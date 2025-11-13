Сама обожглась: что Гузеева сказала в своё оправдание после скандала с виллами на Бали

Лариса Гузеева заявила, что стала жертвой мошенничества

После громких обвинений в мошенничестве с недвижимостью на Бали актриса и телеведущая Лариса Гузеева впервые рассказала, что сама стала жертвой аферы.

История с участием Гузеевой, казалось, началась как красивая сказка о новой жизни у океана. Телеведущая и актриса поделилась радостной новостью: она приобрела виллу на Бали у предпринимателя Сергея Домогацкого. Звезда даже посещала стройку, показывала подписчикам фотографии и уверяла, что проект развивается успешно.

Но спустя несколько месяцев мечта о тропическом доме превратилась в скандал международного масштаба. Выяснилось, что за стройкой стоит мошенническая схема, а десятки покупателей остались без домов и без денег.

Как начался скандал

В конце прошлого года Гузеева выложила в соцсетях публикацию о покупке виллы, сопровождая её рекламными материалами компании Домогацкого. Предприниматель уверял клиентов, что возводит элитные резиденции в самых живописных районах острова, и предлагал купить недвижимость по привлекательной цене — от нескольких сотен тысяч долларов.

Однако позже стало известно: строительство велось лишь на бумаге. Деньги клиентов исчезали, а обещанные виллы никто не получил. В общей сложности, по данным СМИ, пострадали 26 человек, многие из которых поверили рекламе, размещённой звёздами.

Реакция Гузеевой: "Саму обманули!"

После того как история приобрела широкий резонанс, Гузееву начали обвинять в том, что она якобы участвовала в продвижении мошеннической схемы. На телеведущую обрушился поток критики, и сегодня она впервые прокомментировала ситуацию.

"Это просто была реклама! Миллион человек её рекламировали! Вам не стыдно? Ко мне могла быть какая-то предъява, если бы я была с ним в доле. Я тоже заплатила за виллу и ничего не получила. Саму обманули!" — заявила звезда ТВ.

Актриса подчеркнула, что никогда не состояла в партнёрских отношениях с бизнесменом и не имела представления о его махинациях. По её словам, она лишь опубликовала рекламный пост, как делают многие знаменитости, и сама поверила в надёжность застройщика.

Поддержка коллег: от Шаляпина до Айзы

Сразу после выхода интервью в защиту телеведущей выступили её коллеги по шоу-бизнесу.

"Я уверен, что её просто подставили. При чём здесь она? Её пригласили на это Бали, она с этим парнем пококетничала, она женщина всё-таки симпатичная, несмотря на наше недопонимание. На её месте мог оказаться любой публичный человек. Да, он попросил прорекламировать его агентство", — сказал певец Прохор Шаляпин.

Поддержала Гузееву и блогер Айза, известная как бывшая жена рэпера Гуфа. Она рассказала, что тоже была знакома с Домогацким, но вовремя насторожилась.

Айза отметила, что мужчина казался обаятельным и убедительным, но при ближайшем общении стало ясно: его предложения связаны с риском.

Как не стать жертвой мошенников при покупке недвижимости за рубежом

Проверяйте застройщика. Изучайте регистрационные документы и историю проектов. Требуйте договор с нотариальным заверением. Не соглашайтесь на устные обещания. Проверяйте отзывы не только на сайтах компании, но и на независимых форумах. Не переводите деньги напрямую физическим лицам. Только на корпоративные счета с подтверждением. Используйте услуги юриста, специализирующегося на зарубежной недвижимости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: доверять рекламе без проверки.

Последствие: потеря денег и репутации.

Альтернатива: проверять компанию через международные базы и местные реестры.

Ошибка: размещать рекламный контент без юридического соглашения.

Последствие: риск быть втянутым в судебные споры.

Альтернатива: заключать письменный договор с рекламодателем.

Ошибка: инвестировать без личного визита на объект.

Последствие: покупка несуществующей недвижимости.

Альтернатива: использовать видеоинспекцию и услуги независимого агента.

А что если звёзды тоже становятся жертвами?

Случай Гузеевой показывает: публичные люди не всегда защищены от обмана. Часто они становятся инструментом в руках мошенников, которые используют их доверие и популярность для создания иллюзии надёжности.

По мнению экспертов рынка, схемы с продажей несуществующих вилл, особенно на Бали и в Таиланде, распространены из-за отсутствия прозрачного регулирования. Многие иностранцы покупают недвижимость по упрощённым схемам, не вникая в юридические тонкости.

FAQ

Как выбрать надёжного застройщика за рубежом?

Проверяйте компанию по регистрационным номерам, ищите судебные дела, просите контакты бывших клиентов.

Стоит ли доверять рекламе у звёзд?

Нет. Интеграции — не гарантия честности. Звёзды часто сами не знают о подводных камнях.

Что делать, если вы уже пострадали от обмана?

Обратитесь в полицию по месту совершения сделки и в консульство РФ. При необходимости — наймите международного юриста.

Мифы и правда

Миф: если проект рекламирует звезда, он надёжен.

Правда: знаменитости не несут юридической ответственности за достоверность рекламы.

Миф: зарубежная недвижимость — всегда выгодная инвестиция.

Правда: рынок может быть нестабилен, особенно в туристических зонах.

Миф: мошенников легко привлечь к ответственности.

Правда: международные схемы часто усложняют поиск и наказание виновных.

Исторический контекст

Мошенничество с недвижимостью на популярных курортах — не новая история. Ещё в начале 2000-х годы тысячи россиян потеряли деньги, покупая квартиры в Испании, Болгарии и Турции через сомнительных посредников. Бали стал новой ареной для подобных схем: растущий интерес к острову со стороны инвесторов открыл простор для недобросовестных компаний.

3 интересных факта

В Индонезии иностранцы не могут владеть землёй напрямую — только через долгосрочную аренду. В 2024 году власти Бали начали масштабную проверку всех строительных лицензий. За последние пять лет число дел о мошенничестве в сфере недвижимости на острове выросло на 40%.