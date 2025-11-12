Он пришёл один, в чёрном и с цветами: Филипп Киркоров посетил могилу легендарной актрисы

12 ноября исполнилось 90 лет со дня рождения Людмилы Гурченко, одной из самых ярких и любимых актрис советского кино. В этот день, как пишет "МК", Филипп Киркоров посетил Новодевичье кладбище, где покоится легенда, чтобы лично отдать дань памяти артистке.
Король российской поп-сцены пришёл на могилу Гурченко в чёрных брюках и куртке примерно такого же цвета. В руках он держал букет из белых и красных георгинов — цветов, которые особенно любила Людмила Марковна.
Киркоров возложил цветы к памятнику и несколько минут стоял в молчании, глядя на надгробие. По словам очевидцев, певец не делал громких заявлений и не привлекал к себе внимание — его визит был искренним и трогательным.
Филипп Киркоров неоднократно признавался, что Гурченко была для него примером артистизма и силы духа. Её работоспособность, чувство стиля и умение оставаться яркой в любом возрасте вдохновляли не одно поколение артистов. Посещение могилы стало для певца знаком глубокого уважения к памяти актрисы.
Людмила Гурченко ушла из жизни 30 марта 2011 года на 76-м году. Незадолго до этого актриса получила тяжёлую травму — перелом шейки бедра. После операции она вернулась домой, но вскоре почувствовала себя хуже.
Причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии — врачи не успели оказать помощь. Её уход стал большой утратой для отечественного кино и театра.
Гурченко оставила после себя богатейшее творческое наследие — более сотни ролей в кино и сериалах, десятки песен, концертных номеров и телевизионных выступлений.
Звезда фильмов "Карнавальная ночь", "Любовь и голуби", "Пять вечеров" и "Рецепт её молодости" остаётся символом женской силы, таланта и харизмы, а её фильмы до сих пор пересматривают миллионы зрителей.
Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.