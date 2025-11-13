Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки

Дмитрия Диброва могут "отменить" после скандального видео

4:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После громкого развода с женой Полиной телеведущий и шоумен Дмитрий Дибров попал в скандал из-за видео, снятого на закрытой вечеринке для взрослых. На кадрах мужчина, похожий на Диброва, запечатлён с расстёгнутой ширинкой, и ролик уже распространился по СМИ и соцсетям.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Дибров

Сам телеведущий воздерживается от комментариев, однако ситуация уже вызвала бурное обсуждение в шоу-бизнесе и среди коллег артиста.

Видео, которое вызвало волну обсуждений

Кадры с Дмитрием Дибровым быстро стали вирусными в интернет-пространстве. Многие пользователи выразили шок и недоумение, а некоторые коллеги телеведущего — резкое осуждение.

Певица Наталья Штурм публично предположила, что поведение шоумена может быть связано с ухудшением здоровья, допустив даже возможность деменции.

При этом часть зрителей отнеслась к ситуации с иронией, отметив, что "все взрослые люди", а поведение телеведущего — его личное дело. Однако эксперты считают, что репутационные последствия для Дмитрия могут оказаться серьёзными.

Мнение продюсера Сергея Дворцова

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом "Страсти" заявил, что шокирован случившимся, подчеркнув, что для человека уровня Дмитрия Диброва подобное поведение выглядит неэтично.

"Для человека такого уровня это несуразно, из ряда вон выходящая ситуация. Безусловно, это меня шокировало. Не хотелось бы повторной ситуации, как с Ивлеевой. У нас сейчас время патриотизма, когда разврат нужно убрать", — отметил продюсер.

Он подчеркнул, что, несмотря на частный характер инцидента, публичным личностям необходимо соблюдать рамки поведения, поскольку их поступки моментально становятся достоянием общественности.

"Мы все люди, и Дмитрий ничего такого в принципе не сделал. Но с другой стороны, для человека уровня федерального телеканала немножко это не этично. Всё-таки нужно думать головой, когда ты суперзвезда и у тебя имеется множество рамок, которых ты должен придерживаться", — добавил Дворцов.

Возможные последствия для карьеры

По словам Дворцова, пока работодатели и заказчики не отказались от сотрудничества с телеведущим, однако ситуация может измениться, если скандал продолжит набирать обороты.

"Да, это может ударить по репутации Дмитрия, по его каким-то определённым структурам работы. Пока у него не отменяют корпоративы, и гонорары не упали. Но исключать, что этого произойдет, не могу", — объяснил эксперт.

Продюсер также выразил надежду, что друзья и коллеги не отвернутся от телеведущего, подчеркнув, что в подобных ситуациях важно сохранить человеческое отношение.

Что известно о личной жизни телеведущего

В сентябре 2025 года Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись после 16 лет брака. У пары трое сыновей, и, несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили дружеские отношения ради детей.

После развода шоумен выставил на продажу свой особняк в Лапино стоимостью около 570 миллионов рублей. Дом, оформленный по авторскому проекту, имел особое значение для телеведущего — он лично участвовал в его обустройстве.

Опасность для репутации

Эксперты отмечают, что в эпоху мгновенных информационных скандалов даже одно неосторожное действие может серьёзно сказаться на карьере медийных личностей. В то время как одни звёзды, попавшие в компрометирующие ситуации, постепенно возвращаются к работе, другим это удаётся не сразу.

Что касается Дмитрия Диброва, всё будет зависеть от того, насколько быстро утихнет резонанс и как поведёт себя сам телеведущий — решит ли он проигнорировать скандал или публично выступит с разъяснением.