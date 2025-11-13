Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дымоход должен подниматься на 1 метр выше конька — Государственный совет Италии
Садоводы рекомендуют стряхивать снег с ветвей после снегопада
Кроссоверы Mazda CX-5 и CX-50 стали самыми популярными в России — Autonews
Как приготовить пиццу за 15 минут без духовки на сковороде
В Уганде туристы неожиданно встретили редкого китоглава на озере Виктория
Эндрю Виндзор водил девушек лёгкого поведения в Букингемский дворец
Кадышева, Киркоров и Жуков отказались от новогодних выступлений
Ford Kent был основой для спортивных моторов Lotus и Cosworth — Autonews
Лишний вес у кошек повышает риск диабета — ветеринары

Анна Asti устроила на концерте трогательную импровизацию ради поклонницы: публика была в восторге

Анна Asti устроила гендер-пати во время своего концерта
2:51
Шоу-бизнес

Певица Анна Asti порадовала поклонников неожиданным и трогательным моментом во время своего концерта. Артистка устроила импровизированную гендер-пати прямо на сцене и помогла одной из зрительниц узнать пол её будущего ребёнка.

Анна Asti
Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анна Asti

Трогательный момент на концерте

Фрагмент с концерта, где произошёл этот эпизод, распространил Telegram-канал Rocket Mag. Во время выступления певица заметила в зале плакат с надписью: "Анна Asti, помоги узнать пол ребёнка". Не раздумывая, исполнительница остановила шоу, чтобы поучаствовать в важном для поклонницы событии.

Анна с улыбкой обратилась к беременной девушке и торжественно объявила, что у неё родится девочка.

"Не переживай, все будут любимыми. Хотите не хотите, а я всегда за девчат. У нас девочка. Потому что счастливые женщины рождаются…" — сказала певица.

Зал встретил эти слова восторженно: публика поддержала будущую маму аплодисментами и криками радости. Многие отметили, что этот момент стал самым искренним и эмоциональным за всё выступление.

Анна Asti и связь с поклонниками

Артистка известна своим особым отношением к фанатам. Она часто вступает в диалог с залом, исполняет пожелания зрителей и делится личными эмоциями. Для Анны такие жесты — способ показать, что между сценой и публикой нет преграды.

Эта история не стала исключением. Гендер-пати на концерте показала, что певица не боится импровизации и умеет превращать обычное выступление в настоящее событие.

Певица остаётся в центре внимания

Ранее продюсер Сергей Дворцов прокомментировал слухи о возможном уходе Анны Asti из шоу-бизнеса. Он отметил, что, даже если артистка действительно решит взять паузу, её популярность от этого не пострадает. По мнению эксперта, Asti сумела построить настолько сильную эмоциональную связь со слушателями, что её песни и образ будут востребованы ещё долгое время.

Анна Asti: искренность и энергия на сцене

Концерты Анны Asti давно стали известны своим теплом и энергетикой. Артистка сочетает в творчестве мощный вокал, искренность и умение говорить с публикой "на одном языке". Её песни, в которых любовь и женская сила переплетаются с уязвимостью, находят отклик у миллионов слушателей.

Неудивительно, что даже простой концерт превратился в настоящий праздник, где певица не просто исполнила свои хиты, а подарила зрителям незабываемый момент радости и человеческого участия.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Красота и стиль
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Красота и стиль
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Токаев отверг существование проблем с Россией, где говорят о его предательстве
Казахстан
Токаев отверг существование проблем с Россией, где говорят о его предательстве
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Раскол или расчёт? Неожиданные выгоды России от предательства Казахстана
Раскол или расчёт? Неожиданные выгоды России от предательства Казахстана
Последние материалы
Как приготовить пиццу за 15 минут без духовки на сковороде
В Уганде туристы неожиданно встретили редкого китоглава на озере Виктория
Эндрю Виндзор водил девушек лёгкого поведения в Букингемский дворец
Кадышева, Киркоров и Жуков отказались от новогодних выступлений
Ford Kent был основой для спортивных моторов Lotus и Cosworth — Autonews
Лишний вес у кошек повышает риск диабета — ветеринары
ЦБ ужесточает требования к заёмщикам — "Интерфакс"
Стеклянные душевые двери становятся популярной заменой занавескам
Суперфосфат улучшает зимовку плодовых культур — ВНИИ агрохимии
Сельдерей придаёт фасоли сбалансированный и свежий вкус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.