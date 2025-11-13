Срывы и слёзы: какой диагноз поставили певице Славе после расставания с мужем

Певице Славе поставили диагноз биполярное расстройство

Певица Слава столкнулась с биполярным расстройством и теперь сосредоточилась на лечении, снижении нагрузки и заботе о семье.

Жизнь знаменитостей нередко полна ярких событий, но за блеском сцены часто скрываются серьёзные личные испытания. Певица Слава после очередного расставания с супругом, бизнесменом Анатолием Данилицким решила сосредоточиться на собственном здоровье и психическом состоянии, осознав, что накопившиеся проблемы требуют вмешательства специалистов.

Артистка обратилась за помощью к коллегам и друзьям, в частности к певице Лолите Милявской, которая помогла ей найти квалифицированных врачей. После обследования Славе поставили диагноз — биполярное расстройство, что потребовало не только медикаментозного лечения, но и регулярной психотерапевтической поддержки.

"Здесь это всеё-всё было накопительное. Здесь, конечно, моя нервная система не выдержала. Я срываюсь, я плачу. Мне тяжело. И уже моя именно не физика. Физика всегда, дай бог, выдержит. Я ещё сильнее всех вместе взятых", — сказала артистка.

Лечение и жизненные изменения

Теперь Слава проходит комплексное лечение, включающее приём препаратов и контроль психотерапевта. Медики настоятельно рекомендуют певице снизить нагрузку, что особенно важно накануне масштабного двухгодичного тура с новой программой. Чтобы облегчить финансовое давление, артистка решилась на продажу двух московских квартир, подчеркивая, что это исключительно практическая мера.

"Это чисто финансовый вопрос. Просто я хочу себе дать небольшой отдых, чтобы я могла брать такое количество концертов, где бы у меня не ехала уже крыша. Эти деньги, конечно бы, мне очень помогли", — отмечает Слава.

Личная жизнь и поддержка

Отношения с Данилицким, которого СМИ часто называют олигархом, не приносили певице облегчения. Несмотря на многолетний союз, мужчина не оказывал необходимой поддержки ни финансово, ни морально.

"Человек как бы забил. Он просто видел, как мне тяжело. То есть я проходила много операций, я ломала плечи, руки. Работала глухая несколько лет, просто я об этом не говорила, вообще ничего не слышала. И человек никак мне не помог в этой ситуации. Ни финансово, никак. У него всегда кто-то был", — откровенничала певица.

Кроме того, за годы брака Анатолий, по словам Анастасии, завёл любовниц практически в каждом городе, что сильно ранило артистку. В ответ на измены Слава признается, что сама иногда действовала из мести, но теперь сожалеет о таких поступках.

"Скажу вам честно, что у меня со злости было тоже. Потому что я очень здоровая, красивая женщина, и секс я очень люблю. И поскольку с Анатолием мы постоянно были в ссорах, мне хотелось ему мстить таким образом", — признается артистка.

Забота о семье и здоровье

Сейчас здоровье Славы выходит на первый план. Певица стремится не только заботиться о младшей дочке, но и поддерживать старшую, которая недавно стала мамой, а Слава — бабушкой. Знаменитость хочет дать внуку всё лучшее и при этом беречь свои силы, чтобы успешно справляться с туром и личными обязательствами.

Медикаментозная терапия и психотерапия помогают стабилизировать эмоциональное состояние. Финансовая перестановка — продажа недвижимости снижает стресс и нагрузку. Поддержка семьи и близких помогает переживать трудные моменты и сохранять психическое здоровье.

А что если не следовать рекомендациям врачей?

Игнорирование лечения и постоянное перенапряжение могут привести к обострению симптомов биполярного расстройства, резким перепадам настроения и ухудшению физического состояния. Для артистов, работающих в интенсивном графике, это особенно опасно

FAQ

Можно ли вести активную концертную жизнь при биполярном расстройстве?

Да, при строгом соблюдении рекомендаций врачей, регулярном приёме препаратов и контроле психотерапевта.

Какие меры помогают снизить стресс у артистов?

Оптимизация графика, поддержка семьи, снижение финансового давления и забота о психическом здоровье.

Почему Слава решила продать квартиры?

Чтобы уменьшить финансовую нагрузку и позволить себе полноценный отдых между концертами, не испытывая излишнего стресса.

Интересные факты

Биполярное расстройство встречается у многих творческих людей и часто проявляется в периоды сильного стресса. Психотерапия вместе с медикаментами значительно повышает эффективность лечения. Восстановление эмоционального баланса напрямую влияет на продуктивность и качество выступлений.

Исторический контекст

Известные артисты не раз сталкивались с психическими расстройствами, что часто влияло на их карьеру. Успешное лечение и поддержка близких позволяли им возвращаться к сцене и сохранять высокую профессиональную активность.