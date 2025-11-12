Вырастит и отомстит: чем удивил Максима Виторгана сын от Ксении Собчак

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Виторган провёл вечер с девятилетним сыном Платоном. Актёр забрал мальчика с одной из спортивных секций и запечатлел его в автомобиле с книгой.

На снимке ребёнок читает во время поездки домой. Виторган сопровождает фотографию ироничным комментарием о насыщенном графике сына.

"Школа, плавание, футбол, а потом ещё и книгу берёт в машине… Это чудо вырастет и отомстит", — написал актёр в описании к снимку.

Виторган регулярно проводит время с Платоном, несмотря на плотный график. Мальчик родился в браке актёра с Ксенией Собчак.

Знаменитости расстались в 2019 году, но сохранили участие в воспитании ребёнка. Сейчас Собчак состоит в браке с Константином Богомоловым.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
