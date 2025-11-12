Секрет раскрыт: Собчак назвала имена певиц, которые вдохновляют её на женскую дружбу

Собчак поблагодарила IOWA и Лолиту за выступление на дне рождения

Ксения Собчак выразила восхищение певицами IOWA (Екатерина Иванчикова) и Лолитой Милявской в своём Telegram-канале.

Телеведущая поблагодарила артисток за выступление на своём дне рождения.

"Спасибо за энергию и силу. Такие сильные и уникальные женщины на одной сцене оставили незабываемое впечатление", — написала Собчак.

Она также подчеркнула важность женской поддержки в современном обществе. Блогерша специально создала атмосферу праздника, где проявлялась взаимная поддержка.

"Очень верю в то, что женщины могут дружить, по‑настоящему восхищаться и поддерживать друг друга", — отметила знаменитость.

В личном блоге журналистка также похвасталась дорогостоящими подарками от друзей на 44-летие. Особый восторг у неё вызвал презент, преподнесённый Филиппом Киркоровым.