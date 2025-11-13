Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перерыв в работе не помеха для карьеры — HR-эксперт
Тёплая ряженка улучшает подъём теста для оладий — данные технологов питания
Кошки начинают метить территорию из-за стресса — ветеринар
Гиацинты, нарциссы и тюльпаны: лучшее время для посадки — ноябрь
Учёные пересчитали возраст космоса — он может быть вдвое старше — физики
Нна курорте Русич начали подготовку к добыче сапропелевых лечебных грязей
Готовится к запуску зерновая биржа БРИКС — вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Людмила Артемьева добилась успеха в кино, но испытала крах в личной жизни
Регулярная гимнастика делает улыбку более открытой — эксперты по фейсбилдингу

Границы творчества: будут ли давать премию Оскар картинам с применением ИИ

Академия "Оскар" признала, что ИИ активно используется в кино
5:41
Шоу-бизнес

Американская киноакадемия, ежегодно присуждающая премию "Оскар", дала разъяснение о том, как использование искусственного интеллекта (ИИ) может повлиять на шансы фильмов получить награду.

Человек и искуственный интеллект
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек и искуственный интеллект

О перспективе награждения фильмов, сделанных при помощи нейросетей, С рассказал научный обозреватель Николай Гринько.

На заре развития ИИ разработчики обещали, что машины возьмут на себя рутинную работу, а люди смогут полностью посвятить себя творчеству. На практике всё оказалось иначе: нейросети пишут музыку, создают картины, сочиняют стихи и романы, в то время как самая трудоёмкая физическая работа всё ещё остаётся за людьми. В первую очередь влияние ИИ заметно там, где вовлечены большие деньги, а кинематограф стоит в этом списке на первом месте.

С появлением первых языковых моделей сценаристы начали поручать нейросетям создание диалогов и сюжетов, иногда полностью отдавая им написание сценариев. Когда машины научились рисовать, раскадровщики стали использовать их для генерации изображений вместо ручной работы. Композиторы применяли ИИ для поиска идей и создания аранжировок, а операторы и художники-постановщики подключились после того, как нейросети научились создавать видео высокого качества.

Ранее сообщалось, что российская версия ИИ будет думать как человек. 

Сегодня ИИ способен даже "добавлять" новых персонажей в фильм. Его используют монтажёры, специалисты по свету, саунд-дизайнеры и гримёры — практически нет области в голливудском производстве, где технологии не заменяют человеческий труд. Неудивительно, что оскаровские академики начали обсуждать, стоит ли вручать награды фильмам с использованием нейросетей.

Как сообщает сайт Москва 24, новая редакция правил Академии к 98-й церемонии 15 марта 2026 года гласит: использование ИИ не повлияет на шансы фильма быть номинированным. Таким образом, дискуссии завершились формально — академия признала масштабное проникновение ИИ в кино, но изменений в оценке фильмов не планирует.

Советы шаг за шагом

  1. При создании фильма используйте ИИ для генерации идей, но сохраняйте контроль человека над сюжетом и персонажами.

  2. Для визуальных эффектов и раскадровки применяйте программы типа MidJourney или DALL·E, чтобы ускорить процесс.

  3. Музыку можно сочинять совместно с ИИ, используя инструменты вроде AIVA или Amper Music.

  4. В процессе монтажа и цветокоррекции нейросети помогут оптимизировать кадры и улучшить качество видео.

  5. Для работы с голосами и дубляжем используются технологии клонирования и синтеза речи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать ИИ на этапе подготовки сценария → Затраты времени и ресурсов → Использовать нейросети для генерации вариантов диалогов.

  • Создавать визуальные эффекты вручную → Длительные сроки производства → Применять генерацию изображений и видео.

  • Полностью полагаться на ИИ в музыке → Потеря авторской индивидуальности → Совмещать идеи ИИ с человеческим творчеством.

А что если…

Если полностью доверить ИИ производство фильма, можно получить качественный продукт, но без "души" режиссёра и актёров. Полное замещение человека в творческом процессе всё ещё невозможно.

FAQ

Как выбрать ИИ-инструменты для кино?
Рекомендуется ориентироваться на проверенные платформы для генерации изображений, музыки и текста, которые позволяют сохранить авторский контроль.

Сколько стоит интеграция ИИ в фильм?
Стоимость зависит от объёма проекта и используемых технологий. Программы для генерации музыки или визуальных эффектов могут стоить от $20 до $500 в месяц.

Что лучше использовать: ИИ или традиционные методы?
Оптимально сочетать: ИИ ускоряет процесс, а творческая работа человека обеспечивает уникальность фильма.

Мифы и правда

  • Миф: ИИ полностью заменяет актёров.

  • Правда: ИИ только помогает корректировать мимику и улучшать сцены, живой актёр остаётся ключевым.

  • Миф: Фильмы с ИИ не могут получить "Оскар".

  • Правда: Академия установила, что использование ИИ не влияет на номинацию.

Сон и психология

Погружение в фильмы, созданные с участием ИИ, может улучшать когнитивные способности, стимулировать воображение и эмоциональный отклик, если зритель осознанно воспринимает сюжет.

Три интересных факта

  1. В фильме "Бруталист" ИИ помог Эдриану Броуди улучшить венгерский акцент.

  2. В "Эмилии Перес" использовали технологию клонирования голоса для музыкальных сцен.

  3. В "Дюна: Часть вторая" нейросети применялись для визуальных и звуковых корректировок.

Исторический контекст

  1. В начале XX века "Оскар" вручался только фильмам на чёрно-белой плёнке.

  2. Позже премия адаптировалась под цветное кино и звуковое сопровождение.

  3. Сейчас Академия признаёт использование ИИ, сохраняя традицию оценки человеческого творчества.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кулинары представили рецепт салата Кобыла под шубой
Еда и рецепты
Кулинары представили рецепт салата Кобыла под шубой
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Красота и стиль
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Рубио рассказал, в каком контексте США будут поддерживать отношения с Россией Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Последние материалы
Готовится к запуску зерновая биржа БРИКС — вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Людмила Артемьева добилась успеха в кино, но испытала крах в личной жизни
Регулярная гимнастика делает улыбку более открытой — эксперты по фейсбилдингу
США исчерпали возможность вводить санкций против России
Сурикаты делятся не только пищей, но и микробами — ученые
Спрос на дачи в Башкортостане увеличился на 56 процентов — Авито Недвижимость
Певице Славе поставили диагноз биполярное расстройство
Орехи и семечки безопасны при дивертикулёзе — Университет Земмельвейса
Громкая музыка вечером особенно опасна для слуха — ЛОР
Планка в утреннем комплексе активирует мышцы кора — данные тренеров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.