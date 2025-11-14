Теперь и мультики отняли: почему Гордон возмутила приватизация советских шедевром мультипликации

Екатерина Гордон встала на защиту советских мультфильмов

Юрист Екатерина Гордон выразила обеспокоенность тем, что популярные советские мультфильмы стали недоступны для детей.

Советские мультфильмы давно стали неотъемлемой частью детства миллионов людей. Они формировали вкус, моральные ориентиры и культурные ценности, помогали детям развивать воображение и понимание добра и зла. Сегодня эта культурная традиция сталкивается с новыми препятствиями, и ситуация вызывает бурные обсуждения в обществе.

Гордон высказала резкое мнение по поводу ограниченного доступа к классическим советским мультфильмам. По ее словам, такие решения лишают современное поколение детей возможности познакомиться с проверенными временем историями и ценностями.

"А вы в курсе, что Греф выкупил добрые советские мультфильмы и убрал их из общего доступа?" — написала Екатерина в своём Telegram-канале.

Что произошло с мультфильмами

Суть проблемы заключается в том, что ряд популярных мультфильмов был выкуплен частными лицами и теперь недоступен на официальных платформах. Среди них — "Трое из Простоквашино", "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", "Винни-Пух", "Весёлая карусель" и многие другие. Всего речь идет почти о тысяче мультфильмов, которые раньше были доступны на канале "Союзмультфильм" и на других официальных сервисах.

"Фактически Греф совершенно умышленно лишает новое поколение детей добрых мультфильмов с верной системой координат, православными нормами и моралью", — подчеркнула Гордон.

Последствия для общества

Ограничение доступа к классике может иметь несколько последствий:

Современные дети теряют возможность приобщиться к культурным и моральным ценностям, заложенным в мультфильмах. Уменьшается образовательная составляющая досуга, поскольку многие мультфильмы использовались педагогами и родителями для объяснения понятий добра, дружбы и справедливости. Формируется поколение, оторванное от исторического и культурного контекста отечественной анимации.

"Образовательные потуги Грефа мы с ужасом вспоминаем. Вот теперь и мультики отнял", — добавила Гордон.

Культурный и экономический контекст

Ситуация усугубляется тем, что "Союзмультфильм" является фактически национальным достоянием. Продажа и приватизация контента вызывают вопросы о роли государства в сохранении культурного наследия. Эксперты отмечают, что подобные действия могут ограничивать доступ широкой аудитории к произведениям, которые десятилетиями формировали культурную идентичность страны.

Приватизация культурного контента может способствовать коммерциализации искусства, превращая его в объект инвестиций, а не средство воспитания и образования. Отсутствие государственного контроля над доступностью классических мультфильмов ведет к тому, что только часть аудитории сможет их увидеть, что снижает культурную ценность произведений. Дети лишаются возможности получить эстетическое и моральное воспитание через доступные и проверенные временем мультфильмы.

А что если вернуть мультфильмы в свободный доступ

Если государство и заинтересованные организации вернут мультфильмы в свободный доступ, это позволит:

Восстановить культурное и моральное воспитание детей через классические истории.

Поддержать образовательные инициативы, где мультфильмы служат инструментом обучения и формирования навыков.

Сохранить наследие отечественной анимации и сделать его доступным для нового поколения зрителей.

Интересные факты

"Союзмультфильм" существует с 1936 года и является одним из старейших анимационных студий в мире. Многие мультфильмы студии переводились на десятки языков и пользовались популярностью за рубежом. Анимационные проекты СССР формировали ценности и навыки межличностного общения у детей, чему сегодня сложно найти аналог.

Исторический контекст

Советская анимация всегда считалась образовательной и культурной основой для воспитания детей. Ограничение доступа к классике стало редким случаем, когда коммерческие интересы пересеклись с наследием, которое десятилетиями формировало национальную идентичность.