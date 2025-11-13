Срок плюс штраф: за что актриса Яна Троянова* получила восемь лет колонии

Актриса Яна Троянова* заочно осуждена на восемь лет колонии. Суд признал её виновной в призывах к терроризму и разжигании ненависти.
Судебное решение в отношении актрисы стало одной из самых обсуждаемых новостей осени. Артистку, известную по ролям в фильме "Волчок" и сериале "Ольга", Второй Западный окружной военный суд заочно признал виновной по нескольким статьям, включая публичные призывы к терроризму и распространение материалов, разжигающих ненависть. Приговором стало восемь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 250 тысяч рублей.
По материалам дела, Яна Троянова*, имеющая статус иностранного агента, неоднократно публиковала в сети высказывания, которые, по мнению суда, содержали признаки экстремизма.
"Суд признал подсудимую виновной в публичных призывах к совершению террористических актов, а также в разжигании ненависти и вражды", — сообщили представители Второго Западного окружного военного суда.
Также было установлено, что актриса не исполняла обязанности, возложенные на лиц со статусом иностранного агента, в частности — не маркировала соответствующим образом свои публикации.
Помимо основного наказания, Трояновой* запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырёх лет после отбытия срока.
Судебная процедура в отношении Яны Трояновой* проводилась заочно, поскольку актриса находится за пределами России.
Заочное производство означает, что подсудимая не присутствует на заседании, но обвинение и защита имеют право представлять документы, видеозаписи и другие доказательства. Если осуждённый возвращается в Россию, приговор может быть приведён в исполнение.
А что если бы актриса своевременно выполняла предписания законодательства, касающиеся статуса иноагента? Возможно, судебное разбирательство не перешло бы в уголовную плоскость. Многие эксперты отмечают, что вопрос публичных высказываний в цифровую эпоху требует осторожности: границы между личным мнением и правонарушением становятся всё тоньше.
Изучать требования законодательства о статусе иностранного агента и о публичных высказываниях.
Проверять публикации перед размещением, особенно если они касаются политических или социальных тем.
При возникновении претензий — консультироваться с юристом, а не вступать в полемику в Сети.
Эти шаги могут помочь избежать серьёзных последствий, с которыми столкнулись многие известные личности, попавшие под действие закона.
Почему приговор был вынесен заочно?
Потому что подсудимая находится за границей, а суд всё равно имеет право рассмотреть дело без её личного участия.
Что означает запрет на администрирование интернет-ресурсов?
Это ограничение на создание и управление сайтами, страницами в соцсетях и каналами в течение установленного срока.
Можно ли обжаловать приговор?
Да, адвокаты могут подать апелляцию. Однако если подсудимая не находится на территории России, её участие в процессе будет дистанционным.
Миф: заочные приговоры не имеют силы.
Правда: они вступают в силу так же, как и обычные, и подлежат исполнению при возвращении подсудимого в страну.
Миф: статус иноагента автоматически влечёт уголовное наказание.
Правда: сам по себе статус не карается, но нарушение связанных с ним обязанностей — уголовно наказуемо.
Миф: штраф можно заменить условным сроком.
Правда: суд определяет санкции индивидуально, и чаще всего штраф идёт в дополнение к сроку.
Заочное осуждение в российском праве применяется не впервые. Ещё в 1990-х годах подобная практика использовалась в отношении бизнесменов и чиновников, скрывшихся за границей. В последние годы она стала активно применяться в отношении публичных персон, обвиняемых в экстремизме и дискредитации государственных институтов.
Получила известность после главной роли в фильме "Волчок", за которую была удостоена премии "Золотой орёл".
С 2016 года стала лицом сериала "Ольга", где сыграла мать-одиночку.
После 2022 года актриса покинула Россию и продолжила творческую деятельность за рубежом.
* признана Минюстом РФ иностранными агентом в России и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.