Миллионы в сторону: звёзды, отказавшиеся от новогодних концертов

Надежда Кадышева, Филипп Киркоров и Сергей Жуков отказались от выступлений в новогоднюю ночь. Информацию об этом публикует издание

Как пишет kp.ru со ссылкой на инсайдерские источники, именно этих топовых артистов не удалось уговорить выступить в ночь с 31 декабря на 1 января.

Исполнители предпочли провести праздничную ночь в семейном кругу. Решение принято несмотря на традиционно высокие гонорары за новогодние выступления.

По опубликованным данным, Кадышева и Жуков получают до 15 миллионов рублей за декабрьские концерты. В этот период артисты традиционно имеют самый напряжённый график.

Другие популярные исполнители продолжат выступать в новогоднюю ночь. Среди них Григорий Лепс, Баста, Сергей Лазарев и Дима Билан.