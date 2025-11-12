Тайное ходатайство звёзд: как Леонов и Толкунова помогли Крутому обрести свой угол в Москве

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Леонов и Толкунова помогли Крутому получить комнату в Москве
Игорь Крутой поделился историей о том, как получил первую московскую квартиру. Композитор рассказал о поддержке со стороны народных артистов Евгения Леонова и Валентины Толкуновой.

Игорь Крутой
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Игорь Крутой

Известные артисты лично обратились к председателю райисполкома Ленинградского района. Их вмешательство помогло молодому музыканту решить жилищный вопрос.

"Евгений Павлович Леонов с Валентиной Толкуновой пошли к председателю райисполкома Ленинградского района и выбили мне коммунальную комнату. Вот в этой комнате в трёхкомнатной квартире была первая моя крепость в Москве", — рассказал Крутой.

По информации teleprogramma.org, первая квартира композитора находилась на Речном вокзале. Крутой до сих пор считает этот район одним из любимых в столице.

Среди других значимых мест музыкант выделил Ленинские горы и Нескучный сад. По его словам, эти локации вызывают особые чувства и связаны с важными воспоминаниями.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
