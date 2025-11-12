Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда-то им аплодировали стоя: Пригожин объяснил, почему США больше не ждут российских звёзд

Российские звёзды обходят США из-за угроз и ограничений
2:56
Шоу-бизнес

Ещё несколько лет назад концерты российских звёзд в США проходили при полных залах. На выступления приходили русскоязычные эмигранты — ностальгирующие по родной культуре зрители, готовые ехать за артистами в соседние города. Однако теперь, как отметил Иосиф Пригожин в интервью "МК", шансы вернуть былую популярность гастролей за океаном крайне малы.

Иосиф Пригожин
Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иосиф Пригожин

По словам продюсера, ситуация изменилась из-за политических обстоятельств и общего настроя в обществе.

"Шансы, что будут принимать, как раньше, минимальны. Существуют большие риски. Могут запретить проведение концертов: будут писать анонимные, или власти что-нибудь придумают", — объяснил Пригожин.

Почему артисты сами избегают Америки

Продюсер подчеркнул, что, даже если технически организовать тур по США возможно, многие артисты осознанно не рискуют. Причина — не только в возможных ограничениях, но и в том, как поездка будет воспринята в самой России.

"Если кто-то сейчас поедет гастролировать в США, зритель может не так понять", — добавил Пригожин.

Сейчас в Америке и Европе выступают в основном артисты, покинувшие Россию, однако, по словам продюсера, даже им не всегда удаётся собрать залы. Многие эмигранты утратили интерес к тем, кто открыто дистанцировался от российской сцены.

"Даже Чайковского пытались запретить"

Иосиф Пригожин отметил, что происходящее — часть широкой антироссийской кампании, в рамках которой под запрет попадает всё, что связано с русской культурой.

"Есть стратегия определённой группы людей, которая пытается запретить всё, что связано с русским. Любое влияние русское не нужно тем, кто ведёт сегодня антироссийскую политику", — сказал он.

Продюсер напомнил, что в последние годы под удар попали даже великие имена мировой культуры.

"Если помните, то даже Чайковского пытались запретить. Или гимн России запретили на Олимпиаде, что вызывает вообще оторопь".

"Русский язык звучит даже за границей"

Несмотря на сложную обстановку, Пригожин убеждён, что те артисты, кто продолжает выступать за рубежом, всё равно вносят вклад в популяризацию русской культуры.

"Те, кто уехал, выступают там именно на русском языке и таким образом всё равно прославляют русский язык", — подчеркнул продюсер.

Он выразил надежду, что в будущем антироссийская риторика пойдёт на спад и музыканты вновь смогут без страха гастролировать по миру.

По мнению Пригожина, мир находится в состоянии временного напряжения и всё может измениться, как только политическая ситуация стабилизируется. Продюсер верит, что русская культура и язык слишком значимы, чтобы быть вытесненными или забытыми.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
