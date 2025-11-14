Наталия Орейро на съёмках: какой секрет её очарования открыла Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус рассказала, какой актриса Наталия Орейро предстала на съёмочной площадке новогодней комедии. Звезда "Дикого ангела" удивила всех своим характером.
Асмус рассказала о работе с Орейро, в её словах чувствовалось искреннее восхищение. На презентации новогодней комедии "Письмо Деду Морозу" актриса поделилась подробностями съёмочного процесса и своим впечатлением от звезды аргентинского сериала "Дикий ангел". Совместная работа двух ярких актрис стала для всей команды настоящим событием — тёплым, неожиданным и запоминающимся.
Наталия Орейро, давно известная российскому зрителю по своим сериалам и песням, оказалась на съёмочной площадке именно такой, какой её привыкли видеть поклонники — открытой, лучезарной и очень трудолюбивой. По словам Асмус, работать с ней было легко и приятно.
"Максимально комфортный, позитивный, дружелюбный человек. Невероятно красивая женщина и супер профессионал. Одно удовольствие было работать вместе", — цитирует слова Кристины "Пятый канал".
Такое сочетание искренности и дисциплины, по признанию российской актрисы, создало на съёмках атмосферу, в которой даже самые сложные сцены проходили на удивление легко.
Перед приездом зарубежной звезды вся команда переживала. Организаторы предупреждали: не фотографироваться, не подходить без необходимости, не разговаривать вне кадра. К подобным мерам предосторожности уже привыкли, ведь нередко известные актёры предпочитают держаться от коллег на расстоянии.
Однако Орейро разрушила эти стереотипы буквально с первых минут.
"Подъезжает в середине смены несколько внедорожников. Мы понимаем — она едет. Мы уже все трясемся, не собирается даже смотреть, дышать в ту сторону. Останавливаются машины, и из одной из них выбегает Наталия абсолютно позитивная, светлая, очень быстро говорящая. Ко всей съёмочной группе подлетела, каждого обняла, представилась", — вспоминала Асмус.
После этого страха не осталось — только радость и удивление. Наталия не просто нарушила дистанцию, а сделала атмосферу на площадке дружеской и вдохновляющей.
Комедия "Письмо Деду Морозу" — проект с праздничным настроением и лёгкой магией. В фильме сочетаются юмор, романтика и рождественская доброта, а история рассказывает о людях, чьи судьбы неожиданно пересекаются в канун Нового года. Для Асмус участие в таком проекте стало возможностью снова поработать в жанре доброго семейного кино, а для Орейро — первым опытом съёмок в российской кинокоманде.
Съёмки проходили зимой, в условиях холода и короткого светового дня. Но благодаря команде и настрою актёров даже технические трудности не мешали работе. Асмус отметила, что Орейро никогда не жаловалась, не опаздывала и с лёгкостью справлялась даже с языковым барьером.
Такой контраст характеров сделал их дуэт особенно гармоничным. Асмус подчеркнула, что они быстро нашли общий язык — без конкуренции и напряжения, словно знали друг друга много лет.
Уважайте границы, но не бойтесь проявлять инициативу.
Поддерживайте позитивную атмосферу — это влияет на общий результат.
Говорите коллегам комплименты по делу — это укрепляет доверие.
Улыбайтесь чаще: даже в профессиональной среде улыбка может снять усталость и напряжение.
Цените труд каждого участника — от актёра до гримёра.
Такие простые шаги, по словам Асмус, помогли создать дружескую атмосферу, где все чувствовали себя частью одной команды.
• Ошибка: боязнь подойти к звезде или задать вопрос.
• Последствие: теряется контакт, атмосфера становится напряжённой.
• Альтернатива: искренний интерес и уважение без навязчивости.
• Ошибка: чрезмерная дистанция между актёрами.
• Последствие: сцены теряют химию и живость.
• Альтернатива: короткие репетиции вне кадра, общение в неформальной обстановке.
• Ошибка: игнорирование настроения партнёра.
• Последствие: снижается эмоциональное взаимодействие.
• Альтернатива: деликатная поддержка, доброжелательность, чувство юмора.
А что если подобные международные коллаборации станут нормой для российского кино? Присутствие таких артистов, как Орейро, способно вдохнуть свежесть и повысить интерес к отечественным проектам. А для актёров это шанс обменяться опытом, взглянуть на профессию под другим углом.
Кто режиссёр фильма "Письмо Деду Морозу"?
Постановщиком стал российский режиссёр, специализирующийся на семейных и праздничных картинах, Кирилл Кузин.
На каком языке снималась Орейро?
Большая часть её реплик записана на русском с акцентом, часть — на английском.
Где проходили съёмки?
Съёмочная группа работала в Москве и Подмосковье, где воссоздавались зимние пейзажи и новогодние улицы.
Миф: зарубежные актёры ведут себя высокомерно на российских площадках.
Правда: Орейро доказала обратное, проявив доброжелательность и внимание к каждому члену команды.
Миф: разные языки мешают коммуникации.
Правда: искренность и эмоции универсальны, а язык жестов и улыбки понятен всем.
Миф: профессионализм мешает теплоте общения.
Правда: в случае Орейро именно профессионализм помог создать атмосферу доброты.
Наталия Орейро несколько раз посещала Россию как певица и всегда признавалась в любви к стране.
На съёмках актрисы обменивались сувенирами — Асмус подарила Орейро матрёшку, а та привезла ей кулон с уругвайским символом солнца.
По словам продюсеров, Орейро ни разу не попросила особых условий на площадке — всё делала наравне с командой.
Наталия Орейро стала известна в России ещё в конце 1990-х, когда сериал "Дикий ангел" шёл на отечественных телеканалах. Её популярность была феноменальной: от плакатов в комнатах подростков до песен на школьных вечерах. Спустя годы встреча актрисы с российской съёмочной группой в новогоднем фильме символично объединила эпохи — 90-е и 2020-е.
Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.