Без претензий: какой совет Виктория Боня дала женщинам, к которым охладел муж

Модель Виктория Боня, известная своей активной жизненной позицией, поделилась советом для женщин, столкнувшихся с охлаждением чувств со стороны партнёра. По её словам, часто женщины начинают винить себя, но проблема редко заключается в них.
Звезда "Дома-2" рассказала, что важно сохранять внутреннее достоинство и энергию, даже если мужчина отстраняется. Она подчеркнула, что нужно подойти к ситуации с пониманием и любовью, а не с обвинениями.
"Я бы спокойно села и задала все вопросы через любовь, без претензий!" — объяснила Боня.
Боня советует не спешить искать причины в себе. Когда мужчина замыкается, это чаще связано с его внутренними проблемами: неуверенностью, потерей контакта с собственными эмоциями или страхом проявить слабость. Женщинам важно понимать, что их задача — сохранять собственную силу и гармонию, а не пытаться "спасать" партнёра.
Сохраняйте спокойствие и внутреннее достоинство.
Не принимайте охлаждение партнёра на личный счёт.
Обсуждайте вопросы через диалог с любовью, без претензий.
Работайте над собственными интересами и энергией.
Не пытайтесь решать проблемы мужчины вместо него — ваша роль поддерживающая, а не спасательная.
Ошибка: винить себя за холодность партнёра.
Последствие: снижение самооценки и эмоциональное истощение.
Альтернатива: сохранять свои границы, заботиться о себе, вести спокойный и честный диалог.
Если мужчина продолжает дистанцироваться, стоит переосмыслить отношения. Иногда полезно дать ему пространство, сохранив при этом собственную независимость. Важно помнить: здоровые отношения строятся на уважении и взаимной поддержке, а не на постоянном контроле и самопожертвовании.
Что делать, если мужчина отстраняется?
Не вините себя, сохраняйте достоинство и обсуждайте вопросы спокойно через диалог.
Как не потерять уверенность в себе?
Развивайте личные интересы, хобби и социальные связи, чтобы поддерживать внутреннюю силу.
Стоит ли пытаться "спасать" партнёра?
Нет, это не ваша ответственность. Ваша задача — поддержка и сохранение собственной энергии.
Миф: если мужчина отстраняется, значит, женщина недостаточно привлекательна.
Правда: часто дистанцирование связано с его внутренними проблемами, а не с недостатками партнёрши.
Психологи отмечают, что постоянное самобичевание при охлаждении партнёра ведёт к стрессу, нарушению сна и эмоциональному выгоранию. Сохранение личных границ и внутреннего спокойствия помогает избежать негативных последствий для здоровья.
Виктория Боня активно делится психологическими советами со своими подписчиками.
Многие женщины сталкиваются с отстранением партнёров, не понимая, что причина не в них.
Эффективный диалог через любовь и уважение снижает риск конфликтов и эмоционального истощения.
Роль женщины в отношениях традиционно рассматривалась как поддерживающая, но современные психологические исследования подчеркивают равенство и важность личных границ. В XXI веке сохранение эмоциональной независимости стало ключевым фактором здоровых отношений.
