Тотальная цифровизация мозгов: почему Леру Кудрявцеву вывели из себя нейросети

Телеведущая Лера Кудрявцева выразила недовольство массовыми публикациями в интернете, которые пишутся через ИИ, но выдаются за мнение человека.
Цифровая эпоха приносит не только удобства, но и новые раздражающие моменты. Звезда ТВ поделилась своим недовольством по поводу распространения искусственного интеллекта в интернете, особенно в контексте публикаций, которые якобы создаются людьми, но на самом деле написаны нейросетями.
"Друзья, вас не бесит зашкаливающее количество постов в интернете по идее от живых людей, но написанных через ИИ? Открываешь статью "профессионала" ну-ну, а там скрипт джипити. Читаешь "личное мнение" человека — по итогу оно написано через ИИ. Это что за всеобщая цифровизация мозгов? Как будто все забыли, что такое своя точка зрения и свое мышление. Почему люди перестали думать своей головой?" — выразила своё негодование Кудрявцева.
Проверяйте стиль и тон: статьи ИИ часто слишком ровные, без эмоциональных деталей.
Смотрите на примеры опыта: человек описывает личные ситуации, а ИИ опирается на обобщённые данные.
Ищите ссылки и источники: авторский материал чаще сопровождается личными наблюдениями, а ИИ указывает стандартные факты.
Внимательно анализируйте "личное мнение": если оно без конкретики и примеров, есть вероятность генерации ИИ.
Используйте специализированные сервисы для проверки текста на искусственное происхождение.
Если люди полностью перестанут писать самостоятельно, мир цифрового контента превратится в однородную массу, лишённую индивидуальности. Читатели станут быстрее уставать от однотипных публикаций, а критическое мышление будет снижаться.
Почему контент через ИИ вызывает раздражение?
Он часто маскируется под личное мнение, лишён индивидуального стиля и эмоциональных деталей.
Как отличить мнение человека от генерации ИИ?
Обращайте внимание на конкретику, примеры из опыта, эмоциональные оттенки и уникальный стиль.
Стоит ли полностью отказываться от ИИ в медиа?
Нет, лучше использовать его как вспомогательный инструмент, сочетая с собственным аналитическим и творческим подходом.
Миф: ИИ заменит журналистов полностью.
Правда: ИИ помогает ускорять работу и обрабатывать информацию, но уникальное мнение и эмоции остаются за человеком.
Миф: Контент ИИ всегда объективен.
Правда: Алгоритмы формируют текст на основе данных, что не гарантирует точность и полноту информации.
Миф: Люди перестанут писать сами.
Правда: Многие аудитории ценят именно человеческий стиль и личное мнение.
Современные нейросети способны генерировать тексты на сотни языков и адаптировать стиль под автора.
Исследования показывают, что 70% пользователей интернета уже сталкивались с материалами, написанными ИИ, без явного указания.
Некоторые журналисты используют ИИ для создания заготовок, а затем добавляют свои комментарии и опыт.
В истории медицины и журналистики периодически появлялись инструменты автоматизации: от телетайпа до редакторских программ. Искусственный интеллект — лишь логичное продолжение этой тенденции, меняющее скорость производства контента и подход к аудитории.
