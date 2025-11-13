Секрет счастья: Джордж Клуни объяснил, почему не хочет для своих детей актёрской карьеры

Джордж Клуни хочет, чтобы его дети пошли по стопам матери

Актёр Джордж Клуни рассказал, почему хочет, чтобы его дети пошли по стопам матери, и как семья воспитывает близнецов вдали от Голливуда.

Клуни и его жена Амаль Клуни живут вдали от шумного Голливуда, стараясь создать для своих детей — восьмилетних близнецов Александра и Эллу — обычную, спокойную жизнь. Актёр признался, что мечтает, чтобы дети пошли по стопам матери и выбрали карьеру в области права, а не шоу-бизнеса.

Карьера детей и надежды родителей

64-летний Клуни рассказал, что не хочет, чтобы его сын и дочь росли в мире актёров и съёмочных площадок.

"Потому что я не хочу, чтобы они в этом участвовали. На самом деле они еще не знают, чем я зарабатываю на жизнь", — сказал актёр.

Когда журналисты предположили, что близнецы могут последовать примеру Амаль, Клуни выразил надежду на это:

"Надеюсь. Боже мой, юрист? Это было бы потрясающе", — поделился звезда кинематографа.

Амаль работает юристом в международной сфере и занимается правами человека. Джордж уверен, что такая профессия даст детям прочные ценности, а не постоянное внимание со стороны СМИ и фанатов.

Жизнь семьи во Франции

Семья Клуни переехала во Францию, чтобы дети могли воспитываться вдали от голливудской суеты. Актёр вспоминает своё собственное детство на ферме: сначала оно казалось ему скучным, но сейчас он видит в этом огромную пользу.

"Я провёл на ферме большую часть своего детства, и в детстве я ненавидел эту идею. Они не сидят за гаджетами, ужинают со взрослыми, убирают за собой посуду. У них гораздо лучшая жизнь", — отметил Джордж.

Клуни боялся, что, оставшись в Лос-Анджелесе, дети будут подвержены вниманию прессы и несправедливым сравнениям с другими детьми знаменитостей. Французская жизнь, по его мнению, освобождает детей от лишнего давления.

"Во Франции всем наплевать на славу — и это прекрасно. Я не хочу, чтобы они жили в страхе перед папарацци", — пояснил он.

Семейные традиции и забавные моменты

Помимо воспитания и будущих карьер, семья ценит совместные моменты, даже за обедом. В интервью Джордж рассказал, как обсуждали домашнюю еду — лимонную пасту и курицу со свежими помидорами из их сада.

"А что было бы, если бы мама приготовила?" — пошутила Амаль. "Мы бы все умерли!" — синхронно ответили дети.

Такой юмор и простые радости помогают семье сохранять близость и поддерживать атмосферу обычного детства для близнецов.

Советы родителям знаменитостей

Если возможно, создавайте для детей пространство вдали от медиа и славы. Поощряйте бытовую самостоятельность: пусть дети участвуют в готовке и уборке. Поддерживайте интересы и карьерные амбиции, которые соответствуют ценностям семьи, а не давлению внешнего мира.

Исторический контекст

Выбор родителей знаменитостей воспитывать детей вдали от шоу-бизнеса не нов: примеры таких семей встречались в Голливуде и Европе на протяжении десятилетий. Такой подход помогает детям развиваться в нормальных условиях, не испытывая давления славы.