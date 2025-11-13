Юлия Савичева об отношениях Дмитриенко и Пересильд: взгляд изнутри шоу-бизнеса

Певица Юлия Савичева прокомментировала отношения коллеги Вани Дмитриенко и актрисы Анны Пересильд.
Савичева тепло отозвалась о Дмитриенко и пожелала паре скорейшей свадьбы и рождения детей. Она также подтвердила наличие планов по совместному творчеству с певцом.
"Он говорит: "Что-нибудь напишу и потом решим”. Но у него Пересильд сейчас! Ты что, какая Савичева? У них конкретно своя линия, я понимаю, что они делают. Это же ведь и пиар тоже. И это всё продуманная история", — приводит слова певицы kp.ru.
По её мнению, публичная линия пары является осознанным решением. Савичева отметила, что понимает специфику их деятельности.
В заключение артистка вновь пожелала коллегам всего наилучшего в личной жизни. Она подчеркнула своё доброе отношение к Дмитриенко.
