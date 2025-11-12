Со дна интернета постучали: что Собчак сказала о предполагаемом переезде в Испанию

Ксения Собчак опровергла слухи о переезде в Испанию

5:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на слухи о переезде в Испанию, объяснив, почему не собирается покидать Россию, несмотря на публикации зарубежных СМИ.

Фото: ВК-аккаунт Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Журналистка Ксения Собчак

Звезда ответила на появившиеся в сети слухи о её возможном переезде в Испанию. Информация о том, что она якобы получила вид на жительство и собирается обосноваться за границей, активно распространялась в СМИ и социальных сетях, однако сама Собчак эти сведения решительно опровергла.

Во время церемонии награждения Topical Style Awards 2025 телеведущая ответила на вопросы журналистов о возможной эмиграции и покупке недвижимости за рубежом.

"Не знаю, это какие-то ваши новости нижнего интернета", — сказала телеведущая.

По словам Собчак, она не собирается покидать Россию, продолжает жить и работать в родной стране, несмотря на слухи и публикации иностранных изданий.

"Я живу и работаю в России. Вас опять обманывают", — подчеркнула знаменитость.

Как возникли слухи о переезде

Информационный повод появился после публикации испанской газеты El País, где утверждалось, что Ксения якобы подала документы на получение вида на жительство в Испании. В статье говорилось, что телеведущая рассматривает вариант долгосрочной визы "цифрового кочевника", предназначенной для специалистов, работающих удаленно.

Авторы материала ссылались на источники, утверждая, что Собчак якобы сначала получила пятилетнюю французскую визу, которая позволяет свободно путешествовать по странам Шенгенской зоны, а затем направилась в Испанию для оформления ВНЖ.

Что известно о визе кочевника

Виза кочевника (Digital Nomad Visa) — один из новых форматов иммиграционных документов в Европе. Она позволяет гражданам других стран жить в государстве ЕС, если они получают доход удалённо. Испания ввела этот тип визы в 2023 году, и он стал особенно популярен среди фрилансеров, блогеров и ИТ-специалистов.

Такая виза действительно даёт возможность находиться в стране до пяти лет и пользоваться рядом налоговых льгот. Однако официальных подтверждений того, что Собчак подавала документы на получение подобного статуса, не существует.

Почему история вызвала интерес

Имя Ксении Собчак часто становится поводом для бурных обсуждений. Её заявления и поступки активно комментируют как сторонники, так и критики. Слухи о возможном переезде за границу вызвали особенно сильный отклик на фоне того, что телеведущая часто подчёркивает свою приверженность российской культурной среде и продолжает активно участвовать в общественных проектах внутри страны.

К тому же Собчак известна как человек, предпочитающий действовать открыто — все свои крупные решения она обычно комментирует лично, а не через анонимные источники. Поэтому многие поклонники изначально усомнились в достоверности публикаций зарубежных СМИ.

Как отличить слухи от фактов

Чтобы избежать дезинформации, эксперты советуют проверять первоисточники и ориентироваться на прямые заявления участников событий. В случае с Ксенией Собчак её комментарий стал основным доказательством того, что слухи о переезде не соответствуют действительности.

Советы шаг за шагом

Проверяйте официальные аккаунты публичных личностей — именно там чаще всего публикуются опровержения. Сравнивайте информацию из разных источников — если новость появляется только на сомнительных сайтах, скорее всего, это фейк. Обращайте внимание на цитаты: подлинные комментарии всегда сопровождаются видеозаписью, а не "словами источника".

А что если…

Если бы Ксения Собчак действительно решила переехать, это могло бы стать предметом обсуждения не только в России, но и в европейских медиа. Однако даже в этом случае телеведущая, вероятнее всего, сообщила бы об этом лично и объяснила причины решения — в её стиле открыто говорить о важных шагах.

FAQ

Почему знаменитости часто выбирают Испанию для проживания?

Из-за мягкого климата, доступной недвижимости и высокого уровня безопасности.

Что такое "виза кочевника"?

Это разрешение на проживание для удалённых работников, которое позволяет легально жить и работать в другой стране.

Можно ли подтвердить информацию о ВНЖ Ксении Собчак?

Нет, телеведущая лично заявила, что не покидала Россию и не подавала подобных документов.

3 интересных факта

Ксения Собчак уже много лет совмещает карьеру телеведущей, журналиста и продюсера. Она активно развивает собственные медиапроекты и интервью-шоу, в том числе на онлайн-платформах. Телеведущая не раз отмечала, что несмотря на зарубежные поездки, именно в России она чувствует себя "дома".

Исторический контекст

Подобные слухи вокруг знаменитостей возникают регулярно. Ещё в советское время обсуждались отъезды артистов за границу, а в эпоху интернета такие истории распространяются мгновенно. Однако с развитием соцсетей стало проще отличить правду от вымысла — публичные люди могут напрямую обращаться к аудитории, как это сделала Ксения Собчак.