Это небо Забайкалья: как Виктория Боня отреагировала на обвинения в воровстве

Модель Виктория Боня объяснила критику вокруг цвета своей косметики, подчеркнув личную историю оттенка и уникальность своего бренда.
Боня недавно оказалась в центре внимания после того, как подписчики обвинили её в копировании цвета для нового бренда косметики. Критика вызвала оживлённые споры в сети, поскольку оттенок напоминал культовый голубой Tiffany.
"Это цвет, который символизирует небо в Забайкалье, под которым я росла, там самое голубое, самое яркое небо! Цвет моего детства, который сопровождает человека с рождения до самого последнего дня", — пояснила Виктория.
Для самой Виктории этот оттенок имеет личное значение и ассоциируется с детством, природой и воспоминаниями о родных местах. По словам модели, именно эта эмоциональная связь вдохновила её выбрать такой цвет для косметики, а не желание подражать кому-либо.
В 2024 году Виктория Боня представила собственный бренд косметики BONYA BEAUTY. Вся продукция создаётся в Южной Корее на специализированных фабриках, каждая из которых ориентирована на производство конкретного вида средств. Ассортимент бренда включает:
Масла для губ
Карандаши для глаз и губ
Ароматические свечи
Особое внимание уделяется этичности: вся косметика веганская, без компонентов животного происхождения, и ни один продукт не тестируется на животных. Такой подход подчеркивает философию бренда, ориентированного на современные ценности потребителей.
Несмотря на положительные отзывы и интерес публики, в декабре 2024 года Виктория Боня сообщила о временной приостановке продаж продукции. Причиной стала партия карандашей с браком, что потребовало корректировки производственного процесса и проверки качества. Модель подчеркнула, что вопрос решается оперативно, а исправленные партии появятся на рынке в ближайшее время.
Всегда тестируйте продукцию на соответствие стандартам качества перед массовым выпуском.
Выбирайте уникальные визуальные решения, которые имеют личное или концептуальное значение.
Следите за этичностью производства — это ценится современными потребителями.
Внимательно реагируйте на критику, объясняя свои творческие решения.
Некачественная партия продукции → приостановка продаж, потеря доверия → регулярный контроль качества на каждом этапе производства.
Похожесть цветов на известные бренды → обвинения в копировании → раскрытие личного смысла выбора цвета и его уникальной истории.
Если бы Виктория не объяснила происхождение оттенка, недопонимание с аудиторией могло бы перерасти в крупный скандал. Также, задержка с выпуском исправленной продукции могла повлиять на доверие покупателей, если бы проблема не была оперативно решена.
Выбор уникального цвета для косметики — тренд последних лет. Многие бренды создают собственные оттенки, чтобы выделиться на рынке и укрепить связь с аудиторией через эмоциональные истории.
