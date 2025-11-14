Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Магазины одежды и обуви стали лидерами закрытий в ТЦ — CORE.XP
Импорт китайских автомобилей в Россию сократился почти вдвое
Фатальные ошибки чаще случаются на спуске — президент федерации Анна Буракова
Регулярные упражнения для глаз повышают чёткость зрения — офтальмологи
Подзимний посев капусты ускорил всходы по данным агрономов
Намазка из яиц и орехов для новогоднего меню готовится без майонеза
Почему собака воет и нервничает в отсутствие хозяина — мнение ветеринаров
Лимонный пар размягчает налёт в микроволновке по данным бытовых экспертов
Картофель "Ривьера" созревает через 45 дней после всходов

Без претензий: какой совет Виктория Боня дала женщинам, к которым охладел муж

Виктория Боня призвала нежеланных женщин не винить себя
3:44
Шоу-бизнес

Модель Виктория Боня, известная своей активной жизненной позицией, поделилась советом для женщин, столкнувшихся с охлаждением чувств со стороны партнёра. По её словам, часто женщины начинают винить себя, но проблема редко заключается в них.

Модель Виктория Боня
Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Виктория Боня

Звезда "Дома-2" рассказала, что важно сохранять внутреннее достоинство и энергию, даже если мужчина отстраняется. Она подчеркнула, что нужно подойти к ситуации с пониманием и любовью, а не с обвинениями.

"Я бы спокойно села и задала все вопросы через любовь, без претензий!" — объяснила Боня.

Как правильно реагировать

Боня советует не спешить искать причины в себе. Когда мужчина замыкается, это чаще связано с его внутренними проблемами: неуверенностью, потерей контакта с собственными эмоциями или страхом проявить слабость. Женщинам важно понимать, что их задача — сохранять собственную силу и гармонию, а не пытаться "спасать" партнёра.

Советы шаг за шагом

  1. Сохраняйте спокойствие и внутреннее достоинство.

  2. Не принимайте охлаждение партнёра на личный счёт.

  3. Обсуждайте вопросы через диалог с любовью, без претензий.

  4. Работайте над собственными интересами и энергией.

  5. Не пытайтесь решать проблемы мужчины вместо него — ваша роль поддерживающая, а не спасательная.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: винить себя за холодность партнёра.
    Последствие: снижение самооценки и эмоциональное истощение.
    Альтернатива: сохранять свои границы, заботиться о себе, вести спокойный и честный диалог.

А что если…

Если мужчина продолжает дистанцироваться, стоит переосмыслить отношения. Иногда полезно дать ему пространство, сохранив при этом собственную независимость. Важно помнить: здоровые отношения строятся на уважении и взаимной поддержке, а не на постоянном контроле и самопожертвовании.

FAQ

Что делать, если мужчина отстраняется?
Не вините себя, сохраняйте достоинство и обсуждайте вопросы спокойно через диалог.

Как не потерять уверенность в себе?
Развивайте личные интересы, хобби и социальные связи, чтобы поддерживать внутреннюю силу.

Стоит ли пытаться "спасать" партнёра?
Нет, это не ваша ответственность. Ваша задача — поддержка и сохранение собственной энергии.

Мифы и правда

Миф: если мужчина отстраняется, значит, женщина недостаточно привлекательна.
Правда: часто дистанцирование связано с его внутренними проблемами, а не с недостатками партнёрши.

Сон и психология

Психологи отмечают, что постоянное самобичевание при охлаждении партнёра ведёт к стрессу, нарушению сна и эмоциональному выгоранию. Сохранение личных границ и внутреннего спокойствия помогает избежать негативных последствий для здоровья.

Интересные факты

  1. Виктория Боня активно делится психологическими советами со своими подписчиками.

  2. Многие женщины сталкиваются с отстранением партнёров, не понимая, что причина не в них.

  3. Эффективный диалог через любовь и уважение снижает риск конфликтов и эмоционального истощения.

Исторический контекст

Роль женщины в отношениях традиционно рассматривалась как поддерживающая, но современные психологические исследования подчеркивают равенство и важность личных границ. В XXI веке сохранение эмоциональной независимости стало ключевым фактором здоровых отношений.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Красота и стиль
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Красота и стиль
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Популярное
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа

Защитите свою деревянную мебель от тараканов с помощью простых и экологичных методов. Вот как отпугнуть вредителей и сохранить ваш дом в чистоте.

Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
WhatsApp* предупредил россиян: готовьтесь к худшему — раскрыт важный секрет
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Последние материалы
Почему собака воет и нервничает в отсутствие хозяина — мнение ветеринаров
Лимонный пар размягчает налёт в микроволновке по данным бытовых экспертов
Виктория Боня призвала нежеланных женщин не винить себя
Картофель "Ривьера" созревает через 45 дней после всходов
В Германии и на Острове Мэн можно ездить без ограничений скорости
Мини-тренировка, которая помогает восстановить мышечный тонус — физиотерапевты
Расширение маршрутов вне Европы отметила руководитель Go Travel Наталья Ансталь
Диетологи назвали овсянку оптимальным завтраком для энергии
Специалисты рассказали, как утеплить спальню в холодный сезон
Фрины признаны древнейшими паукообразными на Земле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.