Лазарева* обиделась на обвинения в алкоголизме: почему телеведущую задели слова россиян

Татьяна Лазарева* прокомментировала распространяющиеся о ней слухи. Телеведущая заявила, что её обижают обвинения в пристрастии к алкоголю.
В интервью изданию "Сегодня" Лазарева отметила, что не расстраивается из-за уголовных дел. Однако ярлык "алкоголички" она считает несправедливым.
"Меня вот другое задевает — почему и когда на меня навесили ярлык "алкоголичка". Вот это действительно обидно. Это прям нечестно", — пояснила телеведущая.
Она также отреагировала на комментарии под своими видео. Лазарева возмутилась сравнениями со "спившимися" людьми.
Телеведущая заверила, что не имеет зависимости от спиртного. По её словам, подобные обвинения не соответствуют действительности.
* Татьяна Лазарева признана в России иностранным агентом; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
