Лазареву пришлось вмешаться: вспышка Баскова едва не переросла в открытый конфликт на съёмках шоу

Басков устроил скандал на шоу "Ну-ка, все вместе!"

2:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На съёмках популярного музыкального проекта "Ну-ка, все вместе!" произошёл громкий инцидент с участием Николая Баскова. По данным портала "7Дней", артист не сдержал эмоций и резко высказался в адрес членов жюри, чем шокировал коллег по площадке.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Николай Басков

Конфликт на почве оценки участника

Ситуация разгорелась после выступления одного из конкурсантов. Басков был возмущён тем, что жюри не встало во время исполнения песни: в правилах шоу этот жест считается знаком особого уважения к участнику.

Певец посчитал, что коллеги поступили несправедливо, и в резкой форме выразил недовольство. Его слова прозвучали на повышенных тонах: артист обвинил членов жюри в непрофессионализме и предвзятости.

По словам очевидцев, атмосфера на съёмочной площадке на мгновение стала крайне напряжённой: в зале воцарилась тишина, а многие участники проекта выглядели ошеломлёнными поведением Баскова.

Сергей Лазарев вмешался, чтобы погасить конфликт

Ситуацию попытался разрядить Сергей Лазарев, лидер "сотни" шоу. Он обратился к Баскову с просьбой успокоиться и напомнил, что каждый эксперт имеет право на собственное мнение.

Лазарев подчеркнул, что важно сохранять уважение к коллегам и сдерживать эмоции, даже если что-то кажется несправедливым. По словам певца, он и сам оказывался в подобных ситуациях и впоследствии жалел о чрезмерной эмоциональности.

"Коль, каждый имеет право на свое собственное мнение. Я тоже часто эмоционально реагировал и потом жалел о своих поступках. Нужно говорить с уважением и находить правильные слова", — сказал Лазарев.

Юбилейный выпуск под знаком конфликта

Инцидент произошёл во время записи особенного эпизода — сотого, юбилейного выпуска программы. В эфир он выйдет 14 ноября. Эпизод станет первым полуфиналом, где участники сразятся за выход в финал и главный приз — Кубок шоу и 5 миллионов рублей.

В праздничном выпуске зрителей ждёт не только борьба за победу, но и выступление приглашённой звезды — Алёны Свиридовой. Она исполнит свой хит и примет участие в работе жюри.

Несмотря на скандал, съёмки завершились без срыва, однако источники утверждают, что инцидент между Басковым и коллегами стал предметом обсуждения за кулисами.