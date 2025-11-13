Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Срок плюс штраф: за что актриса Яна Троянова* получила восемь лет колонии

Актриса Яна Троянова* заочно осуждена на восемь лет колонии
5:00
Шоу-бизнес

Актриса Яна Троянова* заочно осуждена на восемь лет колонии. Суд признал её виновной в призывах к терроризму и разжигании ненависти.

Актриса Яна Троянова
Фото: ВК-аккаунт Яны Трояновой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Яна Троянова

Судебное решение в отношении актрисы стало одной из самых обсуждаемых новостей осени. Артистку, известную по ролям в фильме "Волчок" и сериале "Ольга", Второй Западный окружной военный суд заочно признал виновной по нескольким статьям, включая публичные призывы к терроризму и распространение материалов, разжигающих ненависть. Приговором стало восемь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 250 тысяч рублей.

Что установил суд

По материалам дела, Яна Троянова*, имеющая статус иностранного агента, неоднократно публиковала в сети высказывания, которые, по мнению суда, содержали признаки экстремизма.

"Суд признал подсудимую виновной в публичных призывах к совершению террористических актов, а также в разжигании ненависти и вражды", — сообщили представители Второго Западного окружного военного суда.

Также было установлено, что актриса не исполняла обязанности, возложенные на лиц со статусом иностранного агента, в частности — не маркировала соответствующим образом свои публикации.

Помимо основного наказания, Трояновой* запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырёх лет после отбытия срока.

Как проходит заочное осуждение

Судебная процедура в отношении Яны Трояновой* проводилась заочно, поскольку актриса находится за пределами России.

Заочное производство означает, что подсудимая не присутствует на заседании, но обвинение и защита имеют право представлять документы, видеозаписи и другие доказательства. Если осуждённый возвращается в Россию, приговор может быть приведён в исполнение.

А что если…

А что если бы актриса своевременно выполняла предписания законодательства, касающиеся статуса иноагента? Возможно, судебное разбирательство не перешло бы в уголовную плоскость. Многие эксперты отмечают, что вопрос публичных высказываний в цифровую эпоху требует осторожности: границы между личным мнением и правонарушением становятся всё тоньше.

Советы: как действовать публичным лицам

  1. Изучать требования законодательства о статусе иностранного агента и о публичных высказываниях.

  2. Проверять публикации перед размещением, особенно если они касаются политических или социальных тем.

  3. При возникновении претензий — консультироваться с юристом, а не вступать в полемику в Сети.

Эти шаги могут помочь избежать серьёзных последствий, с которыми столкнулись многие известные личности, попавшие под действие закона.

FAQ

Почему приговор был вынесен заочно?
Потому что подсудимая находится за границей, а суд всё равно имеет право рассмотреть дело без её личного участия.

Что означает запрет на администрирование интернет-ресурсов?
Это ограничение на создание и управление сайтами, страницами в соцсетях и каналами в течение установленного срока.

Можно ли обжаловать приговор?
Да, адвокаты могут подать апелляцию. Однако если подсудимая не находится на территории России, её участие в процессе будет дистанционным.

Мифы и правда

  • Миф: заочные приговоры не имеют силы.
    Правда: они вступают в силу так же, как и обычные, и подлежат исполнению при возвращении подсудимого в страну.

  • Миф: статус иноагента автоматически влечёт уголовное наказание.
    Правда: сам по себе статус не карается, но нарушение связанных с ним обязанностей — уголовно наказуемо.

  • Миф: штраф можно заменить условным сроком.
    Правда: суд определяет санкции индивидуально, и чаще всего штраф идёт в дополнение к сроку.

Исторический контекст

Заочное осуждение в российском праве применяется не впервые. Ещё в 1990-х годах подобная практика использовалась в отношении бизнесменов и чиновников, скрывшихся за границей. В последние годы она стала активно применяться в отношении публичных персон, обвиняемых в экстремизме и дискредитации государственных институтов.

Три факта о Яне Трояновой*

  1. Получила известность после главной роли в фильме "Волчок", за которую была удостоена премии "Золотой орёл".

  2. С 2016 года стала лицом сериала "Ольга", где сыграла мать-одиночку.

  3. После 2022 года актриса покинула Россию и продолжила творческую деятельность за рубежом.

* признана Минюстом РФ иностранными агентом в России и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
