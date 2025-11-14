Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кристофер Нолан подробно рассказал о съёмках фильма "Одиссея"
Специалисты рассказали о лучших методах уничтожения крыс в квартире
"Монетная неделя" спасла банки от дефицита мелочи — ГУ ЦБ
Как вырастить салат на подоконнике зимой — рекомендации агрономов
Лимон и оливковое масло избавляют ногти от желтизны
Человеческие останки нашли подо льдом в Антарктиде учёные-гляциологи
Прогрев пасты со сливками улучшает консистенцию блюда — данные кулинаров
"Лапкотерапия" снижает уровень стресса — психотерапевт Юлия Юданова
Круговая тренировка сжигает калории быстрее привычной пробежки

Жёсткий ультиматум: как Виктория Боня заставила дочь читать русскую классическую литературу

Виктория Боня заставила дочь читать русскую классическую литературу
3:33
Шоу-бизнес

Блогер и модель Виктория Боня поделилась методом воспитания дочери через чтение русской классики и совместные просмотры советских комедий.

Модель Виктория Боня с дочкой Анджелиной
Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Виктория Боня с дочкой Анджелиной

Звезда "Дома-2", известная своей активной позицией в воспитании дочери Анджелины, поделилась своим подходом к развитию у ребёнка интереса к русской литературе. Блогер считает, что современные дети слишком увлечены гаджетами, поэтому важно найти баланс между цифровым пространством и живым чтением.

Боня ввела простое, но эффективное правило: за каждый час, проведённый в интернете, Анджелина обязана уделять столько же времени чтению книг. По мнению Виктории, это помогает ребёнку развивать концентрацию и формировать привычку к самостоятельной работе с текстом.

"Многие родители так делают, Анджелина. Дают детям телефоны, айпады, чтобы они в стороне сидели. Если бы я тебя не любила, я бы тебе дала телефон, главное, чтоб ты своими делами занималась", — заявила Виктория.

Начало пути с классики

Боня считает, что знакомство с литературой лучше начинать с произведений, которые не только интересны, но и значимы с точки зрения культурного наследия. В числе первых книг для дочери — роман писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". 

Совместные просмотры и культурные традиции

Помимо чтения, Виктория активно приучает дочь к классическим советским фильмам. В их совместном расписании — просмотры комедий "Джентльмены удачи" и "Бриллиантовая рука". По словам Бони, такие занятия укрепляют связь между поколениями и помогают передать ребёнку чувство юмора и культурный контекст прошлых эпох.

  1. Вводите баланс между гаджетами и книгами: один час в интернете — один час чтения.

  2. Начинайте знакомство с литературой через значимые произведения, например, Булгакова.

  3. Используйте кино как дополнительный способ передачи культуры и ценностей.

А что если…

Если ребёнок сопротивляется чтению классики, стоит искать альтернативные формы: аудиокниги, театральные постановки или совместное обсуждение прочитанного. Это позволяет сохранить интерес и постепенно развивать навыки анализа текста.

FAQ

Как приучить ребёнка к чтению?
Важно вводить привычку постепенно, сочетая чтение с интересами ребёнка и контролируемым временем для гаджетов.

С какого возраста начинать знакомство с классикой?
Оптимально — с раннего подросткового возраста, когда ребёнок способен воспринимать сложные темы и персонажей.

Стоит ли ограничивать гаджеты полностью?
Нет, цель не запрет, а баланс: чтение должно стать равноправной альтернативой развлечениям в сети.

Интересные факты

  1. Виктория Боня активно демонстрирует свои семейные традиции в соцсетях.

  2. "Мастер и Маргарита" считается одной из самых обсуждаемых книг XX века.

  3. Просмотр советских фильмов помогает детям понять юмор и культурные реалии прошлого.

Исторический контекст

Традиция приучать детей к чтению и культурным ценностям существует в России давно. В советские годы книги и фильмы использовались как инструмент воспитания, формирования нравственных и эстетических ориентиров. Такой подход помогал детям развивать мышление и эмоциональный интеллект.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Наука и техника
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Касторовое и розмариновое масла стимулируют рост волосков на бровях
Красота и стиль
Касторовое и розмариновое масла стимулируют рост волосков на бровях
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
Это упражнение превращает тело в топку для калорий: вот как правильно его выполнять
Это упражнение превращает тело в топку для калорий: вот как правильно его выполнять
Последние материалы
Кулинары: манка в творожной запеканке впитывает влагу и сохраняет форму
Бывший учитель из Самарской области создал страусиную ферму для туристов
Главные оттенки года Лошади — красный, оранжевый и зелёный
Спиртовой уксус удаляет запахи в стиральной машине по данным бытовых экспертов
Найдено золото на глубине 2200 метров под морем — SS Central America
Ковровые средства удалили пятна на ткани сообщили автолюбители
Рост вспышек грибковых болезней подтвердили агрономы
Тусклая шерсть у кота сигнализирует о дефиците питательных веществ
Дочь Даны Борисовой рассказала, что мать принуждала её худеть
Минеральная паста повышает блеск ногтей при японском маникюре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.