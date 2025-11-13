Миллионы в сторону: звёзды, отказавшиеся от новогодних концертов

Надежда Кадышева, Филипп Киркоров и Сергей Жуков отказались от выступлений в новогоднюю ночь. Информацию об этом публикует издание
Как пишет kp.ru со ссылкой на инсайдерские источники, именно этих топовых артистов не удалось уговорить выступить в ночь с 31 декабря на 1 января.
Исполнители предпочли провести праздничную ночь в семейном кругу. Решение принято несмотря на традиционно высокие гонорары за новогодние выступления.
По опубликованным данным, Кадышева и Жуков получают до 15 миллионов рублей за декабрьские концерты. В этот период артисты традиционно имеют самый напряжённый график.
Другие популярные исполнители продолжат выступать в новогоднюю ночь. Среди них Григорий Лепс, Баста, Сергей Лазарев и Дима Билан.
