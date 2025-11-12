Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Это небо Забайкалья: как Виктория Боня отреагировала на обвинения в воровстве

Виктория Боня отвергла обвинения в плагиате цвета косметики
3:33
Шоу-бизнес

Модель Виктория Боня объяснила критику вокруг цвета своей косметики, подчеркнув личную историю оттенка и уникальность своего бренда.

Модель Виктория Боня
Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Виктория Боня

Боня недавно оказалась в центре внимания после того, как подписчики обвинили её в копировании цвета для нового бренда косметики. Критика вызвала оживлённые споры в сети, поскольку оттенок напоминал культовый голубой Tiffany.

История цвета

"Это цвет, который символизирует небо в Забайкалье, под которым я росла, там самое голубое, самое яркое небо! Цвет моего детства, который сопровождает человека с рождения до самого последнего дня", — пояснила Виктория.

Для самой Виктории этот оттенок имеет личное значение и ассоциируется с детством, природой и воспоминаниями о родных местах. По словам модели, именно эта эмоциональная связь вдохновила её выбрать такой цвет для косметики, а не желание подражать кому-либо.

Бренд BONYA BEAUTY

В 2024 году Виктория Боня представила собственный бренд косметики BONYA BEAUTY. Вся продукция создаётся в Южной Корее на специализированных фабриках, каждая из которых ориентирована на производство конкретного вида средств. Ассортимент бренда включает:

  1. Масла для губ

  2. Карандаши для глаз и губ

  3. Ароматические свечи

Особое внимание уделяется этичности: вся косметика веганская, без компонентов животного происхождения, и ни один продукт не тестируется на животных. Такой подход подчеркивает философию бренда, ориентированного на современные ценности потребителей.

Проблемы с производством

Несмотря на положительные отзывы и интерес публики, в декабре 2024 года Виктория Боня сообщила о временной приостановке продаж продукции. Причиной стала партия карандашей с браком, что потребовало корректировки производственного процесса и проверки качества. Модель подчеркнула, что вопрос решается оперативно, а исправленные партии появятся на рынке в ближайшее время.

Советы по запуску косметического бренда

  1. Всегда тестируйте продукцию на соответствие стандартам качества перед массовым выпуском.

  2. Выбирайте уникальные визуальные решения, которые имеют личное или концептуальное значение.

  3. Следите за этичностью производства — это ценится современными потребителями.

  4. Внимательно реагируйте на критику, объясняя свои творческие решения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Некачественная партия продукции → приостановка продаж, потеря доверия → регулярный контроль качества на каждом этапе производства.

  • Похожесть цветов на известные бренды → обвинения в копировании → раскрытие личного смысла выбора цвета и его уникальной истории.

А что если…

Если бы Виктория не объяснила происхождение оттенка, недопонимание с аудиторией могло бы перерасти в крупный скандал. Также, задержка с выпуском исправленной продукции могла повлиять на доверие покупателей, если бы проблема не была оперативно решена.

Исторический контекст

Выбор уникального цвета для косметики — тренд последних лет. Многие бренды создают собственные оттенки, чтобы выделиться на рынке и укрепить связь с аудиторией через эмоциональные истории.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
