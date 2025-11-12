Лазарева* обиделась на обвинения в алкоголизме: почему телеведущую задели слова россиян

Татьяна Лазарева* ответила на обвинения в алкоголизме

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева* прокомментировала распространяющиеся о ней слухи. Телеведущая заявила, что её обижают обвинения в пристрастии к алкоголю.

Фото: instagram by личный аккаунт Татьяны Лазаревой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Лазарева

В интервью изданию "Сегодня" Лазарева отметила, что не расстраивается из-за уголовных дел. Однако ярлык "алкоголички" она считает несправедливым.

"Меня вот другое задевает — почему и когда на меня навесили ярлык "алкоголичка". Вот это действительно обидно. Это прям нечестно", — пояснила телеведущая.

Она также отреагировала на комментарии под своими видео. Лазарева возмутилась сравнениями со "спившимися" людьми.

Телеведущая заверила, что не имеет зависимости от спиртного. По её словам, подобные обвинения не соответствуют действительности.

* Татьяна Лазарева признана в России иностранным агентом; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга