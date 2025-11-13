Предложение руки и сердца Мадонне: футболист удивил выбором обручального кольца

Мадонна опубликовала в соцсетях видео с момента предложения руки и сердца от возлюбленного Акима Морриса. 29-летний футболист преподнёс певице необычное обручальное кольцо.
Украшение выполнено в виде футбольного мяча. Мадонна сопроводила ролик ироничной подписью на спортивную тематику.
"Я сказала: "Гоооол!"", — прокомментировала артистка момент помолвки в своём блоге.
Пара встречается около трёх лет после знакомства на съёмках для Paper Magazine. За это время слухи о расставании неоднократно появлялись в СМИ.
Несмотря на шутливый характер кольца, поклонники надеются на серьёзность намерений футболиста. Ранее Мадонна рассталась с боксером Джошуа Поппером перед началом отношений с Моррисом.
