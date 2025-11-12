Юлия Ковальчук поблагодарила мужа Алексея Чумакова в день рождения: признание певицы тронуло фанатов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
12 ноября известная певица и телеведущая Юлия Ковальчук отмечает свой 43-й день рождения. Экс-солистка группы "Блестящие" по случаю праздника поделилась со своими поклонниками серией стильных снимков и написала душевный пост, в котором поблагодарила близких, особенно мужа — певца Алексея Чумакова, — за поддержку и любовь.

Юлия Ковальчук
Фото: commons.wikimedia.org by Tatiana46190, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юлия Ковальчук

Трогательное обращение к семье

В личном блоге артистка опубликовала эффектные фотографии, сопроводив их признанием, полным благодарности. По словам Ковальчук, прошедший год принёс ей немало открытий и напомнил, как важно ценить родных и оставаться собой.

Певица подчеркнула, что с каждым прожитым годом всё больше ощущает вес своей ответственности как жены и матери, и поблагодарила супруга за возможность реализовать себя не только на сцене, но и в семье.

"Я благодарна за самого лучшего мужчину на свете и за возможность быть мамулей", — написала Юлия.

Артистка призналась, что старается не поддаваться негативу, сохранять внутреннюю гармонию и видеть светлое даже в трудностях.

"Я благодарна недоброжелателям, которые учат меня, какими быть не надо", — добавила она.

"Привет, мой новый год"

Своё обращение Юлия завершила словами, которые прозвучали как личный девиз.

"Я благодарна за любовь в любых её проявлениях — потому что для меня это и есть движущая сила. Привет, мой Новый год", — написала Юлия Ковальчук.

Фраза мгновенно разошлась по соцсетям, а подписчики отметили, что в этих словах чувствуется жизнелюбие и женская мудрость.

Волна поздравлений

Поклонники и коллеги поспешили поздравить певицу с праздником. В комментариях под публикацией появились десятки тёплых сообщений.

"С днем рождения, дорогая"; "Поздравляю, Юлечка!"; "Пусть у Юлии будет всегда в душе счастье и радуют её новые песни, семья и просто жизнь"; "Пусть твой новый год согревает тебя и твою душу! Пусть появится что-то новенькое и интересное"; "Просто шикарная и всегда девчонка", — обратились к имениннице подписчики.

Многие отметили, что Юлия выглядит потрясающе, излучая ту же энергию, что и в годы участия в "Блестящих".

От "Блестящих" до сольной карьеры

Юлия Ковальчук присоединилась к группе "Блестящие" в начале 2000-х и быстро стала одной из самых узнаваемых участниц коллектива. После ухода из группы певица начала сольную карьеру, выпустила несколько альбомов, а также проявила себя как телеведущая и участница популярных телепроектов.

Сейчас артистка продолжает концертную деятельность и активно делится в соцсетях моментами семейной жизни.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
