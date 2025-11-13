Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Миллионы в сторону: звёзды, отказавшиеся от новогодних концертов

Кадышева, Киркоров и Жуков отказались от новогодних выступлений
0:54
Шоу-бизнес

Надежда Кадышева, Филипп Киркоров и Сергей Жуков отказались от выступлений в новогоднюю ночь. Информацию об этом публикует издание

Микрофон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микрофон

Как пишет kp.ru со ссылкой на инсайдерские источники, именно этих топовых артистов не удалось уговорить выступить в ночь с 31 декабря на 1 января.

Исполнители предпочли провести праздничную ночь в семейном кругу. Решение принято несмотря на традиционно высокие гонорары за новогодние выступления.

По опубликованным данным, Кадышева и Жуков получают до 15 миллионов рублей за декабрьские концерты. В этот период артисты традиционно имеют самый напряжённый график.

Другие популярные исполнители продолжат выступать в новогоднюю ночь. Среди них Григорий Лепс, Баста, Сергей Лазарев и Дима Билан.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
