Юлия Савичева об отношениях Дмитриенко и Пересильд: взгляд изнутри шоу-бизнеса

Юлия Савичева указала на пиар в романе Дмитриенко и Пересильд

Певица Юлия Савичева прокомментировала отношения коллеги Вани Дмитриенко и актрисы Анны Пересильд.

Фото: commons.wikimedia.org by Васильчиков В.В., Фадеев М.А., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Савичева

Савичева тепло отозвалась о Дмитриенко и пожелала паре скорейшей свадьбы и рождения детей. Она также подтвердила наличие планов по совместному творчеству с певцом.

"Он говорит: "Что-нибудь напишу и потом решим”. Но у него Пересильд сейчас! Ты что, какая Савичева? У них конкретно своя линия, я понимаю, что они делают. Это же ведь и пиар тоже. И это всё продуманная история", — приводит слова певицы kp.ru.

По её мнению, публичная линия пары является осознанным решением. Савичева отметила, что понимает специфику их деятельности.

В заключение артистка вновь пожелала коллегам всего наилучшего в личной жизни. Она подчеркнула своё доброе отношение к Дмитриенко.