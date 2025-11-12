Гонорар Вани Дмитриенко взлетел до небес: что помогло певцу сорвать куш

Гонорар Вани Дмитриенко вырос до 5 миллионов

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гонорар Вани Дмитриенко за выступления достиг пяти миллионов рублей. Об этом сообщил продюсер Игорь Краев.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ваня Дмитриенко

Рост стоимости концертов связан с успехом нескольких хитов артиста. Особенно заметное влияние оказали дуэт с Анной Пересильд и композиция "Шёлк".

"Пара суперуспешных композиций позволила Дмитриенко подняться на ступень выше", — пояснил Краев в разговоре с kp.ru.

Дополнительный интерес публики вызвала личная жизнь артиста. Отношения с Анной Пересильд стали одной из самых обсуждаемых тем в медиапространстве.

Продюсер отметил значительное увеличение спроса на выступления Дмитриенко. Артист продолжает активно гастролировать с обновлённой концертной программой.