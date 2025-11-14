Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Теперь и мультики отняли: почему Гордон возмутила приватизация советских шедевром мультипликации

Екатерина Гордон встала на защиту советских мультфильмов
Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон выразила обеспокоенность тем, что популярные советские мультфильмы стали недоступны для детей.

Юрист Екатерина Гордон
Фото: ВК-аккаунт Екатерина Гордон by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юрист Екатерина Гордон

Советские мультфильмы давно стали неотъемлемой частью детства миллионов людей. Они формировали вкус, моральные ориентиры и культурные ценности, помогали детям развивать воображение и понимание добра и зла. Сегодня эта культурная традиция сталкивается с новыми препятствиями, и ситуация вызывает бурные обсуждения в обществе.

Гордон высказала резкое мнение по поводу ограниченного доступа к классическим советским мультфильмам. По ее словам, такие решения лишают современное поколение детей возможности познакомиться с проверенными временем историями и ценностями.

"А вы в курсе, что Греф выкупил добрые советские мультфильмы и убрал их из общего доступа?" — написала Екатерина в своём Telegram-канале.

Что произошло с мультфильмами

Суть проблемы заключается в том, что ряд популярных мультфильмов был выкуплен частными лицами и теперь недоступен на официальных платформах. Среди них — "Трое из Простоквашино", "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", "Винни-Пух", "Весёлая карусель" и многие другие. Всего речь идет почти о тысяче мультфильмов, которые раньше были доступны на канале "Союзмультфильм" и на других официальных сервисах.

"Фактически Греф совершенно умышленно лишает новое поколение детей добрых мультфильмов с верной системой координат, православными нормами и моралью", — подчеркнула Гордон.

Последствия для общества

Ограничение доступа к классике может иметь несколько последствий:

  1. Современные дети теряют возможность приобщиться к культурным и моральным ценностям, заложенным в мультфильмах.

  2. Уменьшается образовательная составляющая досуга, поскольку многие мультфильмы использовались педагогами и родителями для объяснения понятий добра, дружбы и справедливости.

  3. Формируется поколение, оторванное от исторического и культурного контекста отечественной анимации.

"Образовательные потуги Грефа мы с ужасом вспоминаем. Вот теперь и мультики отнял", — добавила Гордон.

Культурный и экономический контекст

Ситуация усугубляется тем, что "Союзмультфильм" является фактически национальным достоянием. Продажа и приватизация контента вызывают вопросы о роли государства в сохранении культурного наследия. Эксперты отмечают, что подобные действия могут ограничивать доступ широкой аудитории к произведениям, которые десятилетиями формировали культурную идентичность страны.

  1. Приватизация культурного контента может способствовать коммерциализации искусства, превращая его в объект инвестиций, а не средство воспитания и образования.

  2. Отсутствие государственного контроля над доступностью классических мультфильмов ведет к тому, что только часть аудитории сможет их увидеть, что снижает культурную ценность произведений.

  3. Дети лишаются возможности получить эстетическое и моральное воспитание через доступные и проверенные временем мультфильмы.

А что если вернуть мультфильмы в свободный доступ

Если государство и заинтересованные организации вернут мультфильмы в свободный доступ, это позволит:

  • Восстановить культурное и моральное воспитание детей через классические истории.

  • Поддержать образовательные инициативы, где мультфильмы служат инструментом обучения и формирования навыков.

  • Сохранить наследие отечественной анимации и сделать его доступным для нового поколения зрителей.

FAQ

Почему доступ к советским мультфильмам ограничен?
Частично из-за приватизации контента, выкупа прав частными лицами и изменения политики распространения произведений.

Можно ли легально посмотреть эти мультфильмы?
В настоящее время многие из них недоступны на официальных каналах, но иногда можно найти на сторонних платформах или через лицензионные издания.

Как вернуть доступ к культурному наследию?
Необходима государственная инициатива по защите национального контента и его публикации на официальных и бесплатных ресурсах.

Интересные факты

  1. "Союзмультфильм" существует с 1936 года и является одним из старейших анимационных студий в мире.

  2. Многие мультфильмы студии переводились на десятки языков и пользовались популярностью за рубежом.

  3. Анимационные проекты СССР формировали ценности и навыки межличностного общения у детей, чему сегодня сложно найти аналог.

Исторический контекст

Советская анимация всегда считалась образовательной и культурной основой для воспитания детей. Ограничение доступа к классике стало редким случаем, когда коммерческие интересы пересеклись с наследием, которое десятилетиями формировало национальную идентичность.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
