероятно красивая женщина и супер профессионал. Одно удовольствие было работать вместе", — цитирует слова Кристины "Пятый канал". 

Такое сочетание искренности и дисциплины, по признанию российской актрисы, создало на съёмках атмосферу, в которой даже самые сложные сцены проходили на удивление легко.

Опасения, которые не оправдались

Перед приездом зарубежной звезды вся команда переживала. Организаторы предупреждали: не фотографироваться, не подходить без необходимости, не разговаривать вне кадра. К подобным мерам предосторожности уже привыкли, ведь нередко известные актёры предпочитают держаться от коллег на расстоянии.

Однако Орейро разрушила эти стереотипы буквально с первых минут.

"Подъезжает в середине смены несколько внедорожников. Мы понимаем — она едет. Мы уже все трясемся, не собирается даже смотреть, дышать в ту сторону. Останавливаются машины, и из одной из них выбегает Наталия абсолютно позитивная, светлая, очень быстро говорящая. Ко всей съёмочной группе подлетела, каждого обняла, представилась", — вспоминала Асмус.

После этого страха не осталось — только радость и удивление. Наталия не просто нарушила дистанцию, а сделала атмосферу на площадке дружеской и вдохновляющей.

Как создавалась новогодняя сказка

Комедия "Письмо Деду Морозу" — проект с праздничным настроением и лёгкой магией. В фильме сочетаются юмор, романтика и рождественская доброта, а история рассказывает о людях, чьи судьбы неожиданно пересекаются в канун Нового года. Для Асмус участие в таком проекте стало возможностью снова поработать в жанре доброго семейного кино, а для Орейро — первым опытом съёмок в российской кинокоманде.

Съёмки проходили зимой, в условиях холода и короткого светового дня. Но благодаря команде и настрою актёров даже технические трудности не мешали работе. Асмус отметила, что Орейро никогда не жаловалась, не опаздывала и с лёгкостью справлялась даже с языковым барьером.

Такой контраст характеров сделал их дуэт особенно гармоничным. Асмус подчеркнула, что они быстро нашли общий язык — без конкуренции и напряжения, словно знали друг друга много лет.

Советы шаг за шагом: как сохранить командный дух на съёмках

  1. Уважайте границы, но не бойтесь проявлять инициативу.

  2. Поддерживайте позитивную атмосферу — это влияет на общий результат.

  3. Говорите коллегам комплименты по делу — это укрепляет доверие.

  4. Улыбайтесь чаще: даже в профессиональной среде улыбка может снять усталость и напряжение.

  5. Цените труд каждого участника — от актёра до гримёра.

Такие простые шаги, по словам Асмус, помогли создать дружескую атмосферу, где все чувствовали себя частью одной команды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: боязнь подойти к звезде или задать вопрос.
Последствие: теряется контакт, атмосфера становится напряжённой.
Альтернатива: искренний интерес и уважение без навязчивости.

Ошибка: чрезмерная дистанция между актёрами.
Последствие: сцены теряют химию и живость.
Альтернатива: короткие репетиции вне кадра, общение в неформальной обстановке.

Ошибка: игнорирование настроения партнёра.
Последствие: снижается эмоциональное взаимодействие.
Альтернатива: деликатная поддержка, доброжелательность, чувство юмора.

А что если…

А что если подобные международные коллаборации станут нормой для российского кино? Присутствие таких артистов, как Орейро, способно вдохнуть свежесть и повысить интерес к отечественным проектам. А для актёров это шанс обменяться опытом, взглянуть на профессию под другим углом.

FAQ

Кто режиссёр фильма "Письмо Деду Морозу"?
Постановщиком стал российский режиссёр, специализирующийся на семейных и праздничных картинах, Кирилл Кузин.

На каком языке снималась Орейро?
Большая часть её реплик записана на русском с акцентом, часть — на английском.

Где проходили съёмки?
Съёмочная группа работала в Москве и Подмосковье, где воссоздавались зимние пейзажи и новогодние улицы.

Мифы и правда

Миф: зарубежные актёры ведут себя высокомерно на российских площадках.
Правда: Орейро доказала обратное, проявив доброжелательность и внимание к каждому члену команды.

Миф: разные языки мешают коммуникации.
Правда: искренность и эмоции универсальны, а язык жестов и улыбки понятен всем.

Миф: профессионализм мешает теплоте общения.
Правда: в случае Орейро именно профессионализм помог создать атмосферу доброты.

Интересные факты

  1. Наталия Орейро несколько раз посещала Россию как певица и всегда признавалась в любви к стране.

  2. На съёмках актрисы обменивались сувенирами — Асмус подарила Орейро матрёшку, а та привезла ей кулон с уругвайским символом солнца.

  3. По словам продюсеров, Орейро ни разу не попросила особых условий на площадке — всё делала наравне с командой.

Исторический контекст

Наталия Орейро стала известна в России ещё в конце 1990-х, когда сериал "Дикий ангел" шёл на отечественных телеканалах. Её популярность была феноменальной: от плакатов в комнатах подростков до песен на школьных вечерах. Спустя годы встреча актрисы с российской съёмочной группой в новогоднем фильме символично объединила эпохи — 90-е и 2020-е.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
