Тайное ходатайство звёзд: как Леонов и Толкунова помогли Крутому обрести свой угол в Москве

Игорь Крутой поделился историей о том, как получил первую московскую квартиру. Композитор рассказал о поддержке со стороны народных артистов Евгения Леонова и Валентины Толкуновой.
Известные артисты лично обратились к председателю райисполкома Ленинградского района. Их вмешательство помогло молодому музыканту решить жилищный вопрос.
"Евгений Павлович Леонов с Валентиной Толкуновой пошли к председателю райисполкома Ленинградского района и выбили мне коммунальную комнату. Вот в этой комнате в трёхкомнатной квартире была первая моя крепость в Москве", — рассказал Крутой.
По информации teleprogramma.org, первая квартира композитора находилась на Речном вокзале. Крутой до сих пор считает этот район одним из любимых в столице.
Среди других значимых мест музыкант выделил Ленинские горы и Нескучный сад. По его словам, эти локации вызывают особые чувства и связаны с важными воспоминаниями.
