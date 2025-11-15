Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лена Катина и Юлия Волкова решили стареть по разному: какие пути выбрали солистки группы Тату

5:34
Шоу-бизнес

Две звезды легендарного дуэта "Тату" пошли разными дорогами: одна выбрала естественное старение, другая — уколы красоты. 

Певицы Лена Катина и Юлия Волкова
Фото: ВК-аккаунт группы Тату by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певицы Лена Катина и Юлия Волкова

Когда-то их песни звучали из каждого радио и телевизора, а образы двух девушек в школьной форме стали символом целой эпохи. Сегодня бывшие участницы группы "Тату" — 39-летняя Лена Катина и 40-летняя Юлия Волкова — живут совершенно разными жизнями и демонстрируют противоположные взгляды на красоту, возраст и уход за собой.

Разные пути после славы

После распада дуэта каждая пошла своим путем. Лена Катина продолжила музыкальную карьеру, но уже в более спокойном, лирическом направлении. Она сосредоточилась на сольных концертах, воспитании сына и личном развитии. Лена открыто говорит, что старается сохранять естественность и не злоупотребляет косметологическими процедурами.

Юлия Волкова, напротив, выбрала путь ярких трансформаций. Она активно экспериментирует с внешностью, посещает косметологов и не скрывает, что делает "уколы красоты". В её социальных сетях часто можно увидеть кадры с визитов к эстетическим врачам и кадры из салонов.

"Я не против процедур. Главное — знать меру и сохранять индивидуальность", — отмечала Юлия.

Лена же придерживается другого мнения. По её словам, естественная красота и ухоженность могут идти рядом без вмешательства иглы или скальпеля.

"Мне комфортно быть собой и стареть естественно", — сказала Лена.

Как ухаживать за собой без фанатизма: советы шаг за шагом

  1. Начните с основ — здорового сна, питания и режима питья. Это влияет на кожу не меньше, чем косметолог.

  2. Регулярно используйте солнцезащитные средства даже зимой — ультрафиолет старит кожу быстрее времени.

  3. Выбирайте уход по типу кожи: увлажняющие кремы с гиалуроновой кислотой, мягкие пилинги и витамины.

  4. При желании инъекций — ищите сертифицированного врача и не гонитесь за модными процедурами.

  5. Не сравнивайте себя с другими: у каждой женщины свой путь и свой темп изменений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Слепо следовать бьюти-трендам.
    Последствие: Потеря индивидуальности, перегруженное лицо.
    Альтернатива: Консультация с косметологом, выбор точечных процедур.

  • Ошибка: Полный отказ от ухода в пользу "естественности".
    Последствие: Тусклый цвет лица, сухость кожи.
    Альтернатива: Ежедневный базовый уход, маски и сыворотки.

  • Ошибка: Использовать дешёвые препараты или делать процедуры у непроверенных мастеров.
    Последствие: Ожоги, аллергия, неровности кожи.
    Альтернатива: Обращение в лицензированные клиники, проверка состава препаратов.

А что если старение — не враг?

Современные психологи всё чаще говорят: принятие возраста помогает дольше сохранять молодость — как внешнюю, так и внутреннюю. Женщины, которые не гонятся за идеалом, чувствуют себя увереннее. Принятие себя, по мнению специалистов, напрямую связано с уровнем счастья и гормонального баланса.

FAQ

Как выбрать косметолога?
Проверяйте лицензию клиники, отзывы и портфолио врача. Не стесняйтесь спрашивать сертификаты.

Что лучше — уход или инъекции?
Зависит от возраста и состояния кожи. До 30 лет достаточно правильного ухода, после — возможны мягкие процедуры.

Сколько стоят современные "уколы красоты"?
Средняя цена варьируется от 8 до 25 тысяч рублей за процедуру, в зависимости от препарата и региона.

Мифы и правда о красоте

Миф: Если начать делать уколы, потом нельзя остановиться.
Правда: Всё зависит от выбранной методики и врача. При грамотном подходе можно сделать перерыв без вреда.

Миф: Натуральный уход не работает.
Правда: Правильно подобранные кремы, маски и сыворотки способны заметно улучшить состояние кожи.

Миф: Красота — это только внешность.
Правда: Настоящая привлекательность идёт изнутри: уверенность, спокойствие и энергия отражаются на лице.

Интересные факты

  1. У Лены Катиной нет ни одной татуировки, хотя название группы "Тату" стало её визитной карточкой.

  2. Юлия Волкова в 2022 году запустила собственный бренд косметики.

  3. Группа "Тату" первой из российских артистов получила премию MTV EMA.

Исторический контекст

Группа "Тату" появилась в 1999 году и быстро завоевала мировую известность. Их клипы транслировались на западных телеканалах, а песни "All the Things She Said" и "Not Gonna Get Us" вошли в мировые чарты. После распада в 2011 году обе певицы пошли своими дорогами, но память о дуэте до сих пор жива.

Время идёт, мода и идеалы меняются, но история Лены Катиной и Юлии Волковой напоминает: путь к гармонии у каждой женщины свой. Одной ближе естественность, другой — технологии красоты. Главное, чтобы выбор был осознанным и приносил радость.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
