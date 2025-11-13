Канделаки не скрывает возмущения Шаляпиным: её неожиданная просьба удивила поклонников

Тина Канделаки недовольна высоким гонораром Шаляпина

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки устроила громкое обсуждение в Сети после того, как возмутилась высокими гонорарами певца Прохора Шаляпина. В своём Telegram-канале она рассказала, что лично пыталась связаться с артистом, но тот не поверил, что с ним действительно говорит сама Канделаки.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

"Прохор подумал, что я — бот"

Тина записала видео из автомобиля, где с юмором поделилась подробностями переписки с Шаляпиным. По словам продюсера, певец решил, что с ним общается фейковый аккаунт, и не воспринял предложение о сотрудничестве всерьёз.

"Еду в машине и параллельно торгуюсь с Прохором Шаляпиным, который думает, что я — это не я, а бот. Прохор и другие дорогие артисты, конечно, это я! Я всегда звоню сама и прошу о скидке", — рассказала Канделаки в своём видеообращении.

Канделаки недовольна расценками артиста

Продюсер с иронией заметила, что гонорары российских звёзд растут "как на дрожжах", и подчеркнула, что далеко не все исполнители реально стоят запрашиваемых сумм. Тина удивилась, как быстро растёт стоимость услуг Шаляпина, и призвала его умерить аппетиты.

По словам Канделаки, она предложила певцу сотрудничество и попросила сделать скидку, заметив, что готова помочь ему в продвижении.

"Никак не могу понять, почему у вас всё растет как на дрожжах. Вчера было сто, сегодня пятьсот, завтра — уже миллион. Остановитесь, дорогие друзья. Прохор, дайте скидку на те услуги, которые мы запрашиваем, и тогда мы вас сделаем по-настоящему большой звездой", — заявила продюсер.

Прохор Шаляпин пока хранит молчание

Сам Шаляпин пока не ответил на обращение Канделаки и никак не прокомментировал ситуацию. Между тем пользователи активно обсуждают заявление телеведущей. Одни встали на сторону Тины, поддержав её позицию, другие отметили, что певец имеет право сам назначать цену за свой труд.

Ранее Прохор уже рассказывал, что за участие в шоу "Пусть говорят" получал гонорары в размере 50—100 тысяч рублей.

Философия Шаляпина: путь артиста без компромиссов

Сам Прохор Шаляпин давно выработал собственное отношение к шоу-бизнесу. Артист неоднократно заявлял, что не стремится подстраиваться под тренды и живёт по принципу "лучше быть самим собой, чем нравиться всем". Он предпочитает идти своим путём — с долей иронии, эпатажа и артистизма, которые давно стали его фирменным стилем.

Шаляпин нередко говорит о том, что каждый артист должен уметь себя ценить. Певец не скрывает, что старается поддерживать баланс между творчеством и коммерцией, но при этом никогда не опускается до компромиссов, если речь идёт о качестве его работы.