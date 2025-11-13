Границы творчества: будут ли давать премию Оскар картинам с применением ИИ

Американская киноакадемия, ежегодно присуждающая премию "Оскар", дала разъяснение о том, как использование искусственного интеллекта (ИИ) может повлиять на шансы фильмов получить награду.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек и искуственный интеллект

О перспективе награждения фильмов, сделанных при помощи нейросетей, С рассказал научный обозреватель Николай Гринько.

На заре развития ИИ разработчики обещали, что машины возьмут на себя рутинную работу, а люди смогут полностью посвятить себя творчеству. На практике всё оказалось иначе: нейросети пишут музыку, создают картины, сочиняют стихи и романы, в то время как самая трудоёмкая физическая работа всё ещё остаётся за людьми. В первую очередь влияние ИИ заметно там, где вовлечены большие деньги, а кинематограф стоит в этом списке на первом месте.

С появлением первых языковых моделей сценаристы начали поручать нейросетям создание диалогов и сюжетов, иногда полностью отдавая им написание сценариев. Когда машины научились рисовать, раскадровщики стали использовать их для генерации изображений вместо ручной работы. Композиторы применяли ИИ для поиска идей и создания аранжировок, а операторы и художники-постановщики подключились после того, как нейросети научились создавать видео высокого качества.

Сегодня ИИ способен даже "добавлять" новых персонажей в фильм. Его используют монтажёры, специалисты по свету, саунд-дизайнеры и гримёры — практически нет области в голливудском производстве, где технологии не заменяют человеческий труд. Неудивительно, что оскаровские академики начали обсуждать, стоит ли вручать награды фильмам с использованием нейросетей.

Как сообщает сайт Москва 24, новая редакция правил Академии к 98-й церемонии 15 марта 2026 года гласит: использование ИИ не повлияет на шансы фильма быть номинированным. Таким образом, дискуссии завершились формально — академия признала масштабное проникновение ИИ в кино, но изменений в оценке фильмов не планирует.

