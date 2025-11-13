Лазареву пришлось вмешаться: вспышка Баскова едва не переросла в открытый конфликт на съёмках шоу

На съёмках популярного музыкального проекта "Ну-ка, все вместе!" произошёл громкий инцидент с участием Николая Баскова. По данным портала "7Дней", артист не сдержал эмоций и резко высказался в адрес членов жюри, чем шокировал коллег по площадке.
Ситуация разгорелась после выступления одного из конкурсантов. Басков был возмущён тем, что жюри не встало во время исполнения песни: в правилах шоу этот жест считается знаком особого уважения к участнику.
Певец посчитал, что коллеги поступили несправедливо, и в резкой форме выразил недовольство. Его слова прозвучали на повышенных тонах: артист обвинил членов жюри в непрофессионализме и предвзятости.
По словам очевидцев, атмосфера на съёмочной площадке на мгновение стала крайне напряжённой: в зале воцарилась тишина, а многие участники проекта выглядели ошеломлёнными поведением Баскова.
Ситуацию попытался разрядить Сергей Лазарев, лидер "сотни" шоу. Он обратился к Баскову с просьбой успокоиться и напомнил, что каждый эксперт имеет право на собственное мнение.
Лазарев подчеркнул, что важно сохранять уважение к коллегам и сдерживать эмоции, даже если что-то кажется несправедливым. По словам певца, он и сам оказывался в подобных ситуациях и впоследствии жалел о чрезмерной эмоциональности.
"Коль, каждый имеет право на свое собственное мнение. Я тоже часто эмоционально реагировал и потом жалел о своих поступках. Нужно говорить с уважением и находить правильные слова", — сказал Лазарев.
Инцидент произошёл во время записи особенного эпизода — сотого, юбилейного выпуска программы. В эфир он выйдет 14 ноября. Эпизод станет первым полуфиналом, где участники сразятся за выход в финал и главный приз — Кубок шоу и 5 миллионов рублей.
В праздничном выпуске зрителей ждёт не только борьба за победу, но и выступление приглашённой звезды — Алёны Свиридовой. Она исполнит свой хит и примет участие в работе жюри.
Несмотря на скандал, съёмки завершились без срыва, однако источники утверждают, что инцидент между Басковым и коллегами стал предметом обсуждения за кулисами.
