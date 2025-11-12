Это небо Забайкалья: как Виктория Боня отреагировала на обвинения в воровстве

Виктория Боня отвергла обвинения в плагиате цвета косметики

Модель Виктория Боня объяснила критику вокруг цвета своей косметики, подчеркнув личную историю оттенка и уникальность своего бренда.

Боня недавно оказалась в центре внимания после того, как подписчики обвинили её в копировании цвета для нового бренда косметики. Критика вызвала оживлённые споры в сети, поскольку оттенок напоминал культовый голубой Tiffany.

История цвета

"Это цвет, который символизирует небо в Забайкалье, под которым я росла, там самое голубое, самое яркое небо! Цвет моего детства, который сопровождает человека с рождения до самого последнего дня", — пояснила Виктория.

Для самой Виктории этот оттенок имеет личное значение и ассоциируется с детством, природой и воспоминаниями о родных местах. По словам модели, именно эта эмоциональная связь вдохновила её выбрать такой цвет для косметики, а не желание подражать кому-либо.

Бренд BONYA BEAUTY

В 2024 году Виктория Боня представила собственный бренд косметики BONYA BEAUTY. Вся продукция создаётся в Южной Корее на специализированных фабриках, каждая из которых ориентирована на производство конкретного вида средств. Ассортимент бренда включает:

Масла для губ Карандаши для глаз и губ Ароматические свечи

Особое внимание уделяется этичности: вся косметика веганская, без компонентов животного происхождения, и ни один продукт не тестируется на животных. Такой подход подчеркивает философию бренда, ориентированного на современные ценности потребителей.

Проблемы с производством

Несмотря на положительные отзывы и интерес публики, в декабре 2024 года Виктория Боня сообщила о временной приостановке продаж продукции. Причиной стала партия карандашей с браком, что потребовало корректировки производственного процесса и проверки качества. Модель подчеркнула, что вопрос решается оперативно, а исправленные партии появятся на рынке в ближайшее время.

