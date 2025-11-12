Она стала другой: Михаил Галустян объяснил, почему Ольгу Бузову теперь трудно узнать на съёмках

Галустян сообщил, что Бузова стала более спокойной

Телеведущий и шоумен Михаил Галустян, который уже много лет сотрудничает с Ольгой Бузовой, рассказал, что певица и телеведущая заметно изменилась. Артисты вновь встретились на съёмках шоу "Сокровища императора" в Китае, и Михаил признался, что нынешняя Ольга сильно отличается от той, какой он знал её раньше.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

Бузова стала спокойнее и задумчивее

Галустян отметил, что за последнее время в поведении его коллеги произошли заметные перемены. Если раньше Ольга постоянно пела, шутила и была в центре внимания, то теперь она, по словам Михаила, стала спокойнее и более сосредоточенной.

Актёр предположил, что внутренние изменения Бузовой могут быть связаны с личной жизнью.

"Знаете, Оля стала поспокойнее. Раньше она просто всё время пела свои песни, а сейчас… Она стала более задумчивой что ли. Может, в её личной жизни сейчас всё хорошо", — сказал Галустян в беседе с сайтом "Страсти".

Хотя Михаил не стал вдаваться в подробности, его слова породили множество обсуждений среди поклонников певицы. Фанаты не исключают, что у Ольги действительно появились новые отношения, о которых она пока предпочитает не говорить.

"Она всегда знает, что сказать"

Несмотря на перемены в характере, Галустян подчеркнул, что Бузова остаётся профессионалом в кадре. По его словам, телеведущая по-прежнему предельно собрана, энергична и умеет мгновенно ориентироваться в любых ситуациях.

"Когда она работает, я думаю, не только мне, но и всем нужны её въедчивость, упорность, желание идти до конца. Оля как партнёр, ведущая всегда знает, что сказать, даже когда я где-то не понимаю, что спрашивать и о чём говорить с участниками", — сказал Галустян.

Михаил признался, что работать с Бузовой легко и интересно, ведь она умеет не только создавать настроение, но и подхватывать любую импровизацию на площадке.

Новая Бузова: между сценой и личной гармонией

Для поклонников перемены в поведении певицы не стали неожиданностью. Многие отмечают, что нынешняя Бузова выглядит счастливее и увереннее, чем раньше. Возможно, за внешним спокойствием действительно стоит новая страница в жизни звезды.

Совместная работа и взаимное уважение

Шоу "Сокровища императора", в котором участвуют Галустян и Бузова, стало для артистов не только рабочим проектом, но и поводом вновь пообщаться и вспомнить старые времена. Оба они не впервые делят съёмочную площадку — за годы совместной работы между ними установились тёплые и дружеские отношения.

Поклонники надеются, что перемены в настроении певицы связаны с личным счастьем и что спокойствие, о котором говорит Галустян, — признак гармонии, а не усталости.