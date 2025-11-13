Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тип кожи головы определяет график ухода и выбор шампуня – трихологи
Курорт на 5600 мест построят на Байкале — АТОР
Кристине Асмус запретили общаться с Наталией Орейро на съёмках
Кошки считают человека партнёром, а не вожаком — исследование этологов
Группа крови не диктует меню: как псевдонаука заманила миллионы людей
Тумусов объяснил запрет продажи табака для новых поколений
Осенние подкормки, которые работают даже под снегом — советы агрономов
Вьетнамский фермер из Куангнама утверждает, что не спал более 60 лет
Дубленка в стиле бохо-шик возвращается в моду в 2025 году

Сама обожглась: что Гузеева сказала в своё оправдание после скандала с виллами на Бали

Лариса Гузеева заявила, что стала жертвой мошенничества
0:54
Шоу-бизнес

После громких обвинений в мошенничестве с недвижимостью на Бали актриса и телеведущая Лариса Гузеева впервые рассказала, что сама стала жертвой аферы.

Лариса Гузеева
Фото: commons.wikimedia.org by Guzeeva-kremlin.jpeg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Гузеева

История с участием Гузеевой, казалось, началась как красивая сказка о новой жизни у океана. Телеведущая и актриса поделилась радостной новостью: она приобрела виллу на Бали у предпринимателя Сергея Домогацкого. Звезда даже посещала стройку, показывала подписчикам фотографии и уверяла, что проект развивается успешно.

Но спустя несколько месяцев мечта о тропическом доме превратилась в скандал международного масштаба. Выяснилось, что за стройкой стоит мошенническая схема, а десятки покупателей остались без домов и без денег.

Как начался скандал

В конце прошлого года Гузеева выложила в соцсетях публикацию о покупке виллы, сопровождая её рекламными материалами компании Домогацкого. Предприниматель уверял клиентов, что возводит элитные резиденции в самых живописных районах острова, и предлагал купить недвижимость по привлекательной цене — от нескольких сотен тысяч долларов.

Однако позже стало известно: строительство велось лишь на бумаге. Деньги клиентов исчезали, а обещанные виллы никто не получил. В общей сложности, по данным СМИ, пострадали 26 человек, многие из которых поверили рекламе, размещённой звёздами.

Реакция Гузеевой: "Саму обманули!"

После того как история приобрела широкий резонанс, Гузееву начали обвинять в том, что она якобы участвовала в продвижении мошеннической схемы. На телеведущую обрушился поток критики, и сегодня она впервые прокомментировала ситуацию.

"Это просто была реклама! Миллион человек её рекламировали! Вам не стыдно? Ко мне могла быть какая-то предъява, если бы я была с ним в доле. Я тоже заплатила за виллу и ничего не получила. Саму обманули!" — заявила звезда ТВ.

Актриса подчеркнула, что никогда не состояла в партнёрских отношениях с бизнесменом и не имела представления о его махинациях. По её словам, она лишь опубликовала рекламный пост, как делают многие знаменитости, и сама поверила в надёжность застройщика.

Поддержка коллег: от Шаляпина до Айзы

Сразу после выхода интервью в защиту телеведущей выступили её коллеги по шоу-бизнесу.

"Я уверен, что её просто подставили. При чём здесь она? Её пригласили на это Бали, она с этим парнем пококетничала, она женщина всё-таки симпатичная, несмотря на наше недопонимание. На её месте мог оказаться любой публичный человек. Да, он попросил прорекламировать его агентство", — сказал певец Прохор Шаляпин.

Поддержала Гузееву и блогер Айза, известная как бывшая жена рэпера Гуфа. Она рассказала, что тоже была знакома с Домогацким, но вовремя насторожилась.

Айза отметила, что мужчина казался обаятельным и убедительным, но при ближайшем общении стало ясно: его предложения связаны с риском.

Как не стать жертвой мошенников при покупке недвижимости за рубежом

  1. Проверяйте застройщика. Изучайте регистрационные документы и историю проектов.

  2. Требуйте договор с нотариальным заверением. Не соглашайтесь на устные обещания.

  3. Проверяйте отзывы не только на сайтах компании, но и на независимых форумах.

  4. Не переводите деньги напрямую физическим лицам. Только на корпоративные счета с подтверждением.

  5. Используйте услуги юриста, специализирующегося на зарубежной недвижимости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: доверять рекламе без проверки.
    Последствие: потеря денег и репутации.
    Альтернатива: проверять компанию через международные базы и местные реестры.

  • Ошибка: размещать рекламный контент без юридического соглашения.
    Последствие: риск быть втянутым в судебные споры.
    Альтернатива: заключать письменный договор с рекламодателем.

  • Ошибка: инвестировать без личного визита на объект.
    Последствие: покупка несуществующей недвижимости.
    Альтернатива: использовать видеоинспекцию и услуги независимого агента.

А что если звёзды тоже становятся жертвами?

Случай Гузеевой показывает: публичные люди не всегда защищены от обмана. Часто они становятся инструментом в руках мошенников, которые используют их доверие и популярность для создания иллюзии надёжности.

По мнению экспертов рынка, схемы с продажей несуществующих вилл, особенно на Бали и в Таиланде, распространены из-за отсутствия прозрачного регулирования. Многие иностранцы покупают недвижимость по упрощённым схемам, не вникая в юридические тонкости.

FAQ

Как выбрать надёжного застройщика за рубежом?
Проверяйте компанию по регистрационным номерам, ищите судебные дела, просите контакты бывших клиентов.

Стоит ли доверять рекламе у звёзд?
Нет. Интеграции — не гарантия честности. Звёзды часто сами не знают о подводных камнях.

Что делать, если вы уже пострадали от обмана?
Обратитесь в полицию по месту совершения сделки и в консульство РФ. При необходимости — наймите международного юриста.

Мифы и правда

Миф: если проект рекламирует звезда, он надёжен.
Правда: знаменитости не несут юридической ответственности за достоверность рекламы.

Миф: зарубежная недвижимость — всегда выгодная инвестиция.
Правда: рынок может быть нестабилен, особенно в туристических зонах.

Миф: мошенников легко привлечь к ответственности.
Правда: международные схемы часто усложняют поиск и наказание виновных.

Исторический контекст

Мошенничество с недвижимостью на популярных курортах — не новая история. Ещё в начале 2000-х годы тысячи россиян потеряли деньги, покупая квартиры в Испании, Болгарии и Турции через сомнительных посредников. Бали стал новой ареной для подобных схем: растущий интерес к острову со стороны инвесторов открыл простор для недобросовестных компаний.

3 интересных факта

  1. В Индонезии иностранцы не могут владеть землёй напрямую — только через долгосрочную аренду.

  2. В 2024 году власти Бали начали масштабную проверку всех строительных лицензий.

  3. За последние пять лет число дел о мошенничестве в сфере недвижимости на острове выросло на 40%.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Красота и стиль
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Популярное
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше

Музыкант Алекс Соловьёв вспомнил беседу о Шамане со своим преподавателем по вокалу и высказал мнение о том, что исполнителю следовало бы изменить репертуар.

Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Последние материалы
Кислотные гели и пенящиеся составы очищают унитаз без ёршика
Говядина по-амишски стала традиционным блюдом американской деревни — кулинары
Компания ZF Lifetec разработала подушку безопасности для пяток
Ошибки подготовки грядок в ноябре, из-за которых гибнет почва
Пять шагов против простуды: как не стать жертвой осеннего переохлаждения
Режим питания и тренировок при диабете — пояснили эндокринологи
Тиреоидные гормоны регулируют пигментацию рыб: новое открытие российских биологов
Гвинет Пэлтроу пожаловалась на тревожность и СДВГ
Песчаные пустыни Якутии могут скрывать выходы водорода из недр — геологи
Елена Товстик выразила надежду на возвращение мужа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.