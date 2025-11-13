Ким Кардашьян обвиняет экстрасенсов в провале на экзамене: детали скандала

Ким Кардашьян использовала необычный метод подготовки к экзамену по юриспруденции. Телезвезда обратилась к экстрасенсам за предсказанием результатов тестирования.
Предпринимательница разместила соответствующее видео в своём TikTok-аккаунте. В ролике она записывает голосовое сообщение для родственников из гримёрной комнаты.
"Я просто хочу, чтобы вы знали, что все эти чёртовы экстрасенсы, с которыми мы встречались, сказали мне, что я всё сдам. Они все — патологические лжецы! Не верьте ни одному их слову", — заявила Кардашьян.
Ранее телезвезда сообщила о неудачной попытке сдать экзамен. Несмотря на провал, Кардашьян сохраняет решимость продолжить обучение.
Сериал с участием американской звезды под названием "Всё честно" критики разнесли в пух и прах и назвали преступлением против телевидения.
