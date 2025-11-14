Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые данные: киви и ржаной хлеб улучшают работу кишечника — ученые
Яичная скорлупа открыла миру вымерших крокодилов Австралии
Рост утильсбора спровоцировал всплеск спроса на иномарки — Рольф
Рост обращений туристов из-за отравлений в Лаосе отметили врачи
Исследователи связали жирные молочные продукты с более здоровым сердцем — CARDIA
США нацелились на иракское месторождение ЛУКОЙЛа
Горнолыжный комплекс "Трёхгорье" в ХМАО дарит незабываемые впечатления
Новый утильсбор распространится на машины свыше 160 л. с. — Минпромторг
Мышечная тренировка предотвращает травмы коленных суставов — доктор Зайферт

Отар Кушанашвили удивил признанием: в Вале Карнавал осталась лишь одна жутко узнаваемая деталь

Отар Кушанашвили узнаёт Валю Карнавал только по губам
2:20
Шоу-бизнес

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили резко высказался о чрезмерном увлечении пластическими операциями среди молодых артистов. В интервью на YouTube-канале "Федос" он признался, что ужасается тому, как современные звёзды меняют себя ради лайков и внимания публики.

Валя Карнавал
Фото: commons.wikimedia.org by Страна FM, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валя Карнавал

"Уже не свои лица и даже не свои зубы"

По словам Кушанашвили, многие знаменитости буквально превращаются в одинаковых "пластиковых кукол", теряя индивидуальность. Он подчеркнул, что особенно тревожит тенденция начинать вмешательства в очень юном возрасте — когда ещё не сформирована ни личность, ни осознанное отношение к себе.

"Валю Карнавал я узнаю по губам! И заметьте, что у них у всех в двадцать лет уже не свои зубы. Я однажды сделал, люди хохочут до сих пор", — заявил телеведущий.

Таким образом он намекнул на то, что пластическая мода превращает естественную красоту в карикатуру.

Певица Валя Карнавал и пластические операции

Сама Валя Карнавал, одна из самых популярных блогеров и певиц среди молодёжи, не раз комментировала слухи о своей внешности. Артистка призналась, что действительно обращалась к пластическому хирургу — сделала подтяжку груди после сильного похудения, однако не уточнила, похудела ли она самостоятельно или прибегла к помощи липосакции.

Эксперты в области косметологии ранее отмечали, что девушка, по их мнению, прибегала и к другим процедурам: увеличению губ, ботоксу, контурной пластике лица. Однако сама Валя утверждает, что просто ухаживает за собой и не считает нужным оправдываться перед публикой.

Тревога старшего поколения шоу-бизнеса

Кушанашвили не единственный, кто критикует тенденции современного шоу-бизнеса. У журналиста есть единомышленники, которые считают, что артисты 90-х добивались признания не внешностью, а талантом и харизмой, тогда как нынешние звёзды живут в фильтрах и гонятся за искусственными стандартами, а чрезмерная увлечённость внешностью делает молодёжь зависимой от мнения окружающих и разрушает их самооценку.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Нефть
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Кулинары представили рецепт салата Кобыла под шубой
Еда и рецепты
Кулинары представили рецепт салата Кобыла под шубой
Летом 2026 в моде будут мини-юбки и юбки-баллоны — британский Vogue
Красота и стиль
Летом 2026 в моде будут мини-юбки и юбки-баллоны — британский Vogue
Популярное
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа

Защитите свою деревянную мебель от тараканов с помощью простых и экологичных методов. Вот как отпугнуть вредителей и сохранить ваш дом в чистоте.

Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
WhatsApp* предупредил россиян: готовьтесь к худшему — раскрыт важный секрет
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Последние материалы
Исследователи связали жирные молочные продукты с более здоровым сердцем — CARDIA
США нацелились на иракское месторождение ЛУКОЙЛа
Горнолыжный комплекс "Трёхгорье" в ХМАО дарит незабываемые впечатления
Новый утильсбор распространится на машины свыше 160 л. с. — Минпромторг
Мышечная тренировка предотвращает травмы коленных суставов — доктор Зайферт
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
Это станет заменой смартфону через несколько лет — Илон Маск
Металлический черенок увеличивает прочность инструмента — агроном Илья Федотов
Россия обучит китайских моряков плаванию по Севморпути
Шахназаров заступился за Лепса после слов Шнурова о нём
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.