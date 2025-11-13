Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зима — время сильных решений: чек-лист дачника для теплицы, который окупится летом
Судьба кредита для Украины решена: жёсткое заявление Норвегии
Российская версия ИИ будет думать как человек — Мишустин
Леонов и Толкунова помогли Крутому получить комнату в Москве
В Псковской области автотуризм выходит на новый уровень — Кристина Кобызь
Подкова на елке поможет привлечь удачу в 2026 году, по мнению астрологов
Кошки любят маленькие коробки, считая их более безопасными
Изношенные фрикционные диски и масло вызывают рывки АКПП
Как приготовить сочное барбекю без гриля в скороварке

Ким Кардашьян обвиняет экстрасенсов в провале на экзамене: детали скандала

Ким Кардашьян обратилась к экстрасенсам перед экзаменом
0:56
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян использовала необычный метод подготовки к экзамену по юриспруденции. Телезвезда обратилась к экстрасенсам за предсказанием результатов тестирования.

Ким Кардашьян
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ким Кардашьян

Предпринимательница разместила соответствующее видео в своём TikTok-аккаунте. В ролике она записывает голосовое сообщение для родственников из гримёрной комнаты.

"Я просто хочу, чтобы вы знали, что все эти чёртовы экстрасенсы, с которыми мы встречались, сказали мне, что я всё сдам. Они все — патологические лжецы! Не верьте ни одному их слову", — заявила Кардашьян.

Ранее телезвезда сообщила о неудачной попытке сдать экзамен. Несмотря на провал, Кардашьян сохраняет решимость продолжить обучение.

Сериал с участием американской звезды под названием "Всё честно" критики разнесли в пух и прах и назвали преступлением против телевидения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Токаев отверг существование проблем с Россией, где говорят о его предательстве
Казахстан
Токаев отверг существование проблем с Россией, где говорят о его предательстве
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Садоводство, цветоводство
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Поклонники бьют тревогу: Пугачёва готовится к шагу, о котором может пожалеть слишком поздно
Поклонники бьют тревогу: Пугачёва готовится к шагу, о котором может пожалеть слишком поздно
Последние материалы
Как приготовить сочное барбекю без гриля в скороварке
Дмитрия Диброва могут "отменить" после скандального видео
Масалитин заявил, что Станковичу следовало доработать до зимы
Повышенный аппетит у кошки может быть признаком гипертиреоза
Джампинг джек ускоряет разогрев мышц и суставов — фитнес-инструкторы
Ким Кардашьян обратилась к экстрасенсам перед экзаменом
Заработает закон, который изменит рынок маркетплейсов — Михаил Мишустин
В России зарегистрировали 1076 новых машин Mazda за месяц — Автостат
Гольфстрим может исчезнуть — учёные бьют тревогу
Термокомпостеры ускоряют переработку отходов в 3 раза — специалисты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.