Отар Кушанашвили удивил признанием: в Вале Карнавал осталась лишь одна жутко узнаваемая деталь

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили резко высказался о чрезмерном увлечении пластическими операциями среди молодых артистов. В интервью на YouTube-канале "Федос" он признался, что ужасается тому, как современные звёзды меняют себя ради лайков и внимания публики.

"Уже не свои лица и даже не свои зубы"

По словам Кушанашвили, многие знаменитости буквально превращаются в одинаковых "пластиковых кукол", теряя индивидуальность. Он подчеркнул, что особенно тревожит тенденция начинать вмешательства в очень юном возрасте — когда ещё не сформирована ни личность, ни осознанное отношение к себе.

"Валю Карнавал я узнаю по губам! И заметьте, что у них у всех в двадцать лет уже не свои зубы. Я однажды сделал, люди хохочут до сих пор", — заявил телеведущий.

Таким образом он намекнул на то, что пластическая мода превращает естественную красоту в карикатуру.

Певица Валя Карнавал и пластические операции

Сама Валя Карнавал, одна из самых популярных блогеров и певиц среди молодёжи, не раз комментировала слухи о своей внешности. Артистка призналась, что действительно обращалась к пластическому хирургу — сделала подтяжку груди после сильного похудения, однако не уточнила, похудела ли она самостоятельно или прибегла к помощи липосакции.

Эксперты в области косметологии ранее отмечали, что девушка, по их мнению, прибегала и к другим процедурам: увеличению губ, ботоксу, контурной пластике лица. Однако сама Валя утверждает, что просто ухаживает за собой и не считает нужным оправдываться перед публикой.

Тревога старшего поколения шоу-бизнеса

Кушанашвили не единственный, кто критикует тенденции современного шоу-бизнеса. У журналиста есть единомышленники, которые считают, что артисты 90-х добивались признания не внешностью, а талантом и харизмой, тогда как нынешние звёзды живут в фильтрах и гонятся за искусственными стандартами, а чрезмерная увлечённость внешностью делает молодёжь зависимой от мнения окружающих и разрушает их самооценку.