Отработала серьёзный пул: почему Надежда Кадышева передаёт часть концертов сыну Григорию

Певица Надежда Кадышева передаёт часть концертов наследнику

Народная артистка России Надежда Кадышева передает часть концертов сыну из-за проблем со здоровьем, сохраняя популярность и семейные традиции, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Швец, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Надежда Кадышева

Солистка коллектива "Золотое кольцо", известная своей энергией на сцене и любовью публики, постепенно передает часть своих выступлений сыну Григорию Костюку. Причиной этого стали проблемы со здоровьем, а также желание уделять больше времени семье. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Кадышева продолжает выступать, но теперь часть корпоративных концертов она доверяет сыну, который уже готовит свои сольные выступления.

"Что касается её ухода со сцены и завершения карьеры: во-первых, у неё начались проблемы со здоровьем. Надежда Никитична не молодая уже — отсюда все эти вытекающие моменты. Безусловно, она передает часть своих прав на выступления своему сыну, который будет с периодичностью уже вместо неё выступать на корпоративах, насколько я знаю", — цитирует слова эксперта РИА Новости.

При этом Дворцов подчеркнул, что говорить о полном завершении карьеры Кадышевой пока преждевременно. Артистка переживает новую волну популярности, а уход со сцены в ближайшее время лишь возможен, но не неизбежен.

"В новогоднюю ночь 2026 года она отказалась выступать от слова "совсем" — я так полагаю, по семейным причинам и по причине состояния здоровья. Она отработала достаточно серьёзный пул концертов весной, летом и осенью. Считаю, что заработала достаточно, чтобы даже остаться в новогоднюю ночь дома и провести её с близкими и родными", — отметил Дворцов.

Советы шаг за шагом: как передавать концертное дело наследнику

Планировать график выступлений заранее, чтобы сохранить баланс между здоровьем и работой. Постепенно вводить сына в репертуар, начиная с менее ответственных концертов. Обеспечить юридическое оформление прав на выступления и песни коллектива. Делиться опытом и сценическим мастерством, чтобы сохранить стиль и узнаваемость группы. Поддерживать контакт с фанатами, чтобы они воспринимали нового исполнителя органично.

А что если…

Если бы Надежда Кадышева не передала часть выступлений сыну, ей пришлось бы полностью отказаться от корпоративов и праздников, что могло негативно сказаться на ее профессиональном имидже и финансовом положении. Поступая гибко, она сохраняет карьеру и обеспечивает преемственность коллектива.

Мифы и правда

Миф: Молодой артист сразу заменит опытного.

Правда: Переход требует времени, репетиции и постепенного вхождения в аудиторию.

Миф: Передача концертов означает завершение карьеры.

Правда: Это лишь уменьшение нагрузки и возможность сохранения активности.

Миф: Финансово это невыгодно.

Правда: Переемник помогает поддерживать доход коллектива, не снижая качество выступлений.

Интересные факты

Надежда Кадышева является одной из самых востребованных певиц России на корпоративном рынке. Коллектив "Золотое кольцо" продолжает активно выступать более 30 лет, сохраняя популярность. Сын певицы уже готовит свои сольные программы, адаптируя классический репертуар под современную аудиторию.

Исторический контекст

Передача концертного репертуара детям — традиционная практика в российской музыкальной культуре. Это позволяет сохранить стиль, уникальные хиты и продолжить наследие, не ставя под угрозу здоровье опытных исполнителей.