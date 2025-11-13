Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Муж Насти Ивлеевой публично признался: вот что он думает о своей жене на самом деле

Филипп Бегак публично назвал Настю Ивлееву эталоном жены
Шоу-бизнес

Филипп Бегак вновь привлёк внимание к персоне супруги. Муж известной блогерши Насти Ивлеевой активно участвует в её социальной жизни.

Анастасия Ивлеева
Фото: commons.wikimedia.org by Юхапер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анастасия Ивлеева

Под новым публикацией Ивлеевой в Instagram* Бегак оставил развёрнутый комментарий. Он адресовал Насте ряд тёплых слов, выделив её человеческие качества.

"Настенька! Ты эталон! Жены! Друга! Девушки! Человека! Будь собой! Ты роскошна!", — написал Филипп Бегак.

Неожиданностью стала завершающая часть его послания, где он попросил скорее приготовить тушняк.

Публичное обращение Бегака быстро собрало множество лайков. Подписчики пары отметили искренность и чувство юмора, которые он традиционно вкладывает в подобные сообщения.

Ранее Ивлеева рассказывала подписчикам о деталях совместной поездки в Узбекистан. Блогер делилась подробностями отдыха, включая финансовые аспекты.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
