Секрет счастья: Джордж Клуни объяснил, почему не хочет для своих детей актёрской карьеры

Джордж Клуни хочет, чтобы его дети пошли по стопам матери
3:58
Шоу-бизнес

Актёр Джордж Клуни рассказал, почему хочет, чтобы его дети пошли по стопам матери, и как семья воспитывает близнецов вдали от Голливуда.

Юрист Амаль Клуни
Фото: Фан-аккаунт Джорджа Клуни ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юрист Амаль Клуни

Клуни и его жена Амаль Клуни живут вдали от шумного Голливуда, стараясь создать для своих детей — восьмилетних близнецов Александра и Эллу — обычную, спокойную жизнь. Актёр признался, что мечтает, чтобы дети пошли по стопам матери и выбрали карьеру в области права, а не шоу-бизнеса.

Карьера детей и надежды родителей

64-летний Клуни рассказал, что не хочет, чтобы его сын и дочь росли в мире актёров и съёмочных площадок.

"Потому что я не хочу, чтобы они в этом участвовали. На самом деле они еще не знают, чем я зарабатываю на жизнь", — сказал актёр.

Когда журналисты предположили, что близнецы могут последовать примеру Амаль, Клуни выразил надежду на это:

"Надеюсь. Боже мой, юрист? Это было бы потрясающе", — поделился звезда кинематографа. 

Амаль работает юристом в международной сфере и занимается правами человека. Джордж уверен, что такая профессия даст детям прочные ценности, а не постоянное внимание со стороны СМИ и фанатов.

Жизнь семьи во Франции

Семья Клуни переехала во Францию, чтобы дети могли воспитываться вдали от голливудской суеты. Актёр вспоминает своё собственное детство на ферме: сначала оно казалось ему скучным, но сейчас он видит в этом огромную пользу.

"Я провёл на ферме большую часть своего детства, и в детстве я ненавидел эту идею. Они не сидят за гаджетами, ужинают со взрослыми, убирают за собой посуду. У них гораздо лучшая жизнь", — отметил Джордж.

Клуни боялся, что, оставшись в Лос-Анджелесе, дети будут подвержены вниманию прессы и несправедливым сравнениям с другими детьми знаменитостей. Французская жизнь, по его мнению, освобождает детей от лишнего давления.

"Во Франции всем наплевать на славу — и это прекрасно. Я не хочу, чтобы они жили в страхе перед папарацци", — пояснил он.

Семейные традиции и забавные моменты

Помимо воспитания и будущих карьер, семья ценит совместные моменты, даже за обедом. В интервью Джордж рассказал, как обсуждали домашнюю еду — лимонную пасту и курицу со свежими помидорами из их сада.

"А что было бы, если бы мама приготовила?" — пошутила Амаль.

"Мы бы все умерли!" — синхронно ответили дети.

Такой юмор и простые радости помогают семье сохранять близость и поддерживать атмосферу обычного детства для близнецов.

Советы родителям знаменитостей

  1. Если возможно, создавайте для детей пространство вдали от медиа и славы.

  2. Поощряйте бытовую самостоятельность: пусть дети участвуют в готовке и уборке.

  3. Поддерживайте интересы и карьерные амбиции, которые соответствуют ценностям семьи, а не давлению внешнего мира.

FAQ

Как выбрать место для воспитания детей знаменитости?
Важно учитывать безопасность, доступ к образованию и психологический комфорт детей.

Стоит ли ограничивать доступ к медиа?
Да, это помогает защитить детей от лишнего давления и сохраняет нормальные детские привычки.

Что делать, если дети интересуются карьерой родителей?
Поддерживать интерес, но позволять выбирать самостоятельно и давать пример альтернативных профессий.

Исторический контекст

Выбор родителей знаменитостей воспитывать детей вдали от шоу-бизнеса не нов: примеры таких семей встречались в Голливуде и Европе на протяжении десятилетий. Такой подход помогает детям развиваться в нормальных условиях, не испытывая давления славы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
