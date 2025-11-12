Из России — прямиком в Бразилию: дочь Славы удивила поклонников новым судьбоносным предложением

Александра Морозова снимется в бразильском сериале

2:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

26-летняя дочь певицы Славы, актриса Александра Морозова, известная зрителям по победе в реалити-шоу "Выживалити. Наследники", получила неожиданное приглашение из-за рубежа. Как стало известно, бразильская киностудия Globo утвердила российскую артистку на одну из ключевых ролей в новом многосерийном проекте, съёмки которого стартуют в 2026 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Donatas Dabravolskas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Закат в Рио-де-Жанейро

Из реалити на мировой экран

После восьминедельных испытаний на острове в Таиланде в рамках шоу "Выживалити. Наследники" Александра Морозова сумела проявить себя не только как сильная и решительная участница, но и как харизматичная личность с актёрским потенциалом. Именно это, по данным источников, привлекло внимание иностранных продюсеров, которые и предложили девушке попробовать себя в международном проекте.

В интервью "МК" Морозова призналась, что победа в реалити стала для неё настоящим трамплином к новой карьере.

"У меня есть опыт работы в отечественном кино и сериальном производстве. Но я всегда мечтала попробовать себя в международном проекте, и "Выживалити" стал для меня не только испытанием, но и трамплином к такой возможности", — рассказала актриса.

Новый проект: выживание на краю света

Бразильский сериал, в котором снимется Морозова, также будет посвящён теме выживания. По сюжету, группа людей оказывается на необитаемом острове после кораблекрушения круизного лайнера. Героям предстоит бороться за жизнь, преодолевать страхи и конфликты, а также раскрывать тайны, связанные с их прошлым.

Александра исполнит роль Лизы — молодой учёной-океанолога, чьи знания и аналитический ум помогают выжившим справляться с опасностями и адаптироваться к суровым условиям природы.

Создатели проекта описывают героиню как умную, решительную и эмоционально глубокую женщину, в которой сочетаются сила и уязвимость.

Работа в Бразилии и подготовка к роли

Съёмки стартуют в 2026 году и пройдут на натуральных локациях в Бразилии и на островах Тихого океана. Для Морозовой это первый опыт работы в латиноамериканском телепроизводстве, где особое внимание уделяют эмоциональной выразительности и динамике повествования.

Чтобы лучше подготовиться к новой роли, Александра уже начала занятия португальским языком.