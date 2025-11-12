За деньги да: почему купающаяся в купюрах Лариса Долина перепела хит Инстасамки

Лариса Долина перепела песню Инстасамки в новогоднем проекте

5:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лариса Долина примерила неожиданный образ в новогоднем фильме и исполнила хит Инстасамки "За деньги да", купаясь в деньгах и полностью погружаясь в роль властной женщины.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина

70-летняя звезда вновь удивила поклонников. На этот раз певица снялась в развлекательном новогоднем проекте, примерив образ влиятельной женщины, которая контролирует финансовые потоки главного антагониста. Новый персонаж резко отличается от привычного амплуа артистки, но, как показывают кадры со съёмок, ей этот образ очень идёт. В одной из сцен Долина буквально купается в деньгах, выглядя при этом по-настоящему счастливой.

"Моя героиня в картине "Невероятные приключения Шурика" — это женщина властная, которая очень любит деньги. Она управляет всем и всеми. И у неё не забалуешь! Это такая сильная, очень мощная натура", — цитирует слова Долиной Woman.ru.

Несмотря на творческий успех, в личной жизни артистки недавно были трудности. Лариса Александровна стала жертвой мошенников и едва не лишилась миллионов, включая столичную квартиру. К счастью, ей удалось вернуть недвижимость и продолжить активную работу: участие в концертах, съёмках и теперь — новогодний проект.

Концепция новогоднего фильма

Сюжет картины вращается вокруг истории любви Шурика и Нины, перенося зрителей в калейдоскоп кинематографических отсылок. Создатели решили отказаться от формата подражания одному фильму и собрать целую вселенную: зрители встретят элементы "Операции ‚Ы"", "Служебного романа", "Кавказской пленницы", а также зарубежные киноработы вроде "Форреста Гампа", "Дьявол носит Prada", "Побег из Шоушенка" и классические мюзиклы.

Ключевые роли исполнили:

Тимур Батрутдинов - робкий Шурик

Марина Кравец - нежная Нина

Гарик Мартиросян - товарищ Саахов

В фильме также появятся известные артисты и певцы: Анна Асти, Сергей Лазарев, Михаил Галустян, Никита Кологривый, Ирина Горбачева, Ваня Дмитриенко, IOWA, The Hatters и Слава Копейкин. Каждый из них покажет неожиданные стороны своего таланта, создавая необычные дуэты и каверы.

Советы шаг за шагом: как создавать эффектные сцены

Продумывать образ персонажа до мелочей: костюмы, мимику, жесты. Использовать реквизит для усиления визуального эффекта (например, деньги, аксессуары). Работать с камерой и освещением: правильно выбранный ракурс делает сцену живой. Поддерживать эмоциональный настрой во время съемок, даже если сцена повторяется много раз. Вовлекаться в роль целиком — только так создается впечатление силы и харизмы.

А что если…

А что если каждый артист будет подходить к роли так же, как Лариса Долина? Погружение, эмоциональная отдача и готовность экспериментировать способны не только впечатлить зрителя, но и вдохнуть новую жизнь в привычный репертуар. Именно это создаёт магию на съёмочной площадке и позволяет старым хитам жить заново.

FAQ

Как Лариса Долина готовилась к роли?

Артистка изучала характер персонажа и полностью погружалась в образ властной женщины, чтобы передать его реалистично.

Почему певица исполнила хит Инстасамки?

Чтобы подчеркнуть характер героини и создать неожиданный контраст с привычным музыкальным репертуаром.

Когда выйдет фильм и его телевизионная версия?

Премьера в кинотеатрах — 11 декабря, специальная новогодняя версия на ТНТ — 31 декабря.

Мифы и правда

Миф: Лариса Долина не пробует современные хиты.

Правда: В фильме она исполняет песню Инстасамки, демонстрируя адаптивность.

Миф: Знаменитости не могут выйти за рамки привычного амплуа.

Правда: Долина в проекте примерила совершенно другой образ, который ей идеально подходит.

Миф: В новогодних фильмах нет креатива.

Правда: Картина сочетает элементы советского и мирового кино, создавая уникальный калейдоскоп отсылок.

3 интересных факта о проекте

В фильме собрана "киновселенная" с отсылками к десяткам известных фильмов. Каждый известный артист представит неожиданные дуэты и каверы. Лариса Долина впервые исполняет современный хит, не меняя при этом своей индивидуальности.

Исторический контекст

Новогодние проекты пользуются популярностью с начала 2000-х. Они создают атмосферу праздника с помощью экспериментов с жанрами. Авторы картин ранее работали над культовыми новогодними хитами, такими как "СамоИрония судьбы" и "Иван Васильевич меняет всё!", объединяя юмор, музыкальные номера и визуальные эффекты. Новый фильм продолжает эту традицию, создавая синтез советской классики и современных культурных трендов.