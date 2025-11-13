Откровение Татьяны Лазаревой* о жизни за границей: почему у неё нет своего дома

Телеведущая Татьяна Лазарева* сделала откровенное заявление о своём жизненном укладе — она рассказала о проживании за границей.
По словам артистки, она обосновалась в Испании после переезда в 2022 году. Однако у неё нет собственной недвижимости ни в этой стране, ни где-либо ещё.
"Просто здесь у меня вид на жительство, дом, где я много лет жила с семьёй. Хотя я его снимаю, своего жилья у меня нигде нет", — пояснила Лазарева в интервью "Сегодня".
Она также отметила, что не интегрировалась в местную среду и не владеет испанским языком. Телеведущая считает жизнь без знания языка напряжением и реализуется в русскоязычном кругу.
В той же беседе Лазарева прокомментировала поступающие в её адрес обвинения в алкоголизме. Артистку задевают такие сравнения, и она не понимает их причин.
* Татьяна Лазарева признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
