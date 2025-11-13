Невероятное совпадение: Собчак рассказала, как Кардашьян помогла раскрыть международную аферу

Ким Кардашьян помогла раскрыть преступление с древним саркофагом

Журналистка Ксения Собчак напомнила, как одно фото модели Ким Кардашьян на Met Gala стало ключом к разоблачению международной контрабанды древнеегипетских артефактов.

Мир шоу-бизнеса редко пересекается с историей древних цивилизаций и криминальными расследованиями, но именно такая удивительная история произошла несколько лет назад. Собчак напомнила об этом случае, сравнив его с настоящим детективом — и действительно, сюжет достоин фильма.

"Ну и раз Кардашьяны не слезают с первых полос, хочу вам напомнить про интересную историю, связанную с Ким", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Как одно фото запустило международное расследование

Всё началось в 2018 году на ежегодном бале Met Gala — одном из самых громких событий в мире моды и искусства. На мероприятии, куда приходят мировые звёзды, Ким Кардашьян позировала в роскошном наряде, стоя рядом с древним египетским саркофагом, выставленным в зале Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

Снимок мгновенно разошёлся по социальным сетям, став вирусным. Никто не мог предположить, что именно это фото послужит началом расследования международного уровня.

Тайна саркофага Неджеманху

Саркофаг, возле которого стояла Ким, принадлежал египетскому жрецу Неджеманху и датировался II веком до нашей эры. В своё время он считался утерянным — до тех пор, пока не появился на выставке музея.

Позже выяснилось, что гробница Неджеманху была разграблена в Египте в период политической нестабильности — во время революции 2011 года. Часть предметов попала в руки контрабандистов, которые оформили фальшивые документы и продали саркофаг через цепочку посредников.

Метрополитен-музей приобрёл реликвию за 4 миллиона долларов, не подозревая, что сделка незаконна.

Как расследование вышло на след контрабандистов

После публикации фотографии Кардашьян специалисты из нью-йоркской комиссии по культурному наследию начали изучать происхождение экспоната. Проверка показала, что цепочка поставки вела через ОАЭ, Германию и Францию, где предмет проходил через руки нескольких частных коллекционеров и арт-дилеров.

Расследование вскрыло существование крупной сети, занимавшейся нелегальной продажей артефактов с Ближнего Востока и Северной Африки. Благодаря совместной работе египетских и американских следователей удалось доказать, что документы на саркофаг были подделаны, а само произведение искусства вывезено контрабандным путём.

В 2019 году артефакт был возвращён Египту с официальной церемонией в Каире.

"В 2019 году саркофаг вернулся в Египет, ну а эта фотография навсегда останется в истории", — отметила Собчак.

А что если бы фото не попало в сеть?

Можно только предположить, что без снимка Ким Кардашьян расследование не началось бы вовсе. Публикация звезды сделала реликвию заметной, что позволило экспертам обратить внимание на детали её происхождения.

Этот случай показывает, как мощно могут работать социальные сети — даже случайный кадр способен изменить ход событий и вернуть на родину историческую ценность.

Исторический контекст

История с саркофагом Неджеманху — не единственный случай возвращения египетских ценностей на родину. За последние двадцать лет власти Египта добились репатриации более 30 тысяч артефактов, вывезенных в разные эпохи. Среди них — статуи, фрески, погребальные маски и фрагменты гробниц.

Многие экспонаты возвращаются после долгих переговоров, судебных процессов и международных расследований. Египетские музеи, включая знаменитый Гранд Египетский музей в Гизе, активно восстанавливают утраченное культурное наследие.

3 интересных факта о саркофаге Неджеманху

Он выполнен из позолоченного дерева и украшен изображениями божеств Осириса и Исиды. При реставрации на внутренней части крышки были обнаружены следы древних красителей, сохранившихся более 2000 лет. После возвращения в Египет саркофаг стал центральным экспонатом выставки, посвящённой борьбе с контрабандой культурных ценностей.

Советы шаг за шагом: как музеи проверяют происхождение артефактов

Проверка документации. Все предметы должны иметь чёткое происхождение — от места находки до последнего владельца. Сотрудничество с экспертами. Историки и археологи участвуют в оценке подлинности. Использование цифровых архивов. Международные базы данных помогают отследить происхождение артефакта. Публичная прозрачность. Музеи публикуют отчёты о приобретениях, чтобы исключить сомнения в легальности.

— Почему Метрополитен-музей не проверил происхождение саркофага заранее?

Часть документов оказалась поддельной, но выглядела официально. Проверка не выявила нарушений.

— Как часто происходят подобные случаи?

По данным ЮНЕСКО, ежегодно на чёрный рынок попадает до 30 тысяч предметов древнего искусства.

— Что стало с посредниками?

Часть фигурантов дела задержали, другим удалось скрыться. Расследование продолжается.