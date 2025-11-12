Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лукин заявил, что Сафонову не пришлось извиняться за гол
По СБП проверят переводы от 200 тыс. при дальнейшем переводе незнакомому — ЦБ
Филипп Киркоров возложил цветы на могилу Людмилы Гурченко
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Билялетдинов заявил, что "Локомотив" будет бороться за победу
3D-сканеры создают аватар тела за 30 секунд — специалисты фитнес-индустрии
Шоколад Dairy Milk оказался под прицелом критики — Metro
Как заготовить черенки помидоров для зимовки — советы садоводов
Райан Гослинг обожает "Ёжика в тумане" и "Цветик-семицветик"

Секрет раскрыт: Собчак назвала имена певиц, которые вдохновляют её на женскую дружбу

Собчак поблагодарила IOWA и Лолиту за выступление на дне рождения
0:57
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выразила восхищение певицами IOWA (Екатерина Иванчикова) и Лолитой Милявской в своём Telegram-канале.

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Собчак

Телеведущая поблагодарила артисток за выступление на своём дне рождения.

"Спасибо за энергию и силу. Такие сильные и уникальные женщины на одной сцене оставили незабываемое впечатление", — написала Собчак.

Она также подчеркнула важность женской поддержки в современном обществе. Блогерша специально создала атмосферу праздника, где проявлялась взаимная поддержка.

"Очень верю в то, что женщины могут дружить, по‑настоящему восхищаться и поддерживать друг друга", — отметила знаменитость.

В личном блоге журналистка также похвасталась дорогостоящими подарками от друзей на 44-летие. Особый восторг у неё вызвал презент, преподнесённый Филиппом Киркоровым.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Токаев отверг существование проблем с Россией, где говорят о его предательстве
Казахстан
Токаев отверг существование проблем с Россией, где говорят о его предательстве
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Красота и стиль
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Садоводство, цветоводство
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Поклонники бьют тревогу: Пугачёва готовится к шагу, о котором может пожалеть слишком поздно
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Последние материалы
3D-сканеры создают аватар тела за 30 секунд — специалисты фитнес-индустрии
Как заготовить черенки помидоров для зимовки — советы садоводов
Райан Гослинг обожает "Ёжика в тумане" и "Цветик-семицветик"
Секрет нежности бефстроганова — длительное тушение — кулинары
Собчак поблагодарила IOWA и Лолиту за выступление на дне рождения
Специалисты устанавливают механическую коробку на Corvette C8
Врач Васильев: баня и сауна при ОРВИ перегружают организм и вызывают обезвоживание
Галустян сообщил, что Бузова стала более спокойной
В моду вернулись узкие джинсы и заниженная талия — Vogue Mexico
Геофизики создали новые радиофармпрепараты для онкотерапии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.