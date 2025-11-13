Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Молодёжь пошла к другим: что помешало Пелагее повторить успех Кадышевой и Булановой

Пелагея зарабатывает вдвое меньше Кадышевой и Булановой
2:12
Шоу-бизнес

Звёзды 90-х переживают второе дыхание — их песни снова собирают полные залы, а молодое поколение активно ходит на концерты Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. Однако не всем артистам удалось завоевать симпатию зумеров. Как отметил продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом "Страсти", певица Пелагея пока не может похвастаться таким же ажиотажем.

Пелагея
Фото: commons.wikimedia.org by Skrivuts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пелагея

Кадышева и Буланова нашли путь к зумерам

По словам Дворцова, Надежда Кадышева и Татьяна Буланова сумели перезапустить свои карьеры и стать ближе к молодой аудитории. Они адаптировались под современные реалии, сохранив при этом узнаваемый стиль. Именно это, считает продюсер, стало ключом к их нынешнему успеху.

"Буланова и Кадышева целенаправленно на молодую аудиторию пошли", — отметил он.

Почему Пелагея не спешит менять формат

При этом, по словам Дворцова, Пелагея остаётся востребованной в своей нише — но работает с иной публикой. Её творчество, основанное на фольклорных и народных мотивах, рассчитано на слушателей, которые ценят глубину и традиционное звучание.

"Пелагею не нужно сбрасывать, я считаю, со счетов, потому что она тоже талантлива и востребована по-своему, безусловно. Просто, бывает, у кого-то меньше, у кого-то больше аудитория", — пояснил продюсер.

Он также подчеркнул, что гонорары певицы заметно уступают коллегам по сцене. Если Буланова и Кадышева сейчас зарабатывают рекордные суммы, то доход Пелагеи — примерно вдвое меньше, "плюс-минус 5—7 миллионов рублей". Тем не менее спрос на неё стабилен, а сама артистка предпочитает следовать своему стилю, не гонясь за трендами.

Кадышева — рекордсмен по гонорарам

Сергей Дворцов отдельно отметил, что сегодня Надежда Кадышева является одной из самых высокооплачиваемых певиц в России. По его словам, сейчас она зарабатывает больше, чем кто-либо из действующих артистов, а сравнить её по масштабам можно разве что с Аллой Пугачёвой в её лучшие годы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
