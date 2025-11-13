Вышла промашка: кого из звёзд Роза Сябитова назвала кумиром своей эротической фантазии

Сябитова назвала Джеки Чана кумиром своей эротической фантазии

Телесваха Роза Сябитова поделилась откровенными признаниями, назвав имя звезды мировой величины, который поселился в её эротических фантазиях.

Телевидение часто открывает перед ведущими двери в мир знаменитостей, а работа на шоу "Давай поженимся!" подарила Розе Сябитовой возможность встречаться с кумирами, о которых многие лишь мечтают. Эти встречи оставили у свахи яркие воспоминания, которые она с удовольствием делится.

Знакомства с легендами

Роза вспоминает, как ей довелось познакомиться с американским актёром японского происхождения Кэри-Хироюки Тагавой. В Японии свахи занимают особое почётное место, а браки по сватовству — традиционная практика.

"Он был рад знакомству со свахой и обратился ко мне с поклоном", — рассказала Роза Сябитова в соцсетях.

Такой знак уважения произвёл на ведущую большое впечатление, ведь в Японии старшая сестра символизирует заботу и авторитет.

Не менее запоминающейся стала встреча с известным актёром и любимым комиссаром по сериалу "Спрут" Микеле Плачидо. Объятия с актёром до сих пор вызывают у неё приятные мурашки и тёплые эмоции.

Ошибки и упущенные возможности

Не все встречи складывались идеально. В один из дней в коридоре Останкино ведущая столкнулась со звездой боевиков.

"А вот с кумиром и моей эротической фантазией Джеки Чаном вышла промашка. Я столкнулась с ним в коридоре Останкино, и так растерялась, и застеснялась, что не решилась с ним сфотографироваться. Теперь очень жалею, и зла на себя за свою робость", — отметила Сябитова.

Эта история показывает, что даже опытные и уверенные в себе люди иногда испытывают робость перед кумирами.

Почему такие встречи важны

Возможность лично познакомиться с кумирами позволяет понять их человеческую сторону, увидеть за экранной харизмой настоящих людей. Контакт с легендами вдохновляет и мотивирует к дальнейшему развитию, дарит эмоции и воспоминания, которые остаются на всю жизнь. Взаимодействие с известными личностями помогает ведущему лучше понимать публику и работать с гостями шоу.

А что если не решиться на встречу

Если упустить момент и не воспользоваться шансом познакомиться с кумиром, остаётся чувство сожаления и упущенной возможности. В случае Розы это урок: никогда не бояться проявлять инициативу, ведь шанс может больше не повториться.

