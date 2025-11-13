Запрет на песни? Игорь Крутой прокомментировал слухи о конфликте с Кристиной Орбакайте

Игорь Крутой опроверг новости о конфликте с Орбакайте

Композитор Игорь Крутой развеял слухи о запрете исполнения его песен певицей Кристиной Орбакайте.

Певица Кристина Орбакайте

Недавний скандал вокруг Орбакайте вызвал массу обсуждений в СМИ. Основным предметом сплетен стало якобы ограничение на исполнение песен Крутого. Ситуацию прокомментировал сам композитор, разъяснив, что слухи не имеют ничего общего с реальностью.

"Я никому не запрещал исполнять мои песни. Эта история выдумана от начала до конца. Отвечать на ложь, судиться — ну, это смешно для меня. Поэтому я просто наблюдаю со стороны за этой чушью и удивляюсь времени, в котором живу", — цитирует слова композитора mk.ru.

Таким образом, никакого официального запрета на исполнение песен Крутого не существует, а все истории о конфликте — лишь домыслы.

В последние годы Орбакайте живёт с семьёй в США. Она редко выступает в России, что, возможно, связано с переездом её матери, певицы Аллы Пугачевой за рубеж. Примечательно, что полгода назад певице запретили давать концерт в Латвии. Это вызвало у Орбакайте сильное недовольство и публичные комментарии.

"Отмена моего концерта и запрет на въезд в Латвию — это не просто решение против артиста. Это нарушение всех международных норм и принципов, на которых строится современный мир. Это решение нарушает не только мои права, как артистки, но и основы международного права, свободы слова", — подчеркнула певица.

Три интересных факта

Кристина Орбакайте живёт в США вместе с мужем и дочерью. Её мама, Алла Пугачёва, покинула Россию около трёх лет назад. В Латвии певице официально запретили концерт, что вызвало широкое обсуждение в Сети.

