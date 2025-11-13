Орбакайте вернула дух нулевых: новый клип на хит молодости снят в совершенно неожиданном месте

Кристина Орбакайте сняла клип в заброшенном здании

2:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Кристина Орбакайте порадовала поклонников премьерой нового музыкального видео. Артистка сняла клип на песню "Солнце" — один из своих самых известных хитов 2000-х. Эту работу певица опубликовала в личном блоге, восхитив своих подписчиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кристина Орбакайте

Возвращение к истокам

"Солнце" — композиция, которая в своё время стала настоящим символом эпохи. Спустя годы Орбакайте решила подарить песне новую жизнь, сохранив ностальгическую атмосферу, но добавив современное визуальное звучание.

Съёмки клипа проходили в необычной локации — заброшенном здании, чьи стены расписаны яркими граффити. Этот контраст — света и разрухи, прошлого и настоящего — стал ключевой метафорой клипа. По задумке режиссёра, "Солнце" здесь символизирует надежду, которая пробивается даже сквозь бетон и пыль.

Жизнь между двумя континентами

Несколько лет назад Кристина Орбакайте вместе с семьёй переехала в США. Однако певица не разрывает связь с Россией и продолжает делиться с поклонниками своим творчеством и моментами из жизни.

Большинство своих новых идей она реализует, сочетая российскую эмоциональность с западным подходом к визуальной эстетике. Новый клип не стал исключением: в нём чувствуется международный стиль и европейская лёгкость, при этом узнаётся привычная, тёплая Кристина из "нулевых".

Реакция поклонников

Поклонники встретили клип с восторгом. В комментариях под видео десятки пользователей отметили, что певица "по-прежнему выглядит потрясающе" и "излучает ту самую энергетику, за которую её полюбили годы назад".

Многие выразили благодарность за возвращение к песне, которая когда-то сопровождала их юность. Это стало для них прекрасной возможностью окунуться в приятную ностальгию.