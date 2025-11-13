Сама обожглась: что Гузеева сказала в своё оправдание после скандала с виллами на Бали

После громких обвинений в мошенничестве с недвижимостью на Бали актриса и телеведущая Лариса Гузеева впервые рассказала, что сама стала жертвой аферы.
История с участием Гузеевой, казалось, началась как красивая сказка о новой жизни у океана. Телеведущая и актриса поделилась радостной новостью: она приобрела виллу на Бали у предпринимателя Сергея Домогацкого. Звезда даже посещала стройку, показывала подписчикам фотографии и уверяла, что проект развивается успешно.
Но спустя несколько месяцев мечта о тропическом доме превратилась в скандал международного масштаба. Выяснилось, что за стройкой стоит мошенническая схема, а десятки покупателей остались без домов и без денег.
В конце прошлого года Гузеева выложила в соцсетях публикацию о покупке виллы, сопровождая её рекламными материалами компании Домогацкого. Предприниматель уверял клиентов, что возводит элитные резиденции в самых живописных районах острова, и предлагал купить недвижимость по привлекательной цене — от нескольких сотен тысяч долларов.
Однако позже стало известно: строительство велось лишь на бумаге. Деньги клиентов исчезали, а обещанные виллы никто не получил. В общей сложности, по данным СМИ, пострадали 26 человек, многие из которых поверили рекламе, размещённой звёздами.
После того как история приобрела широкий резонанс, Гузееву начали обвинять в том, что она якобы участвовала в продвижении мошеннической схемы. На телеведущую обрушился поток критики, и сегодня она впервые прокомментировала ситуацию.
"Это просто была реклама! Миллион человек её рекламировали! Вам не стыдно? Ко мне могла быть какая-то предъява, если бы я была с ним в доле. Я тоже заплатила за виллу и ничего не получила. Саму обманули!" — заявила звезда ТВ.
Актриса подчеркнула, что никогда не состояла в партнёрских отношениях с бизнесменом и не имела представления о его махинациях. По её словам, она лишь опубликовала рекламный пост, как делают многие знаменитости, и сама поверила в надёжность застройщика.
Сразу после выхода интервью в защиту телеведущей выступили её коллеги по шоу-бизнесу.
"Я уверен, что её просто подставили. При чём здесь она? Её пригласили на это Бали, она с этим парнем пококетничала, она женщина всё-таки симпатичная, несмотря на наше недопонимание. На её месте мог оказаться любой публичный человек. Да, он попросил прорекламировать его агентство", — сказал певец Прохор Шаляпин.
Поддержала Гузееву и блогер Айза, известная как бывшая жена рэпера Гуфа. Она рассказала, что тоже была знакома с Домогацким, но вовремя насторожилась.
Айза отметила, что мужчина казался обаятельным и убедительным, но при ближайшем общении стало ясно: его предложения связаны с риском.
Проверяйте застройщика. Изучайте регистрационные документы и историю проектов.
Требуйте договор с нотариальным заверением. Не соглашайтесь на устные обещания.
Проверяйте отзывы не только на сайтах компании, но и на независимых форумах.
Не переводите деньги напрямую физическим лицам. Только на корпоративные счета с подтверждением.
Используйте услуги юриста, специализирующегося на зарубежной недвижимости.
Ошибка: доверять рекламе без проверки.
Последствие: потеря денег и репутации.
Альтернатива: проверять компанию через международные базы и местные реестры.
Ошибка: размещать рекламный контент без юридического соглашения.
Последствие: риск быть втянутым в судебные споры.
Альтернатива: заключать письменный договор с рекламодателем.
Ошибка: инвестировать без личного визита на объект.
Последствие: покупка несуществующей недвижимости.
Альтернатива: использовать видеоинспекцию и услуги независимого агента.
Случай Гузеевой показывает: публичные люди не всегда защищены от обмана. Часто они становятся инструментом в руках мошенников, которые используют их доверие и популярность для создания иллюзии надёжности.
По мнению экспертов рынка, схемы с продажей несуществующих вилл, особенно на Бали и в Таиланде, распространены из-за отсутствия прозрачного регулирования. Многие иностранцы покупают недвижимость по упрощённым схемам, не вникая в юридические тонкости.
Как выбрать надёжного застройщика за рубежом?
Проверяйте компанию по регистрационным номерам, ищите судебные дела, просите контакты бывших клиентов.
Стоит ли доверять рекламе у звёзд?
Нет. Интеграции — не гарантия честности. Звёзды часто сами не знают о подводных камнях.
Что делать, если вы уже пострадали от обмана?
Обратитесь в полицию по месту совершения сделки и в консульство РФ. При необходимости — наймите международного юриста.
Миф: если проект рекламирует звезда, он надёжен.
Правда: знаменитости не несут юридической ответственности за достоверность рекламы.
Миф: зарубежная недвижимость — всегда выгодная инвестиция.
Правда: рынок может быть нестабилен, особенно в туристических зонах.
Миф: мошенников легко привлечь к ответственности.
Правда: международные схемы часто усложняют поиск и наказание виновных.
Мошенничество с недвижимостью на популярных курортах — не новая история. Ещё в начале 2000-х годы тысячи россиян потеряли деньги, покупая квартиры в Испании, Болгарии и Турции через сомнительных посредников. Бали стал новой ареной для подобных схем: растущий интерес к острову со стороны инвесторов открыл простор для недобросовестных компаний.
В Индонезии иностранцы не могут владеть землёй напрямую — только через долгосрочную аренду.
В 2024 году власти Бали начали масштабную проверку всех строительных лицензий.
За последние пять лет число дел о мошенничестве в сфере недвижимости на острове выросло на 40%.
